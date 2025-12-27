Tú eliges, ¿cuál ha sido la mejor hazaña de equipo de las que hemos visto en RTVE en este 2025?
- La Champions del PSG, La Copa de la Reina del Jairis, el relevo 4x400 o el UAE de Pogacar en el Tour
- Vota por la mejor hazaña deportiva en equipo del año en las stories de nuestro perfil de Teledeporte en Instagram
En el repaso de los hitos deportivos del año en Teledeporte hacemos hueco a esas hazañas en equipo que nos han dejado con la boca abierta. La compenetración, el trabajo grupal y los resultados han dejado para la historia del deporte unos éxitos difíciles de superar. Los seguidores de RTVE.es y Teledeporte podéis votar en nuestro instagram por esas hazañas en equipo más destacadas de los últimos doce meses.
Champions del PSG
Múnich (Alemania). 31 de mayo.
Después de 14 años y más de 2.800 millones de euros invertidos, el París Saint Germain alcanzó la gloria de la mano de un técnico español. Luis Enrique supo adaptar el equipo a su idea de juego y no a las estrellas, y acabó levantando la Champions League en la final de Múnich.
Golden Bubbles
Guangzhou (China). 11 de mayo.
El equipo femenino español de relevos hizo historia en Cantón (China). En los Mundiales de Relevos el 4x400 metros de Paula Sevilla, Eva Santidrián, Daniela Fra y Blanca Hervás se hizo con la medalla de oro y estableció un nuevo récord nacional (3:24.13). El equipo del 4x100 compuesto por Esperança Cladera, Jaël Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez se colgó la medalla de plata, solo por detrás Gran Bretaña.
Hozono Global Jairis gana la Copa de la Reina
Zaragoza. 23 de marzo.
El mejor fin de semana en la historia del equipo muciano de baloncesto Hozono Global Jairis. Ganaron en cuartos el jueves al favorito Valencia Basket, remontaron en semifinales al Girona y en la final doblegaron al Perfumerías Avenida. Esa clase de sorpresas que solo se pueden deparar en la Copa.