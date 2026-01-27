Rodalies reprèn el servei dins el pla reduït
Quan tot just fa una setmana de l'accident ferroviari mortal de Gelida, Rodalies ha començat a operar aquest dimarts, per ara, amb el servei reduït que s’havia anunciat en el marc de les obres de reparació de la infraestructura ferroviària. Segons Renfe, els trens i autobusos programats estan funcionant amb una “raonable normalitat” dins del context excepcional actual.
Plans alternatius amb autobusos i informadors
Mentre s’allarguin les actuacions a la xarxa, Renfe manté vigents 10 plans alternatius de transport que inclouen la mobilització de 146 autobusos. A més, s’han desplegat uns 700 informadors a les principals estacions per orientar els viatgers i facilitar els transbordaments.
“El servei s’està prestant amb una raonable normalitat, dins del que estava previst”, ha assegurat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, en declaracions als mitjans des de l’estació de Sants. Carmona ha afegit que es continua treballant conjuntament amb els tècnics d’Adif per reobrir progressivament els trams afectats.
Tot i això, molts usuaris que s’han acostat a primera hora a les estacions ho han fet amb plans alternatius previstos davant la incertesa acumulada de les darreres setmanes.
En marxa una nova reunió de seguiment de Rodalies
Una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies ha començat aquest dimarts cap a les set del matí a la seu del Departament de Territori, en una jornada marcada per la represa del servei ferroviari. La trobada està encapçalada per la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i compta amb la participació del president de Renfe, Álvaro Fernández, i del president d’Adif, Pedro Marco de la Peña.
A diferència d’altres ocasions, la reunió no compta amb la presència del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ni del secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, i reuneix una vintena de responsables d’Adif, Renfe, Infraestructures.cat, Mossos d’Esquadra i Trànsit, entre altres perfils tècnics.
Destitucions i resposta política
La situació de Rodalies arriba després d’una crisi que ja s’ha cobrat el cessament de dos alts càrrecs. El Ministeri de Transports ha destituït el director de Rodalies de Catalunya i el responsable de manteniment d’Adif, després que la Generalitat exigís responsabilitats i advertís que se li havia “acabat la paciència”.
El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha explicat que aquests cessaments responen a les demandes del Govern català i ha reconegut que tant Adif com Renfe “no han estat al nivell” que requeria la situació.
Inversió extra i noves incidències
El govern espanyol ha anunciat una inversió extraordinària de 1.700 milions d’euros per millorar el servei de Rodalies a Catalunya. Paral·lelament, però, les incidències ferroviàries no s’han limitat a la xarxa de rodalia.