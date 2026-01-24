Nova jornada de talls, restriccions i indignació a Rodalies
- Rodalies reconeix les afectacions a totes les línies tret de l'R2, l'R8, l'R16 i l'R17
- Es manté només part del servei mentre s’inspeccionen punts crítics de la xarxa després de l'esllavissada de l'R1 a Tordera
El servei de Rodalies funciona de manera parcial aquest dissabte a Catalunya a causa de revisions en la infraestructura ferroviària per evitar nous despreniments. De fet, només l'R2 i l'R8 funcionen amb relativa normalitat (retards de fins a mitja hora) i hi ha afectacions a la resta. La mesura arriba després del tall de l'R1 entre Blanes i Maçanet-Massanes, provocat divendres per una esllavissada de terra.
La situació contrasta amb l’escenari plantejat de matinada, quan el Departament de Territori va informar que Renfe i Adif havien comunicat al Govern la incapacitat d’operar el servei ordinari de Rodalies i mercaderies, després de més de vuit hores de reunió. Finalment, s’ha optat per un funcionament limitat tal i com ha explicat el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, en una atenció durant aquest matí.
“🚆 El portaveu de Renfe justifica la decisió de fer circular trens de Rodalies aquest dissabte tot i que la Generalitat havia comunicat de matinada que no n'hi hauria— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 24, 2026
🗣️ Antonio Carmona diu que es procura garantir la mobilitat dels usuaris, tot i la irregularitat de les… pic.twitter.com/BMaeUWU8k6“
Carmona ha explicat que "s'ha treballat durant tota la nit per a garantir una mínima mobilitat", de manera que finalment s'ha pogut iniciar el servei aquest dissabte, "amb alteracions" en diferents línies.
Aquestes alteracions "poden evolucionar al llarg del dia, en funció de les revisions que s'estan duent a terme" en la xarxa ferroviària, ha apuntat. S'està intentant, ha dit, "garantir la mobilitat" dels usuaris "amb serveis alternatius per carretera".
🚧 Talls, freqüències reduïdes i autobusos
Diverses línies presenten talls parcials, retards i serveis alternatius per carretera. Destaquen les afectacions a l'R1, R2 Sud, R3 i R4, amb trams sense servei ferroviari i autobusos substitutoris. En alguns recorreguts, la circulació es limita a un o dos trens per hora i sentit, amb nous horaris.
L’oferta de trens és l’habitual a les línies R2, R2 Nord, R8, R16 i R17. A més, Renfe ha activat serveis alternatius a línies regionals com l'R11, R13, R14, R15 i RL4, i ha reforçat el personal d’informació i atenció al viatger a les estacions afectades.
R1
- Interrompuda entre L'Hospitalet de Llobregat i Mataró i entre Blanes i Maçanet - Massanes
- Tram Mataró - Blanes: servei en tren amb una oferta de dos trens per hora i sentit.
- Servei alternatiu per carretera entre Blanes i Maçanet-Massanes (punt del despreniment).
- Servei alternatiu per carretera entre Badalona i Arenys.
- A la resta de la línia: 2 trens per hora i sentit.
R2 Sud
- Servei alternatiu per carretera entre Castelldefels i Garraf.
R3
- Servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i la Garriga.
- Sense servei ferroviari entre Ribes i Puigcerdà per causes meteorològiques.
R4
- Servei habitual entre Terrassa i Martorell.
- Servei habitual entre Manresa i Martorell.
- Servei alternatiu per carretera entre Terrassa i Manresa.
- Servei alternatiu per carretera entre Martorell Central i Sant Sadurní d’Anoia.
- 1 tren per hora i sentit, amb nous horaris, entre Sant Vicenç de Calders i Sant Sadurní d’Anoia.
R11 (Regionals)
- Servei alternatiu per carretera entre Figueres i Portbou per obres a la infraestructura.
R13 (Regionals)
- Servei alternatiu per carretera entre Sant Vicenç de Calders i Vinaixa.
R14 (Regionals)
- Servei alternatiu per carretera entre Reus i Vinaixa.
R15 (Regionals)
- Servei alternatiu per carretera entre Reus i Riba-roja.
RL4
- Servei alternatiu per carretera entre Manresa i Cervera.
- Llançadores per via d’ample estàndard per als usuaris de Lleida.
🧑🔬 Avaluació tècnica dels punts de risc
Segons Renfe, s’estan duent a terme revisions exhaustives amb enginyers geotècnics per analitzar els punts amb risc d’esllavissades a la xarxa ferroviària. A partir de les 9 del matí, està prevista una nova reunió entre el Govern, Renfe i Adif per fer seguiment de la situació.