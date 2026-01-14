España afronta un durísimo Europeo en pleno relevo generacional en los 'Hispanos'
- Los de Jordi Ribera se enfrentan a rivales muy difíciles y apenas tendrán margen de error
- Europeo de balonmano: España - Serbia, en directo este jueves a las 17.30 horas en Teledeporte y RTVE Play
España afronta un enorme desafío en el Europeo de balonmano 2026, un torneo durísimo que acogen los países escandinavos desde este jueves y que pilla a los Hispanos en pleno proceso de renovación.
Después de unas generaciones que han dado grandes éxitos a la selección, ahora es el turno del relevo. En este campeonato uno de los que está llamado a demostrar su clase es Ian Barrufet, que la temporada pasada asombró con su rendimiento en el MT Melsungen alemán.
El extremo afronta ya su segundo gran campeonato, como Víctor Romero; mientras que para Javi Rodríguez es ya el tercero. Y a ellos se suma ahora Marcos Fis, que con solo 18 años es la mayor perla de la cantera nacional, mientras que otros talentos que ya habían dado el salto a la absoluta en esta ocasión no han sido convocados por Jordi Ribera.
Otro cambio notable llega en la portería, que esta vez no defenderán ni Rodrigo Corrales, por culpa de una lesión; ni Gonzalo Pérez de Vargas, que tuvo el alta de la suya hace pocas semanas. Con todo, el sustituto, Sergey Hernández, es de garantías y también tiene sobrada experiencia.
El Europeo es un torneo que no da margen de error, como ya comprobó España en la anterior edición, donde quedó eliminada en la primera fase (oficialmente fase previa). Encuadrada en el grupo A, en Herning (Dinamarca), los Hispanos se enfrentarán, por este orden, contra Serbia, Austria y Alemania.
El partido contra los germanos, claros aspirantes a medalla, será crucial... Pero los anteriores también, primero ante la Serbia de Raúl González, ante la que España ya se midió y perdió un encuentro en la fase de clasificación; y a continuación ante Austria, entrenada por otro español, Iker Romero, y que fue el equipo que le sorprendió hace dos años en esta misma instancia.
Pero es que si la doble campeona mundial y triple continental avanza a la fase principal, a la main round, la perspectiva asusta con la todopoderosa Dinamarca, Portugal, Francia y Noruega como posibles rivales.
La remontada de Portugal, un aviso antes del debut
La selección española llega además a este Europeo con dudas tras caer ante Portugal en la final del Torneo Internacional de España (31-34). El combinado nacional rindió muy buen durante dos tercios de partido. Controló el marcador y a la estrella lusa, Kiko Costa, al que dejó en tres goles, pero se diluyó como un azucarillo en los últimos veinte minutos y desperdició una renta de seis tantos.
Esférico para Agustín Casado.
Brazo arriba de los colegiados.
Fuego Agustín. Enlazamiento
dentro. Después de un ataque largo, de darle
mucha continuidad, de evitar el
sí sí nos vamos ahora a engañarnos juega martín Costa el lanzamiento
y el tanto de Martín Costa que viene acumulando.
Acciones positivas
el segundo tanto de Martín Costa
la elevación y el tanto de Martín Costa
Buen replique defensivo de Portugal
Aleix envía. Aleix dentro
Bueno, pues qué delicatesen porque Aleix estaba volviendo al puesto.
No podía coger buena carrera.
Estaba todavía
viniendo hacia atrás.
Kiko Costa. Kisko que arranca el lanzamiento.
Serguéi que respondió.
Y el golazo que acaba de anotar Salvador
Salvador
hay manuel que se va a elevar agustín lanzamiento
dentro que viene agustín casado cuarto tanto nada más amenazado de juego
pasivo se
acercó perfectamente.
En ese último paso, ahí vemos como fija y utiliza
Uturriza se queda un pelín atrás.
Y eso le permite llegar a 8 metros y lanzar ese..
Silva que dejará para Jao Pedro Gómez.
Este para Martín Costa.
Lanzamiento y qué
golazo extraordinario de Martín Costa.
Ha sacado un lanzamiento de cadera
Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno.
Showtime ahora con la acción de..
Ian Barrufet
bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno Madre mía porque el balón
bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno madre mía porque el
iba a
balón iba muy muy muy arriba y cómo lo ha definido madre mía
sí sí sí aporte 13 había 50 segundos con uno más en pista
la selección española.
Tarrafeta con la bola.
Tarrafeta que envía Dani Fernández.
¡Dentro!
qué bonita la definición de dani fernández daniel
Fernández Jiménez. Mirando de muñequita.
Aquí lo vamos a ver
repetido
juega Tarrafeta va a dejar para emmanuel garcía en día y manuel para
ian y
Ian en el cambio de dirección
¡Dentro! La joya Ian Tarrafeta.
Muy bonita la acción a más con el amago de pase, que es de lo que se engaña
completamente a Luis
Frade que se marcha al lado contrario debemos ver recuperado a Agustín Casado
vemos el cambio de dirección.
Los puso a bailar. Sí, sí, a los
Gurri que deja para Imanol
Imanol para Tarrafeta.
El envío para
Caldi. ¡Se le va dentro!
Bueno, pues Jan Tarrafeta está dando una masterclass en esta segunda mitad.
Qué bonito desde el
centro ver la llegada a la carrera
Va a dejar ese balón para Kiko Costa
Kiko que avanza, eliminaba al rival, Salvador Salvador y el tanto de
salvador, salvador y Portugal
ahora... Lleva un parcial de 3-0.
prisa el partido europeo pero desde luego no van a tener un partido con esa
intensidad
Bueno, lanzamiento destrozado
El tanto de... Alex Dusevállev.
Reventando redes
superando a Diego Valerio
El cuarto meta de Olimpiakos
Va a recibir Kiko. Kiko que envía Luis Frade y el tanto de
Luis Frade
Adelanta Portugal. Para poner el 30-31
Kiko encarando, dejando Pedro Gómez.
Joao Pedro con la bola, juega con Salvador.
Salvador en el
cambio de dirección...
...el lanzamiento...
...y el tanto de...
...Salvador... ...Salvador...
...para poner el 31-33..
Todavía restan 30 segundos.
Bola para Jan Gurri.
Gurri dejando para Tarrafa
La bola para Emmanuel Garciandia.
La carrera parecía Javi Rodríguez.
¿Y qué para dónde Tony Sher?
dos goles, pero finalizando el partido, ahí vemos ese
tanto que deja ese 31-34 después de haber dilapidado una renta que ha
llegado a ser de hasta cinco goles en la segunda
mitad, pero ha tenido muchos problemas para atacar en la segunda mitad, para
conseguir
anotar goles y sobre todo a raíz de la tercera exclusión de Iturriza
pues ha mejorado mucho Portugal en defensa y finalmente se ha llevado el
partido y el torneo
Antes, los Hispanos sí habían dejado buenas sensaciones frente a Eslovaquia (43-26) y Túnez (37-28) en los otros dos amistosos de preparación.
En cualquier caso, el objetivo de la selección de Ribera --que va por su décima temporada en el cargo-- debe ser mejorar la imagen que ofreció el año pasado en el Mundial, donde no pasó a las eliminatorias.
El campeonato se disputará en tres países vecinos y con gran tradición de balonmano, como Dinamarca, Suecia y Noruega. La lucha por las medallas tendrá lugar en Herning y la gran final se disputará el domingo 1 de febrero.