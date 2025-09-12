Fátima Diame causa baja por lesión en el Mundial de atletismo que arranca en Tokio

La saltadora de longitud española Fátima Diame es baja por lesión en los Mundiales de atletismo que arrancan este sábado 13 de septiembre en Tokio, según ha informado la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) este viernes.

La medalla de bronce en los pasados Mundiales de atletismo en pista cubierta de Nankín (China) se cae de la convocatoria de la delegación española y deja a Irati Mitxelena como la única atleta de la RFEA en el concurso de salto de longitud que arranca este sábado a las 11:30 hora española con la disputa de la clasificación.

Actual campeona de España el pasado 1 de agosto con un salto de 6,77 por delante de Mitxelena 6,64 se pierde la cita nipona en un año donde se acercó a su mejor marca personal (6.84) con un salto de 6.82 el pasado mes de mayo en Castellón.

El objetivo de la valenciana, pese a llegar con 6,82 metros de marca personal esta temporada, la decimocuarta mejor de todas las competidoras, era pasar a la final intentando mejorar ese registro y también el sexto puesto de hace dos años en los Mundiales de Budapest 2023.

Fátima Diame, entrenada por Iván Pedroso en el grupo de trabajo que el cubano tiene en Guadalajara, pretendía en Tokio sacar su mejor versión en un gran campeonato internacional al aire libre, algo que se le está resistiendo, ya que sus dos medallas en Mundiales, ambas de bronce, las logró en Glasgow 2024 (6,72) y Nanjing 2025 (6,72) bajo techo. EFE