Un mort i cinc ferits greus per l'impacte d'un tren contra un mur a Gelida
- Ha mort el maquinista del tren sinistrat i hi ha almenys 11 ferits de consideració, 5 en estat greu.
- El tram del sinistre arrossega diversos incidents per la seva fragilitat geològica
Nova tragèdia ferroviària. Un tren amb passatge de la línia R4 de Rodalies ha xocat aquest dimarts poc abans de les nou del vespre amb un mur de contenció que s’ha desprès i ha caigut sobre la via entre les estacions de Gelida i Sant Sadurní d’Anoia. El comboi procedia de l'estació de Sant Vicenç de Calders en direcció a Barcelona.
En l'accident ha mort una persona que viatjava a la cabina del comboi, concretament el maquinista del tren, segons han confirmat fonts ferroviàries. La xifra oficial és d'11 ferits de consideració, 5 en estat greu. Dues d'elles també viatjaven a cabina i altres dues anaven al primer vagó.
El sinistre ha obligat a suspendre tota la circulació a Rodalies pel temporal. El servei es restablirà un cop es revisi la infraestructura i es retirin tots els obstacles de les vies.
Segons ha explicat el cap d'intervenció dels Bombers de la Generalitat, Claudi Gallardo, en total el SEM ha atès 37 persones de diversa consideració.
“Els Bombers confirmen que s'han atès 37 persones que anaven al tren sinistrat a Gelida amb el balanç d'un mort i 4 ferits greus | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 20, 2026
➕ Info: https://t.co/qGvtPKvmD7 pic.twitter.com/M1OxvLqbtk“
Gallardo, ha indicat que probablement el mur ha caigut per una esllavissada, tot i que no està del tot confirmat, i el tren hi ha impactat. El primer dels vagons i ha xocat de manera frontal i "de forma important" i ha quedat "deformat".
Assistència dels ferits
Dos dels ferits greus han ingressat a l’Hospital de Bellvitge, mentre que la resta han estat derivats a Vall d’Hebron, Mútua de Terrassa i Moises Broggi, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
“Núria Parlon actualitza el balanç provisional d'un mort, 5 ferits greus i sis ferits menys greus arran del sinistre ferroviari de Gelida i els hospitals on han estat traslladats | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 20, 2026
➕ Info: https://t.co/qGvtPKvmD7 pic.twitter.com/zYscAwbBGp“
A més, hi ha 5 persones en estat menys greu, amb diversos trasllats a Moisès Broggi i a l’Hospital de Camils, i 26 ferits lleus, vuit dels quals han estat atesos a l’Hospital de Vilafranca i vuit més a l’Hospital de Martorell.
A l’estació de Sant Sadurní, diverses famílies de passatgers afectats s’han desplaçat per rebre informació directa dels serveis d’emergència. L’alcalde del municipi, Pere Vernet, ha explicat que algunes d’aquestes famílies ja són ateses al punt d’informació habilitat, mentre que encara no s’ha pogut contactar amb tots els familiars.
“🔴 Famílies dels afectats pel descarrilament de tren s'apropen a l’estació de Sant Sadurní, però l’alcalde diu que encara no han pogut contactar tothom.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 20, 2026
Els trens estan suspesos en totes dues direccions.
➕ Info: https://t.co/qGvtPKvmD7 pic.twitter.com/EiMdsB1INR“
També s'ha activat fins a 20 ambulàncies. 38 dotacions dels Bombers treballen a la zona per assistir els passatgers i garantir la seguretat a l’entorn de la via: comprovar l'estructura afectada i retirar possibles elements inestables.
El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 28 trucades relacionades amb l'incident i Protecció Civil ha posat en alerta el pla Ferrocat, el protocol d’emergències per accidents ferroviaris.
A hores d’ara, es desconeixen les causes del despreniment del mur i l’impacte exacte sobre el comboi, mentre els equips tècnics continuen treballant per aclarir els fets i restablir la normalitat.
Circulació interrompuda
Renfe ha explicat que ha calgut interrompre la circulació entre les estacions de Sant Sadurní d'Anoia i Gelida per la col·lisió i que tècnics d'aquesta companyia i d'Adif s'han desplaçat al lloc de la incidència. Posteriorment, Adif ha anunciat la suspensió total de la circulació de trens de Rodalies pel temporal mentre es revisa la infraestructura, per petició expressa del sindicat Semaf a Renfe.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que fins que no es comprovi el perfecte estat de tota la xarxa no es reprendrà el servei de Rodalies a Catalunya. Aquesta decisió es pendrà en una reunió conjunta prevista per les 9:30 del matí.
“⚠️ Sílvia Paneque assegura que el servei de Rodalies queda totalment interromput fins que no es verifiqui l'estat de tota la xarxa després del temporal.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 20, 2026
🕘 La represa es decidirà en una reunió conjunta a partir de les 9:30 del matí | @RTVECatalunya
➕ Info:… pic.twitter.com/pxysPBKerq“
La suspensió del trànsit ferroviari registrada aquest dimarts després de l'accident de Gelida no és un fet inèdit. Al juliol de 2025, Rodalies i l'AVE ja van paralitzar completament la circulació a Catalunya pel risc d'inundacions derivat de les pluges torrencials.
Llavors, la mesura va afectar a tot el territori i va obligar al tancament d'estacions per a evitar aglomeracions, amb la represa del servei de manera progressiva hores després.
Fragilitat històrica
El tram ferroviari entre Gelida, Sant Sadurní d’Anoia i Martorell és considerat un dels més fràgils de la xarxa catalana per la seva geologia vulnerable i els precedents d’esllavissades greus registrades els anys 2018 i 2019. El sòl, format principalment per argiles i margues, es degrada ràpidament amb la humitat persistent, fet que genera superfícies de lliscament que comprometen l’estabilitat de la via.
A aquesta situació s’hi suma l’envelliment dels murs de contenció de la línia R4, construïts amb criteris que no preveien l’actual intensificació de les llevantades ni la recurrència de pluges prolongades. La combinació de sòl saturat i estructures antigues converteix aquest tram en un punt crític davant episodis meteorològics extrems.