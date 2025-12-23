Instantes que ya son historia del deporte y hemos visto en RTVE: vota nuestro momento deportivo del año
- El abrazo de oro de María Pérez, Evenepoel y Pogacar (ex aequo), el gol de Aitana en semis de la Euro o los minutos finales de la Copa que decidió Koundé
Como ya hicimos a finales de 2023 y volvimos a repetir hace ahora doce meses, en nuestra redacción de deportes queremos que nos ayudes a elegir lo más destacado del año que termina. En los próximos días iremos planteando diversas encuestas en las stories de la cuenta de Teledeporte en Instagram para que seas tu quien decida. En esta ocasión lo hemos acotado a lo que hemos emitido en RTVE, para poder recordarlo volviendo a enseñarte aquí aquello de lo que hablamos.
La primera votación trata de valorar la capacidad para permanecer en el recuerdo de momentos que entonces fueron relativamente fugaces. Pequeñas parcelas en una línea de tiempo pero que serán recordadas en la historia del deporte. Por orden alfabético, estas son las cuatro opciones para elegir el momento del año:
El abrazo de oro de María Pérez
Deportista con esa capacidad y palmarés no hay muchos. Solo cuatro atletas en la historia han conseguido dos dobletes de oro en dos Mundiales de atletismo consecutivos: ella, Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah. Si además segundos después de uno de esos oros, tienes el gesto de esperar a tu inmediata rival y amiga, la italiana Antonella Palmisano (plata) para darle un sincero abrazo, ese momento entra de inmediato en la historia del deporte español.
Días después María repetiría título en los 20km marcha, pero Palmisano se tuvo que retirar por lesión, aunque se encargó de estar luego en la meta para volver a unirse en otro abrazo con la bicampeona en Tokio.
Evenepoel y Pogacar en el Mundial de Ruanda (ex aequo)
Esta imagen es ya historia de los mundiales de ciclismo.
¡REMCO DOBLANDO A POGACAR!
Esta imagen es ya historia de los mundiales de ciclismo. #UCIKigali2025 #RuandaRTVE pic.twitter.com/XWR2JxmcPJ“
Ver a Remco Evenepoel doblar a Tadej Pogacar en el Mundial contrarreloj de Ruanda fue una marcianada entre dos de los extraterrestres del ciclismo actual, una imagen que muchos no creíamos posible ver en este mundo a este ese día.
Pero no menos marciano es que solo unos días después el esloveno ganase un Mundial en ruta reventando la carrera a más de 100 km de meta... y casi nos pareciese menos noticioso, al menos, por aquello que no dejaba de ser el segundo Mundial consecutivo que Tadej ganaba así.
El gol de Aitana en la semifinal de la Eurocopa vs. Alemania
¡Qué hiciste! ¡Pero qué golazo!
¡Qué hiciste! ¡Pero qué golazo! #WEURO2025 #EurocopaRTVE
🔴EN DIRECTO:https://t.co/gbwFHt9H7p pic.twitter.com/YSc0maEIM7“
Es bastante común que Aitana Bonmatí nos recuerde que en el fútbol se puede destacar gracias al cerebro. Pocos escenarios y pocos recursos tan ajustados a esa definición hay como su gol en el minuto 113 de una semifinal de la Eurocopa, engañando a Berger y a la mayoría de los espectadores que lo estábamos viendo a kilómetros de allí y dando el pase de la selección española femenina de fútbol a la primera final de una Eurocopa en su historia.
Los minutos finales de la Copa que decidió Koundé
Latigazo de Jules Koundé para hacer que la afición del FC Barcelona estalle en La Cartuja
El Barça acaricia la #CopaDelRey pic.twitter.com/7HmDjAEWHZ“
No pasa cada año un Barça-Madrid en la final de Copa y desde luego no todos los clásicos son un constante crescendo futbolístico y sobre todo emocional hasta decidirse en la prórroga.
Primero un muy buen Barça se fue con ventaja al descanso con un golazo de Pedri. Luego en la segunda parte le superó y remontó quizá la mejor versión del Madrid en toda la temporada 2024-2025 junto a la de la eliminatoria de Champions frente al Manchester City. Durante varios minutos, ese vendaval de fútbol parecía mandar a los de Flick a la lona con los goles de Mbappé y Tchouameni y solo un cuarto de hora por jugar.
De ella les levantó el gol de Ferran en el 83 y en esos minutos que ya son historia de los clásicos aún hubo tiempo antes de la prórroga de que el VAR anulase un penalti a Raphinha en la última jugada del tiempo reglamentario. Subió un peldaño más esa escalera de emociones un protagonista inesperado: Jules Koundé y su gol fueron el último capítulo de una trama que acabó con el Barcelona como campeón.