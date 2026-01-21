La Generalitat apunta al "despreniment d'un talús" com a hipòtesi de l'accident a Gelida
- El temporal hauria provocat l’esllavissada just al pas del primer vagó, l'únic que va descarrilar
- El sinistre ha causat la mort del maquinista i ha deixat 37 persones ferides de diversa consideració
La Generalitat de Catalunya apunta al despreniment d'un talús a conseqüència del fort temporal de pluges com a principal hipòtesi de l'accident ferroviari de Gelida (Alt Penedès), que aquest dimarts va provocar la mort del maquinista d'un tren de Rodalies de la línia R4.
La consellera portaveu i de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que l'esllavissada es va produir just en el moment que passava el primer vagó —l'únic que va descarrilar—, fet que va evitar que la resta del comboi sortís de la via. Segons les primeres dades del SEM, entre els ferits hi ha 5 greus, 6 menys greus i 26 lleus, però no es tem per la vida de cap d'ells.
Tot apunta als efectes del fort episodi de pluges que ha escombrat bona part del territori, amb registres de fins a 200 litres per metre quadrat en alguns punts. Unes precipitacions persistents que han tornat a posar en evidència alguns punts negres de la xarxa ferroviària catalana, com el tram de l'R4 entre Gelida, Sant Sadurní d'Anoia i Martorell.
L'R4 ja ha tingut altres accidents mortals
El tram afectat és considerat històricament un dels més vulnerables de la xarxa ferroviària catalana per la seva geologia. La zona es caracteritza per la presència d'argiles i margues, materials que s'inflen amb la humitat i perden cohesió quan s'amaren d'aigua, afavorint els despreniments i les esllavissades.
No és el primer cop que aquesta línia registra accidents greus. El 20 de novembre de 2018, a Vacarisses, un tren de l’R4 va descarrilar completament després que una esllavissada de terra i roques caigués sobre la via a causa de les pluges dels dies previs. L’accident va provocar la mort d’un passatger i va deixar 49 ferits, en un tram on ja s’havien detectat problemes de drenatge.
Pocs mesos després, el 8 de febrer de 2019, es va produir un altre sinistre greu a Castellgalí, entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa. Un xoc frontal entre dos combois de les línies R4 i R12, provocat per un error en el sistema de senyalització i la gestió de la circulació a contravia, va causar la mort de la maquinista d’un dels trens i més de 100 ferits. Aquell accident va evidenciar una fallada en cascada dels protocols de seguretat.
A això s'hi suma que moltes de les estructures de contenció de la línia R4 es van construir amb estàndards que no preveien la intensitat ni la recurrència de les llevantades actuals, cada cop més freqüents a causa del canvi climàtic.
Els maquinistes faran vaga reclamant seguretat ferroviària
Arran dels últims accidents, el sindicat de maquinistes SEMAF ha anunciat la convocatòria d'una vaga general a tot el sector ferroviari. El sindicat exigeix garanties de seguretat abans de reprendre la circulació normal dels trens i reclama que s'apliquin els mateixos protocols de revisió de vies a tota la xarxa estatal.
SEMAF també ha advertit que demanarà responsabilitats penals a les persones encarregades de garantir la seguretat de la infraestructura ferroviària i reclama una revisió urgent de tots els punts considerats de risc.