Paula Sevilla y su impactante cambio de distancia pasando al 400, la revelación del deporte español en 2025

Las cuatro opciones (y alguna más que se tuvo que quedar fuera) que ofrecíamos en nuestra encuesta en nuestras stories de Instagram tienen talento y mértios de sobra para ser consideradas la revelación del deporte español en 2025, pero finalmente estos han sido los resultados de la votación.

Paula Sevilla, un cambio de distancia de impacto internacional (47%) Quizá no son las revelaciones que esperabas, pero hay temporadas que cuentan como ello se tenga la edad que se tenga. Y es que Paula Sevilla, a sus 27 años, tomó una decisión que le cambió la vida. Pasó de correr 100m y 200m a disputar la prueba de los 400m, donde ha logrado cosas inimaginables. La primera, más tangente, es el bronce europeo en pista cubierta, donde igualó con 50.99s el récord de España de Sandra Myers de hace... ¡34 años!. Pero no solo eso, llegó a semifinales del Mundial en esta distancia y junto a las 'Golden bubbles' logró el ganar el mundial de relevos a grandes países en el 4x400m. Además, Sevilla fue la única que hizo el 'doblete' en el mundial de relevos, llevándose también la plata en el 4x100, su distancia durante muchos años. Las 'Golden Bubbles': un equipo de relevos efervescente hasta el oro mundial MARIO VALLEJO

Mavi García, la excepción que confirma la norma (22%) Todo lo dicho anteriormente está bien, aunque quizá una de las opciones no case muy bien con esa concepción de revelación. Mavi García ha demostrado que por muchas apariciones estelares, a los 41 años se puede 'vivir una temporada de veinteañera' ganando por primera vez en territorios inexplorados como el Tour o siendo medallista del Mundial. Mavi García redondea la mejor temporada de su vida con un bronce mundial en Ruanda Rubén Heras Como ella misma dijo tras su bronce mundial, ''ya se puede retirar tranquila'', demostrando que a los 41 años también se puede tener una temporada rompedora, en la que se puede sorprender a todo el mundo elevando el techo para lograr dos hitos con los que todo el mundo sueña. Mavi García consigue su mayor victoria a los 41 años al culminar una escapada en el Tour Mario Vallejo Paula Ostiz, mención de honor como mejor júnior del año En el plano del ciclismo, otra ciclista española ha hecho una aparición estelar (esta de verdad). Paula Ostiz ha logrado el campeonato de Europa y del mundo júnior con mucha superioridad, demostrando que está preparada para el gran salto al profesionalismo.

Sergio de Larrea, una irrupción de quilates para el baloncesto español (18%) Quizá el Eurobasket de 2025 no sea muy recordado para el baloncesto español, donde ni siquiera se consiguió pasar a la fase de eliminatorias. Pero sí sirvió para descubrir en la élite a Sergio de Larrea, un talentoso base de mucha envergadura y que ya había dejado su seña en Valencia Basket. Scariolo confió en él como base titular tras las bajas de Ricky, Brown y Núñez y su partido ante Italia en el Eurobasket fue el detonante que hizo observar al vallisoletano como una pieza de impacto inmediato para el baloncesto español. Pero si aún quedaba alguna duda, en septiembre despejó cualquier duda sobre si lo de la selección había sido un 'amor de verano'. De Larrea se convirtió, a sus 19 años y 298 días, en el MVP más joven de la historia de la Supercopa de baloncesto, donde ganó al Real Madrid en la final con 21 puntos suyos. Pese a que esta parte de la temporada está contando con menos minutos debido a la feroz competencia que hay en el equipo taronja, Sergio de Larrea ha demostrado en 2025 que ha venido para quedarse. Sergio de Larrea posa con el MVP de la Supercopa EFE