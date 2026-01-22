España - Noruega, en directo en vídeo el partido del Europeo de balonmano

Sigue en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play el partido entre España y Noruega de la ronda principal del Europeo masculino de balonmano. Los Hispanos inician su andadura en la main round en el Jyske Bank Boxen de Herning, en Dinamarca, a partir de las 18.00 hora peninsular español.

Es un duelo de trascendental para ambos equipos, porque llegan en una situación delicada. La situación en el grupo I es crítica para ambos debido a los resultados de la primera fase:

España (0 puntos): Los Hispanos avanzaron como segundos tras caer ante Alemania (34-32) en el último partido de la primera fase. Como solo se arrastran los puntos obtenidos contra los equipos que también pasaban ronda en ese grupo (o sea, Alemania en este caso), España arranca esta fase con el casillero a cero.

Noruega (0 puntos): Los noruegos están en una situación idéntica. Perdieron su duelo contra Francia, por lo que también inician la fase principal sin puntos.

La consecuencia es que el que pierda este jueves estará prácticamente fuera de la lucha por las semifinales.

En el partido que ha abierto la competición en el grupo I, Alemania se ha impuesto a Portugal por 32-30.

Sagosen, la estrella mundial Una vez más, el jugador a seguir para los de Jordi Ribera será Sander Sagosen, la gran estrella mundial que sigue siendo el motor de su equipo. Viene de alcanzar cifras históricas de goles en Europeos y será la prioridad de la defensa de España. En los nórdicos también destaca el portero Torbjørn Bergerud, uno de los mejores de lo que va de campeonato. Este portero es capaz de desesperar a cualquier ataque si tiene su día... y esto puede condicionar a España, que en el último partido tuvo varios errores en ataque. Los Hispanos deberán afinar la puntería y jugar con intensidad defensiva, la misma que se echó en falta en determinados momentos el pasado lunes, como admitió Ian Tarrafeta en declaraciones a TVE tras el partido. España también necesitará la mejor versión de su primera línea y la efectividad en las transiciones rápidas, donde Dani Dujshebaev y Kauldi Odriozola se antojan claves. En el último partido también hubo notas positivas, como la efectividad de Jan Gurri en la segunda parte y el desparpajo de un Marcos Fis al que se le ve en cada partido con atrevimiento para realizar su característica jugada de encarar al rival, fintar y efectuar un potente lanzamiento con su brazo izquierdo. A sus 18 años, el que fuera designado mejor jugador del pasado Mundial júnior, encarna el relevo generacional que está implantando Jordi Ribera en la selección española masculina.

Un duelo de moneda al aire Tras casi dos décadas de imbatibilidad de España entre 1997 y 2021, a partir del Europeo de 2022 cambió la tendencia y los partidos contra Noruega se convirtieron en duelos electrizantes con finales de infarto, auténticos partidos de moneda al aire. Ya lo fue antes, en 2021, cuando los Hispanos ganaron la medalla de bronce olímpica por un ajustado 28-27. Después llegó esa derrota en 2022 en la fase preliminar por 23-27. En el Mundial de 2023 se vio uno de los mejores partidos, con victoria española por 34-35 después de dos prórrogas. Fue el día en que los hermanos Dujshebaev y un estelar Gonzalo Pérez de Vargas metieron a España en la lucha por las medallas. Noruega se tomó la revancha en el Mundial de 2025 por la mínima (25-24) en un partido durísimo de fase de grupos.