María Pérez se proclama campeona del mundo en los 35 kilómetros marcha

María Pérez ha conseguido revalidar su título de campeona del mundo en los 35 kilómetros marcha. La española ha logrado el triunfo tras completar una exhibición en Tokio y suma su tercera medalla de oro en una competición mundialista, la segunda en esta modalidad. La granadina ha hecho historia, convirtiéndose en la deportista española (incluyendo hombres y mujeres) con más victorias en los Mundiales de atletismo.

Pérez suma el oro cosechado en Japón a los dos que consiguió en Budapest, uno en los 35 kilómetros marcha y otro en los 20, donde también tendrá la oportunidad de conservar la corona la próxima semana.

La española era una de las grandes favoritas y cumplió con los pronósticos. Estuvo en la pomada desde el inicio y supo cambiar el ritmo en el momento exacto para marcharse en solitario. Llegó a la meta con un tiempo de 2:39:01, casi tres minutos y medio antes que su más inmediata perseguidora, la italiana Antonella Palmisano.

María Pérez revalida la corona con una exhibición María Pérez fue agresiva desde el inicio, integrándose desde la salida en el grupo de cabeza. Cuando la carrera sumaba siete kilómetros, el elenco de atletas que dominaba la prueba se redujo a solo cinco: Antonella Palmisano, Kimberly García, Li Peng, Paula Milena Torres y la propia española. El grupo rodó unido durante buena parte de la prueba, pero María en ningún momento pareció ponerse nerviosa. Mantuvo su ritmo y pisó el acelerador cuando fue necesario. El primer acelerón redujo el colectivo a tres. El segundo, ya solo a dos. La española se quedó mano a mano con Palmisano, pero el duelo fue efímero. El tercer apretón de la vigente campeona del mundo la dejó en solitario en el kilómetro 23. Ninguna de sus oponentes era capaz de seguir su ritmo y María tomaba cada vez más distancia. Su dominio fue tal que llegó incluso a emparejarse con el brasileño Bonfin, que terminó segundo y que por entonces ocupaba la sexta posición. Los últimos kilómetros fueron un paseo triunfal para la granadina, que llegó al estadio emocionada y ataviada con la bandera española. ““ La guinda la pusieron Raquel González y Cristina Montesinos, que finalizaron en sexta y séptima posición, respectivamente, y que permitieron a nuestra delegación meter a tres atletas en las diez primeras posiciones.