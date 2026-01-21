L’AP-7 queda talladà en sentit sud a Martorell durant dies pel risc d’esfondrament
- Transports havia demanat inicialment tallar l'AP-7 en els dos sentits
- Dijous es farà un segon peritatge i es podrà afinar els dies que durarà el tall
L’AP-7 està tallada en sentit sud al punt de Martorell, concretament des del quilòmetre 171 fins a Sant Sadurní d'Anoia. Una restricció que es prolongarà durant diversos dies. Segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, la decisió respon a una intervenció de seguretat viària davant el risc d’esfondrament de l’autopista, arran de l’accident ferroviari de Gelida. El tall s'ha produït a les 18 hores de la tarda.
Lamiel ha explicat que el risc no afecta només un carril, sinó tota la infraestructura, fet que ha obligat a tallar completament el sentit sud. El Ministeri de Transports havia proposat inicialment tancar l’autopista en tots dos sentits, però finalment s’ha acordat limitar el tall per reduir l’impacte en la mobilitat.
Retirada del tren i nou peritatge
La previsió és que el tren accidentat es pugui retirar durant la nit, un cop hagi conclòs la investigació judicial. Dijous es farà un segon peritatge tècnic, que permetrà afinar quants dies durarà el tall i quines actuacions caldran per garantir la seguretat de la via.
Alternatives al tall de l’AP‑7 a Martorell
Trànsit ha detallat diverses alternatives a l’AP-7 en sentit sud. La més factible, segons Lamiel, és circular per l’A-2 fins a Igualada i continuar per la C-15, una via “amb bones prestacions”. També es recomanen la C-32 pel litoral, la B-24 pel prelitoral i, per trajectes llargs, les combinacions C-25, C-58 i B-40 per connectar amb l’A-2.
El tall afectarà un volum important de trànsit: uns 120.000 vehicles diaris, entre ells 25.000 de pesants. L’objectiu de les alternatives, ha remarcat Lamiel, és equilibrar el flux de vehicles i evitar col·lapses, mentre es manté la seguretat com a prioritat absoluta.
Ruta principal recomanada
- A‑2 fins a Igualada + C‑15
- És l’opció més factible, segons Trànsit, perquè és una via amb bones prestacions i permet baixar cap al sud amb fluïdesa.
Opcions per trajectes llargs cap al centre de la península
- C‑25 (Eix Transversal)
- C‑58 + B‑40
- Connexió posterior amb l’A‑2 cap a Ponent i el centre de la península.
- Aquesta alternativa s’indica especialment als conductors ja des de Cassà de la Selva.
Si s’arriba fins a Martorell
- Desviament obligatori per l’A‑2, que assumeix el trànsit que no pot continuar per l’AP‑7.
Altres vies cap al sud
- C‑32 pel litoral (gratuïta mentre duri el tall)
- B‑24 pel prelitoral
- Permeten descongestionar l’interior i reincorporar-se a l’AP‑7 a l’altura de Vilafranca del Penedès.