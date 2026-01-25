El servei de Rodalies i Regionals es manté completament aturat
- El Govern considera que la xarxa no reuneix les "condicions òptimes per operar de manera segura"
- Una dotzena d'equips d'Adif treballen per posar a punt la xarxa en 21 punts crítics
Aquest diumenge tampoc circulen trens de Rodalies i Regionals continuarà suspesa diumenge. La decisió d’aturar el servei de manera indefinida es va prendre dissabte al migdia, després d'un matí caòtic en què circulaven trens de manera irregular, i en alguns casos esporàdica, malgrat que de matinada la Generalitat havia informat que la circulació de trens no estaria operativa.
Després d'unes hores de molts nervis, el Govern va dictar una resolució que ordenava l'aturada immediata del servei fins a nova ordre, a l'espera de poder reprendre'l amb prou garanties. Aquest és l'argument que va utilitzar la consellera de Territori en la compareixença de dissabte al vespre davant dels mitjans de comunicació per justificar que Catalunya estaria un dia més sense servei ferroviari a la xarxa de Rodalies i Regionals.
🗣️ La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la xarxa no reuneix les "condicions òptimes per operar de manera segura"
Sílvia Paneque creu que es tracta d'una decisió difícil però "encertada" amb l’objectiu de tornar a "operar amb la màxima fiabilitat". “A cada hora, guanyem inspeccions i seguretat”, va dir la consellera, que també va explicar que els treballs de reparació en els punts més crítics de la xarxa "avancen".
Paneque va explicar que ja pràcticament estaven enllestits els treballs per posar a punt la infraestructura a l'R1 a l'altura de Badalona i al corredor del Garraf. Segons la consellera, amb la incorporació de 3 més a les últimes hores, ara són una dotzena els equips d'Adif que actuen dia i nit per arreglar els desperfectes del temporal i posar a punt la infraestructura. Estan fent la tasca acompanyats de tècnics de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i la Direcció General de Carreteres amb l'objectiu de "guanyar temps".
L'executiu encara no sap si els treballs que s'estan fent permetran reprendre dilluns el servei, ni que sigui parcialment en algunes línies, però Paneque assegura que s'aprofitarà la suspensió d'aquest diumenge per moure els combois i situar-los bé a les capçaleres de les línies. De la mateixa manera, s'ha demanat als Mossos d'Esquadra que reforcin la vigilància en aquests punts i a les catenàries per evitar incidències afegides a les que tècnics d'Adif estan reparant.
Pel que fa a la mobilitat dels ciutadans, Sílvia Paneque pensa que, tot i la suspensió del servei ferroviari, el dret a desplaçar-se s'està garantint. S'ha apreciat un increment d'usuaris del 30% a Ferrocarrils de la Generalitat i superior al 50% en els autobusos interurbans. Unes alternatives que, unides als reforços i les mesures extraordinàries preses pel Govern, considera que estan "fent la vida més fàcil als catalans i les catalanes en aquesta situació".
Usuaris desorientats
Aquest diumenge hi ha hagut queixes perquè, malgrat la suspensió total del servei, les pantalles de l'estació de Sants encara mostraven alguns trens de Rodalies en actiu. Això ha generat confusió entre alguns usuaris que desconeixien que s'havia dictat la paralització completa de la circulació de trens i havien anat a l'estació amb la intenció d'agafar el tren.
D'altres s'han trobat que havien comprat anticipadament un bitllet per viatjar avui i ara n'han d'adquirir un altre per desplaçar-se. També hi ha hagut queixes entre les persones que allà on viuen o han d'anar aquest diumenge no disposen d'una alternativa de transport, ja sigui línia de Ferrocarrils de la Generalitat o autobusos interurbans. És el cas de Lleida, on els viatgers no tenen més remei que comprar un bitllet d'AVE o Alvia, força més car, perquè els Avant estan esgotats.