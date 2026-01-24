España - Dinamarca, en directo en vídeo el partido del Europeo de balonmano

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play el partido entre España y Dinamarca de la ronda principal del Europeo masculino de balonmano. Los 'Hispanos' se enfrentan, sin margen para el error, a nada menos que la campeona del mundo y anfitriona en el Jyske Bank Boxen de Herning a partir de las 18:00 horas.

Ambas selecciones están obligadas a ganar si quieren mantener opciones para meterse en semifinales. En la primera jornada de la Main Round, España cayó derrotada ante Noruega mientras que Dinamarca se impuso a Francia (29-32).

La selección danesa, vigente campeona olímpica y del mundo, salvó su primera pelota de partido y sigue muy viva en la pelea tras imponerse a la hasta entonces invicta selección gala.

En la victoria se demostró que Dinamarca posee, además de los talentos de Mathias Gidsel o Simon Pytlick, la capacidad de defender igual de duro o todavía incluso más que el más duro de los rivales.