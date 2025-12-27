Tú eliges, ¿cuál ha sido la mejor hazaña de equipo de las que hemos visto en RTVE en este 2025?

En el repaso de los hitos deportivos del año en Teledeporte hacemos hueco a esas hazañas en equipo que nos han dejado con la boca abierta. La compenetración, el trabajo grupal y los resultados han dejado para la historia del deporte unos éxitos difíciles de superar. Los seguidores de RTVE.es y Teledeporte podéis votar en nuestro instagram por esas hazañas en equipo más destacadas de los últimos doce meses.

Champions del PSG Múnich (Alemania). 31 de mayo. Después de 14 años y más de 2.800 millones de euros invertidos, el París Saint Germain alcanzó la gloria de la mano de un técnico español. Luis Enrique supo adaptar el equipo a su idea de juego y no a las estrellas, y acabó levantando la Champions League en la final de Múnich. El PSG completa su faraónico proyecto logrando la ansiada Champions League tras aplastar al Inter con una manita RODRIGO ÁLAMO/DIEGO MARTÍNEZ

Golden Bubbles Guangzhou (China). 11 de mayo. El equipo femenino español de relevos hizo historia en Cantón (China). En los Mundiales de Relevos el 4x400 metros de Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás se hizo con la medalla de oro y estableció un nuevo récord nacional (3:24.13). El equipo del 4x100 compuesto por Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez se colgó la medalla de plata, solo por detrás Gran Bretaña. Las velocistas españolas hacen historia en el Mundial de relevos de Cantón MARIO VALLEJO

Hozono Global Jairis gana la Copa de la Reina Zaragoza. 23 de marzo. El mejor fin de semana en la historia del equipo muciano de baloncesto Hozono Global Jairis. Ganaron en cuartos el jueves al favorito Valencia Basket, remontaron en semifinales al Girona y en la final doblegaron al Perfumerías Avenida. Esa clase de sorpresas que solo se pueden deparar en la Copa. Hozono Global Jairis completa su fin de semana soñado y se lleva la Copa de la Reina Rodrigo Álamo