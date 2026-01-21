El maquinista mort a l’R4 era un jove en pràctiques que viatjava a la cabina del tren
- La situació a la zona de l'accident ja està "totalment estabilitzada" pel que fa a la intervenció dels Bombers
- Els Mossos d'Esquadra continuen les tasques d'investigació per determinar com es va produir l'accident
La víctima mortal de l’accident del tren de l’R4 a Gelida era un maquinista en pràctiques, segons han confirmat els Mossos d’Esquadra. El jove, nascut l’any 1998, viatjava a la cabina del comboi en el moment del sinistre.
Viatjava amb el conductor i més aprenents
A la cabina també hi havia el conductor titular i, presumiblement, dos aprenents més, segons ha explicat el sotsinspector dels Bombers de la Generalitat, Joan Rovira. Una d’aquestes persones va quedar atrapada i va haver de ser excarcerada, amb pronòstic greu però garanties vitals.
“🔴 Joan Rovira, cap d'intervenció de @bomberscat, detalla que el mur de contenció va caure a la via "just en el moment que estava accedint el comboi" accidentat a Gelida.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 21, 2026
🗣️ "La situació ja està totalment estabilitzada" | @cafedidees_rtve
➕ Info: https://t.co/qGvtPKvmD7 pic.twitter.com/0y6W9H3DtG“
La família, resident a Sevilla
Fonts policials han indicat que la família de la víctima viu a Sevilla, una dada que afegeix un component humà especialment colpidor a la tragèdia. El succés ha commogut tant l’entorn ferroviari com els equips d’emergències desplaçats a la zona.
“☕ Francisco Cárdenas, responsable de la UGT Renfe Catalunya, justifica que es comprovi l'estat de la via després del temporal | @ugtcatalunya @FerroviarisUGT— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 21, 2026
🗣️ "Si ha caigut un mur, poden haver caigut arbres. Hem de començar a estar preocupats" | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/iKZm0yt7ML“
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que "no corre perill" cap de les vides dels fins a 11 ferits de consideració, inclosos 5 de greus, a l'accident. També ha explicat que la majoria de les 26 persones ateses que no revestien gravetat ja han estat donats d'alta.
“Núria Parlon assegura que "no perilla la vida" de cap dels ferits de consideració de l'accident ferroviari a Gelida | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 21, 2026
➕ Info: https://t.co/kQoMqNpLkd pic.twitter.com/A4rw0CwZI8“
Un despreniment, principal hipòtesi
Les primeres investigacions apunten que l’accident es va produir quan va cedir el mur de contenció d’un talús, just quan el tren passava per un punt on la via discorre sota l’autopista. Rovira ha insistit que aquesta hipòtesi caldrà confirmar-la amb l’anàlisi tècnica que ara assumeixen els Mossos.
Zona estabilitzada i investigació en marxa
Els Bombers ja han donat la intervenció per finalitzada, un cop la zona ha quedat estabilitzada. Ara, els Mossos d’Esquadra continuen la investigació, pas previ perquè Adif i Foment puguin accedir a l’espai i definir com es recuperarà la infraestructura afectada.