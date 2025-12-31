¿Cuál es tu favorito de estos ambientazos deportivos tan especiales que hemos vistos en RTVE en 2025?

Termina el año 2025 y hacemos repaso de los mejores momentos del año entre todo el deporte que hemos visto en las emisiones en directo de RTVE. A través del perfil de Teledeporte en Instagram buscamos el mejor ambiente, la mejor afición, en el mejor estadio... Y los cuatro candidatos de este año son: la final Nations League entre España y Alemania en el Metropolitano; la emocionante remontada de Croacia en el Mundial balonmano aupada por su afición; el gran ambiente de la final Copa de la Reina baloncesto o la pasión de los seguidores en las calles en el Mundial de Ruanda de ciclismo.

Vuelta de la final de Nations en el Metropolitano El pasado 2 de diciembre, España se volvía a proclamar por segunda vez consecutiva como campeona de la Women's Nations League tras su exhibición ante Alemania (3-0) en el duelo de vuelta. Y esa alegría fue presenciada por los 55.843 aficionados que llenaban las gradas el Estadio Metropolitano. Una cifra para la historia. El jugador número '12' no solo aupó a las futbolistas españolas a revalidar su corona en la competición, sino que protagonizó un nuevo récord de asistencia nacional a un partido de fútbol femenino, superando la anterior marca, establecida en la final del mismo torneo en 2024 en La Cartuja, cuando 32.657 aficionados presenciaron la victoria de España sobre Francia. 09.56 min Mejores momentos de la final de la Nations

Copa de la Reina de récord en Zaragoza Y para 'ambientazo' el de la final de la Copa de la Reina de baloncesto del pasado mes de marzo, donde se batió un nuevo récord de asistencia en los cuatro días que duró el evento, con una asistencia total de 57.630 aficionados en el acumulado total, según desveló la propia FEB. Fue Zaragoza el escenario único, concretamente el Pabellón Príncipe Felipe, el encargado de albergar a toda la afición que día tras día inundó las gradas y que tuvo su punto álgido el día de la final entre Hozono Global Jairis y el Perfumerías Avenida, donde se impusieron las murcianas para culminar un fin de semana de ensueño ante su afición. Este récord global de asistencia a un partido de baloncesto femenino supera en más de 10.000 aficionados el récord anterior, establecido en la Copa de la Reina hace dos años, también con Zaragoza como escenario de fondo. 01.36 min Ambientazo en la final de la Copa de la Reina

Ruanda y el primer Mundial de ciclismo en África El Mundial de ciclismo tuvo como protagonista un escenario inédito, Ruanda. Por primera vez, un país del continente africano albergaba una cita mundialista de ciclismo y los aficionados no fallaron. Miles de seguidores presenciaron una nueva proeza de Tadej Pogacar. Con la misma estrategia que el año pasado, el esloveno volvía a proclamarse campeón del mundo de ciclismo en ruta. Un año después, repetía esa (aparentemente loca) táctica de atacar a más de 100 kilómetros de meta, que ya hizo en Zúrich, y volvía a ganar con absoluta superioridad, por delante del belga Remco Evenepoel, plata a 1:28, y del irlandés Ben Healy, bronce a 2:16. Y todo ello ante un público que abarrotaba las calles de Kigali. 06.41 min Los aficionados ruandeses se vuelcan con el Mundial