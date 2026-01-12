Jordi Ribera confirma los 18 convocados para el Europeo de balonmano
- El técnico mantiene la confianza en los jugadores que disputaron el Torneo Internacional de España la pasada semana
- España - Serbia, el jueves desde las 17:30h en Teledeporte y RTVE Play
El seleccionador español masculino de balonmano, Jordi Ribera, ha ofrecido este lunes la convocatoria definitiva para el Europeo, que se celebrará entre el 15 de enero y el 1 de febrero en Dinamarca, Suecia y Noruega.
El técnico catalán mantiene la confianza en los 18 jugadores con los que ha preparado la cita continental y ha disputado el Torneo Internacional de España (TIE), que se disputó la semana pasada en el Navarra Arena de Pamplona y en el que los 'Hispanos' cayeron en la final ante Portugal (31-34).
Así, Ribera ha apostado por un grupo de jugadores que combina la veteranía de nombres como el lateral derecho Alex Dujshebaev o el extremo derecho del FC Barcelona Aleix Gómez con el talento emergente de jóvenes como el lateral derecho del Granollers Marcos Fis o el lateral izquierdo Antonio Serradilla.
El técnico ha hablado precisamente de ese relevo generacional que atraviesa en este momento el combinado nacional. "Estamos inmersos en ese cambio generacional que nos obliga a ser cautos e ir pasito a pasito. Tenemos talento, falta que puedan tener experiencia", declaró el seleccionador en el micrófono de TVE.
Los españoles se desplazaron este lunes a Madrid y este martes volarán a Dinamarca, donde el jueves debutarán en el torneo ante Serbia. El combinado español se hospedará en el Hotel Radisson Silkeborg, en la localidad danesa de Silkeborg, durante su participación en el Europeo.
Los Hispanos llegan a la cita con dudas, tras caer ante Portugal en la final del Torneo Internacional de España (31-34). El combinado nacional desperdició una renta de seis tantos en los últimos veinte minutos de partido.
Antes de ese partido, España sí había dejado buenas sensaciones, ganando holgadamente a Eslovaquia (43-26) y Túnez (37-28) en los otros dos duelos que disputó en este campeonato de preparación.
España está encuadrada en el Grupo A del Europeo junto a Alemania, Serbia y Austria. Se estrenarán el jueves ante los balcánicos; el sábado se enfrentarán al combinado austriaco y el lunes cerrarán el grupo frente a la selección germana. Todos los partidos de los Hispanos podrán verse en RTVE.
Convocatoria de España para el Europeo
Porteros: Nacho Biosca (HBC Nantes) y Sergey Hernández (SC Magdeburg).
Centrales: Ian Tarrafeta (HBC Nantes) y Natan Suárez (Sporting C.P.).
Laterales derechos: Álex Dujshebaev (KS Kielce), Imanol Garciandia (Pick Szeged) y Marcos Fis (Club Balonmano Granollers).
Laterales izquierdos: Agustín Casado (HC Montpellier), Jan Gurri (Sporting C.P.), Dani Dujshebaev (KS Kielce) y Antonio Serradilla (TVB Stuttgart HB).
Extremos derechos: Kauldi Odriozola (HBC Nantes) y Aleix Gómez (FC Barcelona).
Extremos izquierdos: Ian Barrufet (FC Barcelona) y Dani Fernández (FC Barcelona).
Pivotes: Abel Serdio (Wisla Plock), Javier Rodríguez (Sport Lisboa e Benfica) y Víctor Romero (Sporting C.P.).