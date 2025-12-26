Ayúdanos a elegir la obra de arte deportiva de 2025 en Teledeporte

Termina el año 2025 y hacemos repaso de algunas de las mejores acciones que hemos visto en RTVE, de esas en las que el deporte trasciende más allá del esfuerzo, la dificultad técnica y la adrenalina de la competición para convertirse en un placer estético y visual.

A través del perfil de Teledeporte en Instagram buscamos la obra de arte de 2025 entre cuatro opciones para enmarcar en eventos deportivos al más alto nivel. Por orden alfabético: cinco mortales y un oro, el de Melania Rodríguez en el Mundial de saltos; el golazo de Lamine Yamal ante Países Bajos en cuartos de final de la Nations League, la foto finish del maratón del Mundial de atletismo de Tokio, y el ejercicio de Iris Tió y Dennis González en el dúo mixto del Mundial de natación artística.

Cinco mortales y un oro: Melania Rodríguez en el Mundial de saltos Nunca ningún deportista español dio tantas vueltas para colgarse una medalla de oro en un Mundial, hasta cinco saltos mortales completó Melania Rodríguez para tocar el cielo en Pamplona en el doble minitramp de los Mundiales de trampolín y clavar sus pies en la colchoneta sabiendo que había ganado el título. 00.41 min Melania Rodríguez logra el oro en doble mini tramp en el Mundial de trampolín Con una dificultad de 8-9, la gallega revalidó el título con un doble salto cargado de plasticidad y una finalización técnicamente impecable, tras la cual explotó de alegría con el gesto de victoria que liberó la tensión acumulada en su vuelo más especial ante un público que no paró de aplaudir.

El golazo de Lamine Yamal en cuartos de la Nations Corría el minuto 102 de la prórroga del partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Nations League entre España y Países Bajos, cuando Dean Huijsen levantó la cabeza desde su propio campo para enviar un perfecto balón largo a Lamine Yamal, para que el delantero culé embolsara el cuero con el exterior de su pierna izquierda, y con el tacón de la derecha driblara a Ian Matsen y batir después al meta neerlandés con su pierna buena, si es que tiene alguna que no lo sea. 01.20 min Lamine Yamal se inventa una obra de arte para hacer el tercero de España contra Países Bajos El gol ponía adelantaba a España (3-2) en un partido épico que se resolvió desde el punto de penalti tras el 3-3 tras la prórroga, pero la belleza del tanto, por la visión de juego del madridista, y el posterior control, regate y definición del azulgrana, en décimas de segundo, queda para siempre en la retina de los aficionados al fútbol en el posiblemente gol del año.

Maratón de foto finish en el Mundial entre Simbu y Petros ¿Un maratón decidido con la foto finish en el último centímetro de los 42 kilómetros y 195 metros? Aunque parezca increíble, esto es lo que sucedió en los Mundiales de Tokio cuando el tanzano Alphonce Simbu, que marchaba tres metros por detrás de Amanal Petros en la recta de llegada, apretó los dientes con un cabeceo agónico con el que alcanzó al atleta germano, que ni lanzándose al suelo pudo tocar primero la cinta de meta. 02.36 min Simbu y Petros protaginizan un final de infarto en el maratón Con el Estadio Olímpico de Tokio en pie cuando los tres atletas que iban en cabeza daban sus últimas bocanadas de aliento tras una batalla infernal por las calles de la capital japonesa, el esfuerzo impagable de Simbu ante un Petros que se veía ganador, obtuvo el premio más igualado de siempre en un maratón de este calibre, en una oda a la fe en una victoria casi imposible.