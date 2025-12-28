Ayúdanos a elegir el partido más loco de 2025 entre todos los que hemos visto en RTVE
- Elige entre las semifinales de Copa del Rey, la final del Eurobasket femenino, la del sub-18 masculino o el España - Grecia de waterpolo
- Vota por el partido más loco del año en las stories de nuestro perfil de Teledeporte en Instagram
Termina el año 2025 y hacemos repaso de los mejores momentos que te hemos contado y enseñado este año. A través del perfil de Teledeporte en Instagram buscamos el partido más loco de todos los emitdos en RTVE: una remontada imposible, un resultado de ida y vuelta, un final agónico... Los cuatro candidatos de este año son, por orden cronológico, las semifinales de la Copa del Rey de fútbol, la final del Eurobasket absoluto femenino, la final del Europeo sub-18 masculino de baloncesto y la semifinal España-Grecia del Mundial masculino de waterpolo.
Semifinales de la Copa del Rey
Las semifinales de la Copa del Rey de fútbol tuvieron un plus de emoción. En este caso la penúltima ronda del torneo deparó sendas eliminatorias que nos dejaron dos partidazos, uno en cada manga. La ida del Barça - Atlético terminó con un espectáculo de goles y empate 4-4, el mismo resultado que la vuelta del Real Madrid - Real Sociedad.
En Barcelona, Julián Álvarez en el primer minuto y Antoine Griezmann cinco después pusieron contra las cuerdas a los de Hansi Flick, que no obstante igualaron el encuentro en la primera parte con goles de Pedri y Cubarsí antes del minto 21. Iñigo Martínez ponía al Barça en ventaja antes del descanso y Robert Lewandowski ampliaba a un cuarto de hora del tiempo reglamentario, pero en un final de infarto, el Atleti puso la igualdad en la eliminatoria con goles de Marcos Llorente y Sorloth.
El Madrid llegaba al Bernabéu con una ventaja de 0-1 de la ida en Anoeta. Pero los donostiarras, lejos de rendirse, plantaron cara en Chamartín poniéndose por delante con un gol de Barrenetxea. Empató Endrick para los locales y en los minutos finales se desató la locura: el Madrid llegó a tener un pie fuera, luego dentro y al final hubo prórroga. Primero autogol de David Alaba, después Mikel Oyarzabal hizo sonar las alarmas y acudió Jude Bellingham al rescate. Cuando todos en el Bernabeú respiraban con el gol de Tchouameni, llegó de nuevo Oyarzabal para forzar la prórroga en el tiempo añadido, en el que Rüdiger puso al Madrid en la final. Los donostiarras clamaron contra el arbitraje después.
Final del Eurobasket femenino
La selección española tenía la revancha frente a Bélgica en la final del Pabellón de La Paz y la Amistad de Atenas (Grecia). España llegó a tener una ventaja de 12 puntos en el último cuarto frente a la considerada gran favorita para revalidar el torneo. Pero las campeonas, lideradas por Emma Meesseman, no se rindieron y fueron acortando la ventaja. No obstante, a falta de 17 segundos aún tenía la 'Familia' la posesión y un punto de ventaja para cerrar el partido y el título. Mariona Ortiz y Alba Torrens se hicieron un lío y perdieron la pelota, anotando la belga Vanloo. A falta de cinco segundos, y a la desesperada, pitaron pasos a Raquel Carrera. Se escapó una final que España tenía ganada y de la manera más dramática.
Final del Europeo masculino sub-18 de baloncesto
Si la anterior final fue la de arena, la del Europeo masculino sub-18 fue la de cal. Lo de las categorías de formación de España en baloncesto, tanto masculino como femenino, es una fuente inagotable de alegrías cada verano.
A veces las alegrías llegan de manera plácida y otras toca sufrir. En estos últimos casos, cuando el esfuerzo de una remontada da sus frutos, la celebración es doble. "España llegó a los últimos 35 segundos con ocho puntos por debajo en el marcador, pero de ahí al final el parcial fue de 11-2, con Francia anotando solo dos de los cuatro tiros libres que lanzó", escribió nuestro compañero David Collazos.
El nombre propio de aquella remontada fue el de Guillermo del Pino, líder anotador y protagonista en los últimos cuatro segundos con un tiro libre anotado, el siguiente fallado a propósito y un triple final para lograr una victoria increíble por su desenlace.
Semifinal España - Grecia del Mundial masculino de waterpolo
España ganó este verano su cuarto Mundial de waterpolo masculino en Singapur tras vencer a Hungría en la final. Pero antes tuvo que tirar de épica en la semifinal contra Grecia.
La selección española parecía tenerlo todo encarrilado con un prometedor 2-6, pero un parcial de 5-0 de los helenos amenazaba con darlo todo por perdido. Con 7-6 en el marcador se llegaba al último minuto y los de David García iban a por todo. España tenía una posesión a falta de medio minuto pero Felipe Perrone estrellaba su lanzamiento en el palo.
Todo parecía acabado con ese último ataque, pero Grecia regalaba una última posesión, una última bala. A falta de un segundo Alberto Munárriz metía el gol de la esperanza que forzaba la tanda de penaltis. En la muerte súbita el goleador cedió la capa de héroe al portero Unai Aguirre, que con dos paradas certificaba el pase de España a la final.