Alemania - España, en directo en vídeo el partido del Europeo de balonmano
- Los 'Hispanos' pasarán seguro a la 'main round', pero el encuentro es clave para el campeonato
- Sigue en directo el partido entre Alemania y España del Europeo masculino de balonmano en RTVE Play
La selección española masculina de balonmano juega el último partido de la primera fase del Europeo 2026 con Alemania. Síguelo desde las 20.30 hora peninsular española en directo, en Teledeporte y RTVE Play.
Después de la victoria de Austria ante Serbia (26-25) en el encuentro disputado justo antes, los Hispanos se han asegurado ya el pase a la main round, pero este duelo seguirá siendo clave para el campeonato ya que de él dependerá qué equipo pasará con puntos a esa fase principal.
¡Dentro! Poniendo el 2-0 en el electrónico juega
Bortas, trata de enviar Marcel Itznalza, respuesta de Konstantin
Mostel
Sarkukic, va a dejar para unos Borzas, borzas en el blocaje, Jutece
que envía. ¡Viene la contra Freemann!
Borzas que envía Lázar, acelera, lanza.
Respuesta de Konstantin
Mustel. Un paradón.
Países Bajos y Croacia.
9-7-2 arriba Chequia sobre
quinta parada por tentoso guardaballas ya superado
¡Bien a la carrera!
¡Nil!
Juega Kutecek, envía a Bili, que hay a extremo.
¡Dambok! Lo que pasa es que hay
un porterazo colosal.
de Nemanja Illich. El amago de Illich.
Y ese
lanzamiento que va a encontrar respuesta
Ya son ocho. Kutecek envía para Bilic.
Bilic abre
busca el tremo! ¡La captura de Milos Aliyev!
A media altura pero muy centradito.
Ahí estaba Milo Saliez para
detener el lanzamiento.
Y le está costando un horror, un mundo austriano tan..
dirección
recibiendo a Stefan Dodic.
Alastamiento a la Respuesta en el marco.
El que viene avanzado, el que deja para Bilic.
Bilic
arranca la finta, lanza respuesta de Deja Milos Aliyev.
Evidentemente ahí vemos esa finta en reverso.
Y luego el paradón de Jan Milo
juega lanzar un kit que mete balón
Konstantin Mustel
tromit con el esférico recibiendo a las arcukic envía a buscas tremo en el
balón que se marchó otra vez año lo tocó mostel una más para
Sebastián Frimel, amaga Frimel, lanza, encuentra respuesta al rechazo, vuelve
a aparecer y vuelve de nuevo
el castigo, 7 metros.
Mitrovic
¡Viva! ¡Viva!
¡Viva! ¡Viva!
bueno
¡Viva! ¡Viva!
¡Viva! ¡Viva!
para él, juega Jutecek, cambiar para Elias Kofla, Jutecek que vuelve a
como segundo con cero puntos
Bola para Lazar Kukic, va a dejar Dodis que se le va lanzando y quien viene
negando es Konstantin Muster.
Y ojo que tienen todavía esa doble superioridad
Modavilik, recuperando al primero de los excluidos,
juega jute check
¡Frimel! ¡Ay, Frimel!
¡La que ha fallado!
Billick en el lanzamiento
de 7 metros. La respuesta de Dajan Milosaliev.
Últimos instantes
Esa pelota para que juegue Jutecek.
Le van a levantar el pasivo, pero murió el partido.
¡El cierre!
26-25. Alberto, ahora lo repasaremos y lo
Para Alemania es un partido completamente decisivo y la subcampeona olímpica se encuentra en una situación muy delicada después de su inesperada derrota del sábado ante Serbia. La selección germana nunca se ha quedado sin jugar la ronda principal en los Europeos de balonmano.
El historial de enfrentamientos entre España y Alemania es claramente favorable a la primera. Según el recuento de la Real Federación Española de Balonmano, las dos selecciones han disputado 33 partidos oficiales con 21 victorias para los Hispanos por diez derrotas.
Eso sí, el precedente de los Juegos Olímpicos de París 2024 cayó del lado alemán, y doblemente, en la fase de grupos y en las semifinales.
El encuentro de este lunes en Herning (Dinamarca) mide además a los tres mejores porteros de lo que va de temporada en la Bundesliga, el español Sergey Hernández y los alemanes Andreas Wolff y David Späth, según informa la organización del campeonato.
Se enfrentan además las dos selecciones cuyo rendimiento más ha caído en las segundas partes en lo que va de campeonato, según la diferencia de goles en el marcador al descanso y al final de los partidos de las dos primeras jornadas, según las estadísticas de la EHF, la confederación continental.