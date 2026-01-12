Jordi Ribera confirma los 18 convocados para el Europeo de balonmano

Esférico para Agustín Casado.

Brazo arriba de los colegiados.

Fuego Agustín. Enlazamiento

dentro. Después de un ataque largo, de darle

mucha continuidad, de evitar el

sí sí nos vamos ahora a engañarnos juega martín Costa el lanzamiento

y el tanto de Martín Costa que viene acumulando.

Acciones positivas

el segundo tanto de Martín Costa

la elevación y el tanto de Martín Costa

Buen replique defensivo de Portugal

Aleix envía. Aleix dentro

Bueno, pues qué delicatesen porque Aleix estaba volviendo al puesto.

No podía coger buena carrera.

Estaba todavía

viniendo hacia atrás.

Kiko Costa. Kisko que arranca el lanzamiento.

Serguéi que respondió.

Y el golazo que acaba de anotar Salvador

Salvador

hay manuel que se va a elevar agustín lanzamiento

dentro que viene agustín casado cuarto tanto nada más amenazado de juego

pasivo se

acercó perfectamente.

En ese último paso, ahí vemos como fija y utiliza

Uturriza se queda un pelín atrás.

Y eso le permite llegar a 8 metros y lanzar ese..

Silva que dejará para Jao Pedro Gómez.

Este para Martín Costa.

Lanzamiento y qué

golazo extraordinario de Martín Costa.

Ha sacado un lanzamiento de cadera

Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno.

Showtime ahora con la acción de..

Ian Barrufet

bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno Madre mía porque el balón

bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno bueno madre mía porque el

iba a

balón iba muy muy muy arriba y cómo lo ha definido madre mía

sí sí sí aporte 13 había 50 segundos con uno más en pista

la selección española.

Tarrafeta con la bola.

Tarrafeta que envía Dani Fernández.

¡Dentro!

qué bonita la definición de dani fernández daniel

Fernández Jiménez. Mirando de muñequita.

Aquí lo vamos a ver

repetido

juega Tarrafeta va a dejar para emmanuel garcía en día y manuel para

ian y

Ian en el cambio de dirección

¡Dentro! La joya Ian Tarrafeta.

Muy bonita la acción a más con el amago de pase, que es de lo que se engaña

completamente a Luis

Frade que se marcha al lado contrario debemos ver recuperado a Agustín Casado

vemos el cambio de dirección.

Los puso a bailar. Sí, sí, a los

Gurri que deja para Imanol

Imanol para Tarrafeta.

El envío para

Caldi. ¡Se le va dentro!

Bueno, pues Jan Tarrafeta está dando una masterclass en esta segunda mitad.

Qué bonito desde el

centro ver la llegada a la carrera

Va a dejar ese balón para Kiko Costa

Kiko que avanza, eliminaba al rival, Salvador Salvador y el tanto de

salvador, salvador y Portugal

ahora... Lleva un parcial de 3-0.

prisa el partido europeo pero desde luego no van a tener un partido con esa

intensidad

Bueno, lanzamiento destrozado

El tanto de... Alex Dusevállev.

Reventando redes

superando a Diego Valerio

El cuarto meta de Olimpiakos

Va a recibir Kiko. Kiko que envía Luis Frade y el tanto de

Luis Frade

Adelanta Portugal. Para poner el 30-31

Kiko encarando, dejando Pedro Gómez.

Joao Pedro con la bola, juega con Salvador.

Salvador en el

cambio de dirección...

...el lanzamiento...

...y el tanto de...

...Salvador... ...Salvador...

...para poner el 31-33..

Todavía restan 30 segundos.

Bola para Jan Gurri.

Gurri dejando para Tarrafa

La bola para Emmanuel Garciandia.

La carrera parecía Javi Rodríguez.

¿Y qué para dónde Tony Sher?

dos goles, pero finalizando el partido, ahí vemos ese

tanto que deja ese 31-34 después de haber dilapidado una renta que ha

llegado a ser de hasta cinco goles en la segunda

mitad, pero ha tenido muchos problemas para atacar en la segunda mitad, para

conseguir

anotar goles y sobre todo a raíz de la tercera exclusión de Iturriza

pues ha mejorado mucho Portugal en defensa y finalmente se ha llevado el

partido y el torneo