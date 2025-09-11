Las estrellas del atletismo que quieren dejar atrás sus lesiones en el Mundial de Tokio 2025

Llega la gran cita de la temporada para los mejores atletas del planeta y algunas grandes estrellas van a disputar el Mundial de Tokio 2025 con dudas después las lesiones que han sufrido.

Es el caso del noruego Jakob Ingebrigtsen o de la venezolana Yulimar Rojas, que llegan a la capital japonesa sin haber competido desde hace mucho. Por su parte, Jordan Díaz solo lo hizo en el campeonato de España en agosto; algo parecido a lo que le ha pasado a la británica Keely Hodgkinson. A continuación, un repaso de la situación de estas superestrellas y a la de María Vicente, la española que reaparecerá en una competición internacional en estos Mundiales de atletismo al aire libre.

Jakob Ingebrigtsen "He ido contrarreloj para llegar al campeonato del mundo, pero, si estoy en la línea de salida, por supuesto que intentaré ganar y creo que puedo hacerlo", dijo hace unos días Ingebrigtsen en declaraciones a la revista Athletics Weekly, donde lamentó haberse perdido todas las carreras veraniegas por culpa de una lesión en el tendón de Aquiles. 01.26 min Ingebrigtsen logra lo que le faltaba: un oro mundial en pista cubierta El noruego tuvo que parar después de su sensacional temporada en pista cubierta, pero ahora vuelve con la actitud de siempre: "Todo gira en torno a mí, a mis propios preparativos y mejoras", añadía el mejor mediofondista de los últimos años, que de nuevo pretende doblar en el 1.500 y el 5.000 a pesar de todo. Fuera de lo deportivo, este tampoco ha sido un año fácil para Jakob Ingebrigtsen por el juicio a su padre. En Tokio, el corredor cumplirá 25 años y espera celebrarlo sumando alguna medalla más a un palmarés donde ya lucen dos oros olímpicos y dos mundiales.

Yulimar Rojas El 16 de septiembre es la fecha que Yulimar Rojas tiene marcada en rojo en su calendario. Ese día, en la clasificación del triple salto del Mundial de Tokio, pondrá fin a dos años sin competir tras la fractura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda que se produjo cuando estaba preparando los Juegos de París. La venezolana, que entrena en España con el grupo de Iván Pedroso, ha agradecido a su entorno la ayuda que ha tenido para recuperarse con 29 años. "Hemos tenido bastantes baches por el camino para estar en la mejor forma posible porque no ha sido fácil, de nuevo, la adaptación al alto entrenamiento y a los impactos. Ahora me siento muy feliz y con muchas ganas", ha dicho en una entrevista a la agencia Efe. Plusmarquista mundial y oro olímpicos en Tokio, Yulimar Rojas ha ganado las últimas cuatro ediciones de estos campeonatos del mundo; la última de ellas, en Budapest 2023, con sufrimiento. 01.45 min Yulimar Rojas sufre mucho en la final de triple salto para sumar su cuarto título mundial

Jordan Díaz Después de un fantástico 2024, donde ganó los títulos europeos y olímpicos, Jordan Díaz ha estado un largo periodo en el dique seco. El triplista sufrió una lesión en su rodilla derecha y solo pudo reaparecer fugazmente en agosto en el Campeonato de España en Tarragona. Con un único salto por las molestias que todavía arrastraba y lejos de sus mejores marcas, Díaz ratificó su selección para el Mundial. 02.08 min Jordan Díaz, campeón de España de triple salto en su regreso con un solo salto Así pues, el saltador llega a este campeonato con dudas, pero con ambición, como él mismo expresó en su perfil en Instagram justo antes de volar a Japón: "¿Será posible volver a hacer historia otra vez?". Con solo 24 años, el atleta afronta un nuevo regreso a la escena internacional después de que tuviera que esperar tres temporadas para debutar con España tras desertar en 2021 de su país de origen, Cuba.