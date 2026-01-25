Atlético de Madrid - Mallorca, en directo el partido de la jornada 21 de Liga

Atlético de Madrid y Real Club Deportivo Mallorca disputan este domingo 25 de enero en el Estadio Metropolitano el partido correspondiente a la jornada 21 de LaLiga, donde los rojiblancos buscan seguir en la parte alta de la clasificación y los bermellones, salir de la zona baja de la tabla.

La Previa

El equipo de Diego Pablo Simeone es cuarto con 41 puntos, los mismos que el Villarreal, pero con un partido más, mientras el conjunto dirigido por Jagoba Arrasate es decimoquinto con 21 puntos, tan solo dos más que el Deportivo Alavés, club que marca el último puesto de descenso.

Ambos equipos llegan después de sendas victorias en Liga, ante el Alavés, el Atlético, y frente al Athletic Club, el Mallorca, además del empate de los colchoneros ante el Galatasaray en Estambul, en la séptima jornada de la Champions League, y a las puertas de cerrar la primera fase el próximo miércoles en casa frente al Bodo Glimt, donde se juegan entrar en el 'top 8' de la primera fase.

Uno de los aspectos más importantes para los isleños es mejorar la primera vuelta, tal como afirmó su entrenador después de la victoria ante el Athletic: "Está claro que teníamos que mejorar la primera vuelta, empezamos con buen pie, pero hay que seguir".

Por su parte, Diego Simeone confía en que su equipo recupere la eficacia goleadora, algo que le ha faltado en los últimos encuentros disputados, ante la Real Sociedad y Deportivo Alavés en casa, y frente al Galatasaray turco en Champions.

Para ello, los rojiblancos esperan la mejor versión del delantero argentino Julián Álvarez, la estrella de la delantera rojiblanca que ha perdido el olfato goleador del arranque de temporada, y cuentan también con el buen momento del noruego Alexander Sorloth.