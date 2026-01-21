Accident de tren de Rodalies, última hora: Adif manté suspesa la circulació a tot Catalunya
- La caiguda d'un mur de contenció sobre un tren de la línia R4 ha provocat una víctima mortal i desenes de ferits
- Un dels maquinistes ha mort i hi ha cinc persones ferides greus
Una nova tragèdia ferroviària ha tingut lloc a última hora d’aquest dimarts a Catalunya. Un mur de contenció ha col·lapsat i ha caigut sobre un comboi de la línia R4 de Rodalies, entre Gelida i Sant Sadurní d'Anoia, causant la mort d'un dels maquinistes i ferint-ne 37 més, cinc de les quals en estat greu.
Arran del sinistre, Adif ha decidit suspendre completament la circulació de trens de Rodalies a tot el territori català, mentre duren les tasques d’emergència, revisió de la infraestructura i investigació de les causes de l’accident.
Els serveis d’emergències han activat un ampli dispositiu a la zona, amb la participació dels Bombers, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d’Esquadra. Els ferits han estat traslladats a diversos centres hospitalaris de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Rodalies Renfe ha habilitat un telèfon d’atenció per als familiars de les persones afectades, el 900 101 660, i s’ha posat en funcionament el Centre Cívic de la localitat com a espai d’acollida i informació.
Les autoritats han obert una investigació per determinar les circumstàncies exactes de l’esfondrament del mur, mentre es manté la recomanació d’evitar els desplaçaments ferroviaris fins a nou avís.
9:12
La víctima de l'accident de l'R4 era un maquinista en pràctiques que anava a la cabina amb el conductor i més aprenents.
La víctima de l'accident d'un tren de l'R4 a Gelida aquest dimarts al vespre és un maquinista en pràctiques que viatjava a la cabina, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La víctima hi anava amb el conductor titular i amb més aprenents, segons ha indicat el sotsinspector dels Bombers, Joan Rovira. La víctima és un home nascut el 1998 i la seva família viu a Sevilla, segons ha informat la policia catalana.
Pendents que els investigadors comencin a recollir proves de l'accident de tren a Gelida.
L'última hora amb @Laura_Vdl
¿ Info: https://t.co/qGvtPKvmD7 pic.twitter.com/7nyevSay8u“
8:50
Obertes les barreres del túnel del Garraf per afavorir la mobilitat arran de la suspensió de Rodalies.
Les barreres del túnel del Garraf, a la C-32, s'han obert per tal d'afavorir la mobilitat arran de la suspensió del servei de Rodalies, segons ha indicat el Departament de Territori. A més, s'ha autoritzat els operadors dels autobusos interurbans que posin en funcionament tota la flota de què disposen.
Arran de l'aturada del servei de Rodalies a tot Catalunya pel sinistre de Gelida d'ahir, i amb la previsió d'un increment de la mobilitat viària, s'han aixecat les barreres dels peatges de la C-32 sud en ambdós sentits de la marxa.
8:46
Crítiques per la manca d’informació i de manteniment.
Anna Gómez, portaveu de Dignitat Vies, ha denunciat la manca d’informació a la ciutadania arran de l’aturada total de Rodalies i ha assegurat que la situació és fruit del cansament acumulat: "Els culpabilitzem perquè hem arribat a aquesta situació molt farts".
Gómez també ha remarcat que la seguretat ferroviària no depèn només dels trens, sinó també del seu entorn, i ha advertit que el deficient manteniment de les infraestructures ha contribuït al col·lapse: “No hauríem d’haver arribat a aquesta situació. L’entorn no està cuidat”.
@GomezAnna27076, portaveu de @dignitatavies, assenyala que la seguretat ferroviària també passa per l'entorn.
"No hauríem d'haver arribat a aquesta situació. L'entorn no està cuidat"
¿ Info: https://t.co/qGvtPKvmD7 pic.twitter.com/bBcqRxA2W2“
8:40
El cap d'intervenció dels Bombers, Joan Rovira, detalla que el mur de contenció va caure a la via a l'altura de Gelida "just en el moment que estava accedint el comboi" accidentat: "La situació ja està totalment estabilitzada".
Joan Rovira, cap d'intervenció de @bomberscat, detalla que el mur de contenció va caure a la via "just en el moment que estava accedint el comboi" accidentat a Gelida.
"La situació ja està totalment estabilitzada"
¿ Info: https://t.co/qGvtPKvmD7 pic.twitter.com/0y6W9H3DtG“
8:30
Adif aixeca gairebé totes les limitacions de velocitat a la línia Barcelona–Madrid i recupera els 300 km/h.
Adif ha aixecat la limitació temporal de velocitat en gairebé tot el tram de la línia d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid després de la revisió del sector comprès entre Madrid i Calatayud. Segons fonts de l’ens gestor de la infraestructura, només es mantenen quatre punts concrets amb una limitació a 230 km/h, que preveu revisar aquesta nit.
Adif confia que, un cop revisats, també es pugui aixecar la limitació en aquests punts.
8:20
L'alcalde de Sant Sadurní d'Anoia, Pere Vernet, descarta que el tram de via fins a Gelida on es va accidentar el tren anit hagués tingut incidències. "Recentment es van fer unes obres i es va repassar la via".
Pere Vernet, alcalde de @santsadurni_cat, descarta que el tram de via fins a Gelida on es va accidentar el tren anit hagués tingut incidències.
"Recentment es van fer unes obres i es va repassar la via"
8:15
Suspesa la circulació de trens de Rodalies a tota Catalunya.
Tot el servei de Rodalies de Catalunya està suspès aquest dimecres i no circula cap tren. La xarxa estarà aturada fins que Adif verifiqui la "seguretat" de tota la infraestructura després del temporal Harry.
Suspesa la circulació de trens de Rodalies a tota Catalunya.
És una mesura per revisar tota la infraestructura després de l'accident d'anit a Gelida que ha deixat un mort i 37 ferits
¿ Info: https://t.co/qGvtPKvmD7 pic.twitter.com/w43kfszC3a“
8:10
Un mort i cinc ferits greus per l'impacte d'un tren contra un mur a Gelida.
Un tren amb passatge de la línia R4 de Rodalies ha xocat aquest dimarts poc abans de les nou del vespre amb un mur de contenció que s’ha desprès i ha caigut sobre la via entre les estacions de Gelida i Sant Sadurní d’Anoia. El comboi procedia de l'estació de Sant Vicenç de Calders en direcció a Barcelona.
En l'accident ha mort una persona que viatjava a la cabina del comboi, concretament el maquinista del tren, segons han confirmat fonts ferroviàries. La xifra oficial és d'11 ferits de consideració, 5 en estat greu. Dues d'elles també viatjaven a cabina i altres dues anaven al primer vagó.
8:00
Bon dia, iniciem la narració minut a minut de l'actualitat relativa al descarrilament d'un tren a Gelida després de caure un mur de contenció sobre un tren de Rodalies a última hora d'aquest dimarts.
