El mejor gesto deportivo del año en Teledeporte: vota por el 'fair-play' de 2025

Deportividad rima con Navidad. Y en estas fechas de balances, un repaso a algunos de los gestos protagonizados por los deportistas en este año nos permite reconciliarnos con los valores que hay más allá de la competición.

En RTVE.es hemos seleccionado cuatro grandes momentos que hemos visto en 2025 en Teledeporte y RTVE Play y te los mostramos a continuación en orden cronológico. Puedes votar tu favorito en las stories de nuestro perfil en Instagram.

Por cierto, en esta recopilación no aparece el recibimiento que le hizo en la meta de los 20 km marcha María Pérez a la italiana Antonella Palmisano después que la española se proclamase campeona del mundo por delante de su amiga, ya que esta acción trascendió esta categoría para convertirse en el momentazo del año en el deporte visto en RTVE.

Pérez de Vargas corrige una decisión arbitral que le beneficiaba 20 de enero. Baerum (Noruega). En el último partido de la primera fase del Mundial masculino de balonmano, España se juega mucho ante Suecia. Los Hispanos están en un momento crítico a falta de 20 minutos con 20-14 en el marcador y la oportunidad para su rival de ampliar la ventaja a siete goles con un lanzamiento desde los siete metros. 00.55 min El 'fair-play' de Pérez de Vargas: corrige una decisión arbitral que beneficiaba a España El sueco Hampus Wanne se enfrenta a Gonzalo Pérez de Vargas --a la sazón compañeros de club en el Barcelona-- y el balón acaba en la cabeza del portero. El árbitro le saca tarjeta roja, la sanción prevista en el reglamento cuando un jugador lanza un balón a la cara del guardameta desde esa línea de penalti. Pero entonces, Pérez de Vargas se dirige al colegiado Adam Biro para decirle que la pelota le ha dado antes en el brazo y que el golpe en la cara ha sido por tanto de rebote, así que la expulsión no procede en este caso. El árbitro húngaro corrige su decisión y Hampus Wanne le agradece el gesto a Gonzalo. Y se da la circunstancia de que a partir de ese momento España comienza su reacción y acaba empatando el encuentro (29-29). "No sé qué habría pasado si Hampus hubiera visto la tarjeta roja. Realmente no sé cómo habría ido el marcador. Pero tenía que hablar con el árbitro porque me sentía como un mentiroso. Cuando un balón me da en la cara, soy el primero en quejarme. No sé si es la mejor o la peor regla, pero aquí hay muchas cámaras, la gente puede verlo en cámara lenta. Y cuando no es, no es", explicó Pérez de Vargas a la federación internacional, que también le reconoció el gesto de fair-play.

La selección española se clasifica para semifinales y le hace pasillo a la de Suiza 18 de julio. Berna. La selección española femenina ha cumplido los pronósticos y ha derrotado a Suiza en la primera ronda eliminatoria de la Eurocopa 2025. Las campeonas del mundo celebran su partidazo y su clasificación para las semifinales en el césped del Wankdorf Stadion al mismo tiempo que la afición local despide con honores a su selección, que ha alcanzado por primera vez los cuartos de la competición y ha generado mucha ilusión. 00.49 min España hace pasillo a Suiza tras sellar su pase a semifinales: un bonito reconocimiento en la Eurocopa Y antes de retirarse a los vestuarios, las futbolistas del combinado anfitrión reciben otro homenaje inesperado: las españolas les hacen un pasillo para reconocer su logro. "Creemos que han cambiado el fútbol de su país y han inspirado a muchísimas niñas. Se lo hicimos saber a modo de agradecimiento", explicó después a RTVE Alexia Putellas, una de las capitanas de España y referente mundial del fútbol en su categoría.

Van de Velde espera a un atleta lesionado para que pueda llegar a la meta 13 de septiembre. Tokio Después de una larga temporada, llega la gran cita del año para el deporte más universal, los campeonatos del mundo de atletismo al aire libre de Tokio 2025. La primera prueba de la primera sesión de tarde del programa son las eliminatorias de los 3.000 m obstáculos en categoría masculina. Después de dos series accidentadas, la tercera se lleva la palma. 01.18 min Van de Velde espera a un atleta lesionado para cruzar juntos la meta: deportividad en el Mundial de Tokio Uno de los grandes damnificados es el español Dani Arce. Pero en la carrera se suceden dos caídas más. En una se hace mucho daño el colombiano Carlos San Martín, que sigue a trancas y barrancas. En otra pierde sus opciones Tim van de Velde. Y en la última recta, el belga ve cómo San Martín está lesionado y le espera para ofrecerle su hombro y terminar juntos la prueba.