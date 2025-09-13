Mundial de Atletismo Tokio 2025, en directo hoy: Duplantis se estrena en Tokio

El Mundial de atletismo de Tokio 2025 ya está en marcha con la primera jornada que pueds seguir en directo este sábado en Teledeporte, RTVE Play y el reproductor de esta página.

El campeonato ha empezado de la mejor forma posible para España con el oro de María Pérez en los 35 kilómetros marcha, una prueba en la que Raquel González y Cristina Montesinos también han quedado en posición de finalistas en categoría femenina, y Daniel Chamosa en la masculina. En la sesión matinal (madrugada en Europa), el relevo mixto 4x400 metros de España no ha podido pasar a la final.

La segunda sesión (tarde en Japón; mañana en Europa) se disputa ya íntegramente en el estadio. Pero en esta ocasión las cosas han empezado mal para la delegación española con la eliminación de los dos representantes en los 3.000 m obstáculos, en particular con Daniel Arce, que se ha tropezado en una valla y se ha tenido que retirar con evidentes gestos de dolor.

“Qué mala suerte.



Dani Arce, que estaba en puestos de luchar la final, se cae en la valla y tiene que retirarse doliéndose de la rodilla. #WCHTokyo2025



¡Mucho ánimo, @danielarce_!



🏃 El Mundial de atletismo de Tokio en DIRECTO en Teledeporte y https://t.co/j0iAAMYk0y pic.twitter.com/Xr3dndR5cC“ — Teledeporte (@teledeporte) September 13, 2025

El burgalés, que llegaba a Tokio tras una temporada notable, estaba haciendo una buena carrera y era claro candidato para pasar a la final. Por su parte, Alejandro Quijada ha terminado en décima posición en su serie.

En la clasificación del salto de longitud compite Irati Mitxelena, única española en este concurso después de la baja de última hora de Fátima Diame por una lesión.

Por su parte, Artur Coll afronta la clasificación del salto con pértiga en una prueba donde el gran protagonista será, lógicamente, la superestrella del atletismo mundial y plusmarquista de la modalidad, el sueco Armand Duplantis.

Además, Águeda Marqués, Esther Guerrero y Marta Pérez corren la primera ronda de los 1.500 metros. Y la jornada se cierra a las 15:20 horas en España con la final del relevo mixto 4x400 metros.

Este sábado también se disputan las eliminatorias de los 100 metros, la final masculina del lanzamiento de peso y la femenina de los 10.000 metros.