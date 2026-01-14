Los 'Hispanos' seleccionados para el Europeo de balonmano 2026, uno por uno

La selección española masculina de balonmano, los Hispanos, afrontan el campeonato de Europa de Dinamarca, Suecia y Noruega 2026 en pleno proceso de renovación.

Para este durísimo torneo Jordi Ribera cuenta con 18 jugadores con una gran mezcla generacional. Junto a grandes veteranos como Álex Dujshebaev o Aleix Gómez aparecen jóvenes como Ian Barrufet, Víctor Romero o el precoz Marcos Fis.

La gran mayoría de los seleccionados, hasta 14, militan en clubes extranjeros; con destacada representación del Nantes francés y del Sporting de Portugal. De la Asobal solo aportan internacionales españoles el Barcelona y el Granollers.

Porteros NACHO BIOSCA A sus 30 años, el portero que llegó a la élite con el Barcelona puede tener su oportunidad de debutar por fin en un gran campeonato. Regresó esta temporada, seis años después de su anterior internacionalidad, a una convocatoria de la selección absoluta por la baja de Rodrigo Corrales, que se sumó a la de larga duración de Gonzalo Pérez de Vargas. Está siendo clave en la buena marcha del Nantes especialmente en la liga francesa. SERGEY HERNÁNDEZ El navarro (nacido en Rusia hace 30 años, pero criado con su familia adoptiva en Pamplona) se consolida en la portería de la selección española, con la que ya ha jugado más de 70 partidos. Cerró la pasada temporada con una exhibición que hizo posible que su equipo, el Magdeburgo, ganara la final de la Champions. Con todo, la próxima campaña ya ha fichado por el FC Barcelona.

Centrales IAN TARRAFETA En una selección en pleno proceso de renovación, Tarrafeta ya es uno de los más experimentados. Gracias a ello, o por su propio carácter, con su tranquilidad infunde confianza en el campo de juego y también fuera del 40 x 20. Veterano de la liga francesa, esta temporada ha fichado por el Nantes. NATAN SUÁREZ Debutante con la absoluta, Suárez ha llegado a los Hispanos con 27 años y después de varias temporadas aportando al crecimiento del balonmano portugués en el Sporting, con el que ha ganado las dos últimas ligas. En el torneo de preparación para el Europeo ha dejado pinceladas de su gran talento.

Laterales derechos ÁLEX DUJSHEBAEV El mayor de los hermanos Dujshebaev ya es el más veterano de la selección, la estrella que ha vivido muchos de los grandes éxitos del equipo y que ahora es referente para los jóvenes en un momento delicado del combinado nacional. Es el líder de la primera línea del ataque de España y puede jugar tanto de lateral como de central. IMANOL GARCIANDIA ALUSTIZA El guipuzcoano es uno de los Hispanos que más intimida con su gran envergadura. Después de varias temporadas en el Szeged húngaro, el zurdo se ha comprometido ya con el Nantes, donde coincidirá, entre otros compañeros de selección, con su paisano Kauldi Odriozola. MARCOS FIS Marcos Fis es un caso paradigmático de precocidad en el deporte. Con 18 años, el hijo del exinternacional Julio Fis (de origen cubano), es el jugador más joven con diferencia de la selección española. Criado en Ciudad Real, es la nueva joya del Granollers y destaca por su velocidad en en las acciones ofensivas.

Laterales izquierdos AGUSTÍN CASADO MARCELO Después de su paso por Alemania y Hungría, el almeriense ha recalado ahora en Francia, otra de las ligas fuertes del continente. El 'Comandante' hace honor a su apodo con su capacidad para tomar decisiones en la elaboración del juego del equipo. JAN GURRI Forjado en la 'factoría Granollers', Gurri es una de las estrellas emergentes del balonmano español. El lateral de La Roca del Vallès ha dado ya muestras de su gran calidad tanto con el Sporting como con la selección. De hecho, su actuación en el Mundial del año pasado fue de lo mejor del equipo. DANI DUJSHEBAEV El menor de los Dujshebaev es otro puntal de la selección española. Un imprescindible en el ataque y en la defensa, un luchador con una gran visión de juego. Como su hermano Álex, apura su etapa en el Kiele a las órdenes de su padre Talant, leyenda del balonmano. ANTONIO SERRADILLA CUENCA La suya es una gran historia de superación. Antonio Serradilla perdió un ojo por un tumor hace cinco años. No tiró la toalla y ha peleado para volver a la selección, con la que ahora va a disputar su primer gran torneo supliendo su discapacidad con anticipación y mucho trabajo.

Extremos derechos KAULDI ODRIOZOLA Después de perderse el año pasado el Mundial por una lesión en el último amistoso de preparación, el guipuzcoano tendrá ganas de volver a un gran campeonato con los Hispanos, donde demuestra su carácter competitivo. El zurdo de Zumaya es ya un veterano del combinado nacional. ALEIX GÓMEZ ABELLÓ El veloz jugador del Barça es una de las mejores armas de la selección española. De hecho, el extremo ya ha superado los 400 goles como internacional absoluto en un centenar de partidos.

Extremos izquierdos IAN BARRUFET Otro más al que la selección española le corre por la sangre. Debutó en el Mundial del año pasado y es uno de los jugadores llamados a tomar el relevo en la selección absoluta. Fue reconocido por la confederación europea, la EHF, como el mejor joven de la pasada temporada. DANI FERNÁNDEZ La pelea por el puesto de extremo izquierdo en los Hispanos es la misma que en el FC Barcelona, adonde Dani Fernández ha regresado también este año tras su paso por la Bundesliga --como Barrufet, aunque más tiempo--. Destaca por sus contraataques a toda velocidad.