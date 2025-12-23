Instantes que ya son historia del deporte y hemos visto en RTVE: vota nuestro momento deportivo del año

Como ya hicimos a finales de 2023 y volvimos a repetir hace ahora doce meses, en nuestra redacción de deportes queremos que nos ayudes a elegir lo más destacado del año que termina. En los próximos días iremos planteando diversas encuestas en las stories de la cuenta de Teledeporte en Instagram para que seas tu quien decida. En esta ocasión lo hemos acotado a lo que hemos emitido en RTVE, para poder recordarlo volviendo a enseñarte aquí aquello de lo que hablamos.

La primera votación trata de valorar la capacidad para permanecer en el recuerdo de momentos que entonces fueron relativamente fugaces. Pequeñas parcelas en una línea de tiempo pero que serán recordadas en la historia del deporte. Por orden alfabético, estas son las cuatro opciones para elegir el momento del año:

El abrazo de oro de María Pérez 01.38 min Así vivió María Pérez uno de los momentos del año: su abrazo con Palmisano tras el oro en los 35 km marcha Deportista con esa capacidad y palmarés no hay muchos. Solo cuatro atletas en la historia han conseguido dos dobletes de oro en dos Mundiales de atletismo consecutivos: ella, Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah. Si además segundos después de uno de esos oros, tienes el gesto de esperar a tu inmediata rival y amiga, la italiana Antonella Palmisano (plata) para darle un sincero abrazo, ese momento entra de inmediato en la historia del deporte español. Días después María repetiría título en los 20km marcha, pero Palmisano se tuvo que retirar por lesión, aunque se encargó de estar luego en la meta para volver a unirse en otro abrazo con la bicampeona en Tokio.

Evenepoel y Pogacar en el Mundial de Ruanda (ex aequo) “Para los pequeños que no vieron a Indurain, esto de Evenepoel nos devuelve a los 90.



¡REMCO DOBLANDO A POGACAR!



Esta imagen es ya historia de los mundiales de ciclismo. #UCIKigali2025 #RuandaRTVE pic.twitter.com/XWR2JxmcPJ“ — Teledeporte (@teledeporte) September 21, 2025 Ver a Remco Evenepoel doblar a Tadej Pogacar en el Mundial contrarreloj de Ruanda fue una marcianada entre dos de los extraterrestres del ciclismo actual, una imagen que muchos no creíamos posible ver en este mundo a este ese día. 06.41 min Ciclismo | Resumen del mundial masculino en ruta Pero no menos marciano es que solo unos días después el esloveno ganase un Mundial en ruta reventando la carrera a más de 100 km de meta... y casi nos pareciese menos noticioso, al menos, por aquello que no dejaba de ser el segundo Mundial consecutivo que Tadej ganaba así.

El gol de Aitana en la semifinal de la Eurocopa vs. Alemania “🌟AITANAAAAAAA DEEEE MIIII VIDAAAA



¡Qué hiciste! ¡Pero qué golazo! #WEURO2025 #EurocopaRTVE



🔴EN DIRECTO:https://t.co/gbwFHt9H7p pic.twitter.com/YSc0maEIM7“ — Teledeporte (@teledeporte) July 23, 2025 Es bastante común que Aitana Bonmatí nos recuerde que en el fútbol se puede destacar gracias al cerebro. Pocos escenarios y pocos recursos tan ajustados a esa definición hay como su gol en el minuto 113 de una semifinal de la Eurocopa, engañando a Berger y a la mayoría de los espectadores que lo estábamos viendo a kilómetros de allí y dando el pase de la selección española femenina de fútbol a la primera final de una Eurocopa en su historia.