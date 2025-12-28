Ayúdanos a elegir el partido más loco de 2025 entre todos los que hemos visto en RTVE

Termina el año 2025 y hacemos repaso de los mejores momentos que te hemos contado y enseñado este año. A través del perfil de Teledeporte en Instagram buscamos el partido más loco de todos los emitdos en RTVE: una remontada imposible, un resultado de ida y vuelta, un final agónico... Los cuatro candidatos de este año son, por orden cronológico, las semifinales de la Copa del Rey de fútbol, la final del Eurobasket absoluto femenino, la final del Europeo sub-18 masculino de baloncesto y la semifinal España-Grecia del Mundial masculino de waterpolo.

Final del Eurobasket femenino 01.56 min Los últimos 8 segundos malditos que dejaron a España sin el Eurobasket La selección española tenía la revancha frente a Bélgica en la final del Pabellón de La Paz y la Amistad de Atenas (Grecia). España llegó a tener una ventaja de 12 puntos en el último cuarto frente a la considerada gran favorita para revalidar el torneo. Pero las campeonas, lideradas por Emma Meesseman, no se rindieron y fueron acortando la ventaja. No obstante, a falta de 17 segundos aún tenía la 'Familia' la posesión y un punto de ventaja para cerrar el partido y el título. Mariona Ortiz y Alba Torrens se hicieron un lío y perdieron la pelota, anotando la belga Vanloo. A falta de cinco segundos, y a la desesperada, pitaron pasos a Raquel Carrera. Se escapó una final que España tenía ganada y de la manera más dramática. España entrega el oro del Eurobasket frente a Bélgica en un final dramático cuando lo tenía ganado Óscar López Canencia

Final del Europeo masculino sub-18 de baloncesto Si la anterior final fue la de arena, la del Europeo masculino sub-18 fue la de cal. Lo de las categorías de formación de España en baloncesto, tanto masculino como femenino, es una fuente inagotable de alegrías cada verano. 05.11 min Eurobasket sub-18: España - Francia, final. Mejores momentos A veces las alegrías llegan de manera plácida y otras toca sufrir. En estos últimos casos, cuando el esfuerzo de una remontada da sus frutos, la celebración es doble. "España llegó a los últimos 35 segundos con ocho puntos por debajo en el marcador, pero de ahí al final el parcial fue de 11-2, con Francia anotando solo dos de los cuatro tiros libres que lanzó", escribió nuestro compañero David Collazos. Guillermo del Pino, el protagonista de una remontada histórica y viral para que España ganase el Eurobasket sub-18 David Collazos El nombre propio de aquella remontada fue el de Guillermo del Pino, líder anotador y protagonista en los últimos cuatro segundos con un tiro libre anotado, el siguiente fallado a propósito y un triple final para lograr una victoria increíble por su desenlace.