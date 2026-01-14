España afronta un durísimo Europeo en pleno relevo generacional en los 'Hispanos'

España afronta un enorme desafío en el Europeo de balonmano 2026, un torneo durísimo que acogen los países escandinavos desde este jueves y que pilla a los Hispanos en pleno proceso de renovación.

Después de unas generaciones que han dado grandes éxitos a la selección, ahora es el turno del relevo. En este campeonato uno de los que está llamado a demostrar su clase es Ian Barrufet, que la temporada pasada asombró con su rendimiento en el MT Melsungen alemán.

El extremo afronta ya su segundo gran campeonato, como Víctor Romero; mientras que para Javi Rodríguez es ya el tercero. Y a ellos se suma ahora Marcos Fis, que con solo 18 años es la mayor perla de la cantera nacional, mientras que otros talentos que ya habían dado el salto a la absoluta en esta ocasión no han sido convocados por Jordi Ribera.

Otro cambio notable llega en la portería, que esta vez no defenderán ni Rodrigo Corrales, por culpa de una lesión; ni Gonzalo Pérez de Vargas, que tuvo el alta de la suya hace pocas semanas. Con todo, el sustituto, Sergey Hernández, es de garantías y también tiene sobrada experiencia.

El Europeo es un torneo que no da margen de error, como ya comprobó España en la anterior edición, donde quedó eliminada en la primera fase (oficialmente fase previa). Encuadrada en el grupo A, en Herning (Dinamarca), los Hispanos se enfrentarán, por este orden, contra Serbia, Austria y Alemania.

El partido contra los germanos, claros aspirantes a medalla, será crucial... Pero los anteriores también, primero ante la Serbia de Raúl González, ante la que España ya se midió y perdió un encuentro en la fase de clasificación; y a continuación ante Austria, entrenada por otro español, Iker Romero, y que fue el equipo que le sorprendió hace dos años en esta misma instancia.

Pero es que si la doble campeona mundial y triple continental avanza a la fase principal, a la main round, la perspectiva asusta con la todopoderosa Dinamarca, Portugal, Francia y Noruega como posibles rivales.