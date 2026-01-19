Alemania - España, en directo en vídeo el partido del Europeo de balonmano

¡Dentro! Poniendo el 2-0 en el electrónico juega

Bortas, trata de enviar Marcel Itznalza, respuesta de Konstantin

Mostel

Sarkukic, va a dejar para unos Borzas, borzas en el blocaje, Jutece

que envía. ¡Viene la contra Freemann!

Borzas que envía Lázar, acelera, lanza.

Respuesta de Konstantin

Mustel. Un paradón.

Países Bajos y Croacia.

9-7-2 arriba Chequia sobre

quinta parada por tentoso guardaballas ya superado

¡Bien a la carrera!

¡Nil!

Juega Kutecek, envía a Bili, que hay a extremo.

¡Dambok! Lo que pasa es que hay

un porterazo colosal.

de Nemanja Illich. El amago de Illich.

Y ese

lanzamiento que va a encontrar respuesta

Ya son ocho. Kutecek envía para Bilic.

Bilic abre

busca el tremo! ¡La captura de Milos Aliyev!

A media altura pero muy centradito.

Ahí estaba Milo Saliez para

detener el lanzamiento.

Y le está costando un horror, un mundo austriano tan..

dirección

recibiendo a Stefan Dodic.

Alastamiento a la Respuesta en el marco.

El que viene avanzado, el que deja para Bilic.

Bilic

arranca la finta, lanza respuesta de Deja Milos Aliyev.

Evidentemente ahí vemos esa finta en reverso.

Y luego el paradón de Jan Milo

juega lanzar un kit que mete balón

Konstantin Mustel

tromit con el esférico recibiendo a las arcukic envía a buscas tremo en el

balón que se marchó otra vez año lo tocó mostel una más para

Sebastián Frimel, amaga Frimel, lanza, encuentra respuesta al rechazo, vuelve

a aparecer y vuelve de nuevo

el castigo, 7 metros.

Mitrovic

¡Viva! ¡Viva!

¡Viva! ¡Viva!

bueno

¡Viva! ¡Viva!

¡Viva! ¡Viva!

para él, juega Jutecek, cambiar para Elias Kofla, Jutecek que vuelve a

como segundo con cero puntos

Bola para Lazar Kukic, va a dejar Dodis que se le va lanzando y quien viene

negando es Konstantin Muster.

Y ojo que tienen todavía esa doble superioridad

Modavilik, recuperando al primero de los excluidos,

juega jute check

¡Frimel! ¡Ay, Frimel!

¡La que ha fallado!

Billick en el lanzamiento

de 7 metros. La respuesta de Dajan Milosaliev.

Últimos instantes

Esa pelota para que juegue Jutecek.

Le van a levantar el pasivo, pero murió el partido.

¡El cierre!

26-25. Alberto, ahora lo repasaremos y lo