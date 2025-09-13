María Pérez se proclama campeona del mundo en los 35 kilómetros marcha
- La andaluza consigue la primera medalla de oro de la delegación española en el Mundial de Tokio
- Daniel Chamosa logró una meritoria sexta posición en la categoría masculina
María Pérez ha conseguido revalidar su título de campeona del mundo en los 35 kilómetros marcha. La española ha logrado el triunfo tras completar una exhibición en Tokio y suma su tercera medalla de oro en una competición mundialista, la segunda en esta modalidad. La granadina ha hecho historia, convirtiéndose en la deportista española (incluyendo hombres y mujeres) con más victorias en los Mundiales de atletismo.
Pérez suma el oro cosechado en Japón a los dos que consiguió en Budapest, uno en los 35 kilómetros marcha y otro en los 20, donde también tendrá la oportunidad de conservar la corona la próxima semana.
La española era una de las grandes favoritas y cumplió con los pronósticos. Estuvo en la pomada desde el inicio y supo cambiar el ritmo en el momento exacto para marcharse en solitario. Llegó a la meta con un tiempo de 2:39:01, casi tres minutos y medio antes que su más inmediata perseguidora, la italiana Antonella Palmisano.
María Pérez revalida la corona con una exhibición
María Pérez fue agresiva desde el inicio, integrándose desde la salida en el grupo de cabeza. Cuando la carrera sumaba siete kilómetros, el elenco de atletas que dominaba la prueba se redujo a solo cinco: Antonella Palmisano, Kimberly García, Li Peng, Paula Milena Torres y la propia española.
El grupo rodó unido durante buena parte de la prueba, pero María en ningún momento pareció ponerse nerviosa. Mantuvo su ritmo y pisó el acelerador cuando fue necesario. El primer acelerón redujo el colectivo a tres. El segundo, ya solo a dos. La española se quedó mano a mano con Palmisano, pero el duelo fue efímero. El tercer apretón de la vigente campeona del mundo la dejó en solitario en el kilómetro 23.
Ninguna de sus oponentes era capaz de seguir su ritmo y María tomaba cada vez más distancia. Su dominio fue tal que llegó incluso a emparejarse con el brasileño Bonfin, que terminó segundo y que por entonces ocupaba la sexta posición. Los últimos kilómetros fueron un paseo triunfal para la granadina, que llegó al estadio emocionada y ataviada con la bandera española.
La guinda la pusieron Raquel González y Cristina Montesinos, que finalizaron en sexta y séptima posición, respectivamente, y que permitieron a nuestra delegación meter a tres atletas en las diez primeras posiciones.
Evan Dunfee logra la victoria en categoría masculina
Evan Dunfee se impuso en la prueba de los 35 kilómetros marcha en categoría masculina. El canadiense protagonizó una gran remontada, superando al trío de cabeza formado por los japoneses Kawano y Katsuki y el ecuatoriano David Hurtado. Dunfee también fue capaz de dejar atrás los calambres que mermaron su rendimiento en los últimos kilómetros. El podio lo completaron el brasileño Bonfim y el propio Katsuki.
Kawano fue uno de los nombres propios de la carrera. El atleta local se sobrepuso a los problemas físicos y estuvo a punto de conseguir un buen resultado, pero le fallaron las fuerzas en el tramo final.
Las esperanzas españolas en la categoría masculina parecían puestas en Miguel Ángel López, pero fue Daniel Chamosa el que protagonizó la mejor actuación de nuestra delegación. El gallego terminó en una meritoria sexta posición. López fue decimosegundo y Manuel Bermúdez terminó decimosexto.