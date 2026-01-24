España - Dinamarca, en directo en vídeo el partido del Europeo de balonmano
- Los Hispanos afrontan uno de los compromisos más duros del Europeo contra la campeona del mundo
- Sigue en directo el partido entre España y Dinamarca del europeo masculino de balonmano en RTVE Play
Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play el partido entre España y Dinamarca de la ronda principal del Europeo masculino de balonmano. Los 'Hispanos' se enfrentan, sin margen para el error, a nada menos que la campeona del mundo y anfitriona en el Jyske Bank Boxen de Herning a partir de las 18:00 horas.
Ambas selecciones están obligadas a ganar si quieren mantener opciones para meterse en semifinales. En la primera jornada de la Main Round, España cayó derrotada ante Noruega mientras que Dinamarca se impuso a Francia (29-32).
La selección danesa, vigente campeona olímpica y del mundo, salvó su primera pelota de partido y sigue muy viva en la pelea tras imponerse a la hasta entonces invicta selección gala.
En la victoria se demostró que Dinamarca posee, además de los talentos de Mathias Gidsel o Simon Pytlick, la capacidad de defender igual de duro o todavía incluso más que el más duro de los rivales.
La dificultad de España para clasificarse
La selección española por su parte cayó derrotada de manera cruel ante el combinado noruego por 34-35, tras una mala gestión en el final de partido. La velocidad de los noruegos a la hora de aprovechar las perdidas de los Hispanos lastraron las opciones de los de Jordi Ribera.
Esta derrota hace que España sea la única selección del potente grupo de seis que forman que se encuentran con 0 puntos, dependiendo prácticamente de resultados ajenos para clasificar.
Portugal, que sorprendió al mundo del balonmano ganando a Dinamarca, frenó su buena inercia ante Alemania, única selección del grupo con 4 puntos. Esta victoria de los lusos ante Dinamarca hace también que por primera vez en mucho tiempo los nórdicos caminen sobre la cuerda floja y no puedan permitirse un tropiezo, por lo que los 'Hispanos' deberán ganar al mejor equipo del mundo con rabia y ganas de vencer en el Europeo, único torneo que se le resiste a esta nueva gran generación de jugadores.