Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Balonmano

Alemania - España, en directo en vídeo el partido del Europeo de balonmano

iRTVE15 LIVE
iRTVE15 LIVE
RTVE.es

La selección española masculina de balonmano juega el último partido de la primera fase del Europeo 2026 con Alemania. Síguelo desde las 20.30 hora peninsular española en directo, en Teledeporte y RTVE Play.

Después de la victoria de Austria ante Serbia (26-25) en el encuentro disputado justo antes, los Hispanos se han asegurado ya el pase a la main round, pero este duelo seguirá siendo clave para el campeonato ya que de él dependerá qué equipo pasará con puntos a esa fase principal.

Para todos los públicos Europeo de balonmano | Austria gana a Serbia; Moestl, MVP - Europeo de Balonmano | Ver
Transcripción completa

¡Dentro! Poniendo el 2-0 en el electrónico juega

Bortas, trata de enviar Marcel Itznalza, respuesta de Konstantin

Mostel

Sarkukic, va a dejar para unos Borzas, borzas en el blocaje, Jutece

que envía. ¡Viene la contra Freemann!

Borzas que envía Lázar, acelera, lanza.

Respuesta de Konstantin

Mustel. Un paradón.

Países Bajos y Croacia.

9-7-2 arriba Chequia sobre

quinta parada por tentoso guardaballas ya superado

¡Bien a la carrera!

¡Nil!

Juega Kutecek, envía a Bili, que hay a extremo.

¡Dambok! Lo que pasa es que hay

un porterazo colosal.

de Nemanja Illich. El amago de Illich.

Y ese

lanzamiento que va a encontrar respuesta

Ya son ocho. Kutecek envía para Bilic.

Bilic abre

busca el tremo! ¡La captura de Milos Aliyev!

A media altura pero muy centradito.

Ahí estaba Milo Saliez para

detener el lanzamiento.

Y le está costando un horror, un mundo austriano tan..

dirección

recibiendo a Stefan Dodic.

Alastamiento a la Respuesta en el marco.

El que viene avanzado, el que deja para Bilic.

Bilic

arranca la finta, lanza respuesta de Deja Milos Aliyev.

Evidentemente ahí vemos esa finta en reverso.

Y luego el paradón de Jan Milo

juega lanzar un kit que mete balón

Konstantin Mustel

tromit con el esférico recibiendo a las arcukic envía a buscas tremo en el

balón que se marchó otra vez año lo tocó mostel una más para

Sebastián Frimel, amaga Frimel, lanza, encuentra respuesta al rechazo, vuelve

a aparecer y vuelve de nuevo

el castigo, 7 metros.

Mitrovic

¡Viva! ¡Viva!

¡Viva! ¡Viva!

bueno

¡Viva! ¡Viva!

¡Viva! ¡Viva!

para él, juega Jutecek, cambiar para Elias Kofla, Jutecek que vuelve a

como segundo con cero puntos

Bola para Lazar Kukic, va a dejar Dodis que se le va lanzando y quien viene

negando es Konstantin Muster.

Y ojo que tienen todavía esa doble superioridad

Modavilik, recuperando al primero de los excluidos,

juega jute check

¡Frimel! ¡Ay, Frimel!

¡La que ha fallado!

Billick en el lanzamiento

de 7 metros. La respuesta de Dajan Milosaliev.

Últimos instantes

Esa pelota para que juegue Jutecek.

Le van a levantar el pasivo, pero murió el partido.

¡El cierre!

26-25. Alberto, ahora lo repasaremos y lo

Europeo de balonmano | Austria gana a Serbia con una exhibición de Moestl y España se asegura el pase

Para Alemania es un partido completamente decisivo y la subcampeona olímpica se encuentra en una situación muy delicada después de su inesperada derrota del sábado ante Serbia. La selección germana nunca se ha quedado sin jugar la ronda principal en los Europeos de balonmano.

El historial de enfrentamientos entre España y Alemania es claramente favorable a la primera. Según el recuento de la Real Federación Española de Balonmano, las dos selecciones han disputado 33 partidos oficiales con 21 victorias para los Hispanos por diez derrotas.

Eso sí, el precedente de los Juegos Olímpicos de París 2024 cayó del lado alemán, y doblemente, en la fase de grupos y en las semifinales.

El encuentro de este lunes en Herning (Dinamarca) mide además a los tres mejores porteros de lo que va de temporada en la Bundesliga, el español Sergey Hernández y los alemanes Andreas Wolff y David Späth, según informa la organización del campeonato.

Se enfrentan además las dos selecciones cuyo rendimiento más ha caído en las segundas partes en lo que va de campeonato, según la diferencia de goles en el marcador al descanso y al final de los partidos de las dos primeras jornadas, según las estadísticas de la EHF, la confederación continental.

Es noticia: