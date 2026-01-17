Austria – España, en directo en vídeo el partido del europeo de balonmano

La selección española de balonmano se mide este sábado a Austria en el segundo partido del grupo y se puede ver en directo en Teledeporte y RTVE Play este sábado desde las 18:00 horas, correspondiente a la segunda jornada.

Los 'Hispanos' han arrancado su andadura en el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega con una convincente victoria (29-27) sobre Serbia, en un encuentro en el que, pese a los apuros finales, demostraron que tienen mimbres y juego suficiente para dar mucha más guerra de la prevista en el torneo.

Si el conjunto español arrancaba la competición con la incógnita de saber cuál sería el rendimiento de la novedosa dupla que conforman Abel Serdio y el debutante Antonio Serradilla, las dudas apenas tardaron en resolverse un par de minutos.

El tiempo que necesitó Serradilla para demostrar el porqué del prestigio que se ha ganado el jugador andaluz como un defensor de primerísimo nivel mundial en la mejor liga del mundo, la Bundesliga alemana, primero en las filas del Magdeburgo, con el que se coronó el pasado año campeón de Europa, y este curso en el Stuttgart.

Jordi Ribera, el seleccionador español, se mostró muy satisfecho tras esta primera victoria de sus pupilos en el debut europeo y aseguró que hicieron un partido "bastante completo".

"El primer partido siempre es muy importante y muy difícil para los dos equipos y además acentuado que los dos equipos en los últimos años hemos jugado cuatro partidos", dijo el seleccionador.

Menos afortunado fue el debut Austria, el rival de España hoy, que cayó ante la vigente subcampeona olímpica, Alemania, quien cumplió con los pronósticos y arrancó su andadura en el Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega con una victoria (30-27) ante el combinado que dirige el español Iker Romero.