Sigue en directo en vídeo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play el partido de la ronda preliminar del Europeo de balonmano 2026 entre las selecciones masculinas de España y Serbia. Los Hispanos inician su camino de regreso al podio contra una complicada selección y lo hacen en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca) desde las 18.00 hora peninsular española.

Este torneo marca un punto de inflexión para el conjunto dirigido por Jordi Ribera, quien ha subrayado que, tras años de ajustes paulatinos, el equipo se encuentra finalmente sumergido en un proceso de renovación profunda. Esta transformación, necesaria para mantener la competitividad a largo plazo, requiere de una paciencia que choca con la inmediata presión de los resultados y la inmediatez del torneo. El esquema tradicional de España, históricamente cimentado en una defensa férrea y una portería sólida, está siendo redefinido.

En el bloque defensivo, la figura de Antonio Serradilla emerge como el nuevo baluarte. A pesar de su juventud y de haber estado alejado de la selección durante cuatro años, su consolidación en la Bundesliga alemana le avala como el sucesor natural para liderar la zaga. No obstante, el seleccionador advierte de que la falta de tiempo para trabajar los automatismos defensivos y la complicidad entre los nuevos integrantes es un hándicap que podría lastrar al equipo en las fases decisivas.

La portería presenta una de las mayores incógnitas. Ante la ausencia de Rodrigo Corrales por lesión y la falta de ritmo de Gonzalo Pérez de Vargas, Sergey Hernández está llamado a dar un paso al frente definitivo. Su rendimiento en el Magdeburgo alemán lo sitúa entre los mejores del mundo, pero ahora debe trasladar ese dominio a la selección, asumiendo una responsabilidad absoluta bajo los tres palos que hasta ahora compartía o delegaba en los veteranos.

En la faceta ofensiva, el relevo generacional parece más avanzado. Ian Tarrafeta se perfila como el nuevo director de orquesta, mostrando madurez y capacidad de desequilibrio durante la preparación. Junto a él, Agustín Casado refuerza su importancia en ambos lados del campo, mientras que el eterno Alex Dujshebaev continúa siendo la referencia de los Hispanos y el encargado de gestionar los momentos de máxima tensión. A esta mezcla de talento se suma la irrupción de Marcos Fis, un diamante en bruto de apenas 18 años que, tras ser el mejor del mundo en categoría juvenil, busca dejar de ser una promesa para convertirse en una realidad inmediata en la rotación absoluta.

El camino hacia las medallas, sin embargo, se antoja extremadamente complejo. España está encuadrada en un grupo inicial durísimo junto a Serbia, Austria y Alemania. La presencia de técnicos españoles en los banquillos rivales, como Raúl González en Serbia e Iker Romero en Austria, añade una dificultad táctica extra. Superar esta fase es solo el primer escalón del Europeo, pero en la ronda principal aguardarían potencias de la talla de Dinamarca y Francia. En definitiva, este Europeo no solo medirá la capacidad competitiva de los Hispanos, sino el éxito de una transición generacional que busca devolver a España a la lucha por los podios internacionales.