El maquinista mort a l’R4 era un jove en pràctiques que viatjava a la cabina del tren

  • La situació a la zona de l'accident ja està "totalment estabilitzada" pel que fa a la intervenció dels Bombers
  • Els Mossos d'Esquadra continuen les tasques d'investigació per determinar com es va produir l'accident
El tren de l'R4 accidentat a la via
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

La víctima mortal de l’accident del tren de l’R4 a Gelida era un maquinista en pràctiques, segons han confirmat els Mossos d’Esquadra. El jove, nascut l’any 1998, viatjava a la cabina del comboi en el moment del sinistre.

Viatjava amb el conductor i més aprenents

A la cabina també hi havia el conductor titular i, presumiblement, dos aprenents més, segons ha explicat el sotsinspector dels Bombers de la Generalitat, Joan Rovira. Una d’aquestes persones va quedar atrapada i va haver de ser excarcerada, amb pronòstic greu però garanties vitals.

La família, resident a Sevilla

Fonts policials han indicat que la família de la víctima viu a Sevilla, una dada que afegeix un component humà especialment colpidor a la tragèdia. El succés ha commogut tant l’entorn ferroviari com els equips d’emergències desplaçats a la zona.

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que "no corre perill" cap de les vides dels fins a 11 ferits de consideració, inclosos 5 de greus, a l'accident. També ha explicat que la majoria de les 26 persones ateses que no revestien gravetat ja han estat donats d'alta.

Un despreniment, principal hipòtesi

Les primeres investigacions apunten que l’accident es va produir quan va cedir el mur de contenció d’un talús, just quan el tren passava per un punt on la via discorre sota l’autopista. Rovira ha insistit que aquesta hipòtesi caldrà confirmar-la amb l’anàlisi tècnica que ara assumeixen els Mossos.

Vagó sinistrat a l'accident del tren de l'R4 a Gelida

Zona estabilitzada i investigació en marxa

Els Bombers ja han donat la intervenció per finalitzada, un cop la zona ha quedat estabilitzada. Ara, els Mossos d’Esquadra continuen la investigació, pas previ perquè Adif i Foment puguin accedir a l’espai i definir com es recuperarà la infraestructura afectada.

