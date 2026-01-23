Una imatge inèdita revela com va caure el mur sobre el tren de Gelida
- El tren només va disposar de cinc segons per frenar abans de xocar
- La investigació de l’accident de Gelida apunta a un despreniment sobtat per les pluges
- Óscar Puente assegura que el mur es va inspeccionar al febrer sense incidència
Una fotografia inèdita a la qual ha tingut accés L’informatiu de TVE demostra que el mur de contenció de l’AP-7 es va desplomar sobre el tren de Rodalies R4 a Gelida. La imatge confirma que el mur va cedir per l'acumulació de l'aigua i va quedar inclinat 45 graus, envaint la via només cinc segons abans que arribés el tren. El mur va acabar impactant contra la cabina i incrustant-se al primer vagó, fet que explica la violència de la col·lisió.
Segons l’informe preliminar de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), el tren només va disposar de cinc segons per frenar abans de xocar amb el mur. La caixa negra registra que circulava a 60 km/h, de nit i amb pluja intensa, i que va recórrer uns 50 metres des de l’inici de la frenada fins a l’impacte.
🚆 Com va ser l’accident
L’accident es va produir dimarts a les 21.23 h, quan el tren R4 (77456) en doble composició circulava pel quilòmetre 64,200 de la línia del Llobregat. El mur, un element prefabricat en forma de L de la pèrgola de l’AP-7, estava inclinat uns 45 graus envaint el gàlib de pas quan el tren hi va col·lidir.
La col·lisió va provocar la mort d’un maquinista en pràctiques, 5 ferits greus —entre ells el maquinista titular i dos en formació— i 36 ferits lleus. Els danys materials van afectar sobretot la primera unitat del tren, especialment el cotxe de cap, i també es va produir un trencament de carril a la via.
🔬 Hipòtesis i pròxims passos
Els investigadors apunten que el despreniment podria haver estat causat per la pressió de l’aigua acumulada darrere del mur a causa de les pluges intenses del dia de l’accident i dels anteriors.
La CIAF analitzarà el disseny i l’estat del mur, els sistemes de drenatge, les inspeccions prèvies i les dades completes del registrador, abans de publicar un informe final, previst dins del termini màxim d’un any.
Es va inspeccionar al febrer
El ministre de Transports, Óscar Puente, ha assegurat que el mur va tenir al febrer de 2025 la seva última inspecció, en la qual "no es va detectar cap incidència o afecció significativa que denoti cap risc".
En una compareixença des de la seu del Ministeri de Transports, Puente ha explicat que, el mur era competència de la Direcció General de Carreteres des de l'any 2021 i que s'ha inspeccionat "amb periodicitat i servei".
La Direcció General de Carreteres, a través dels contractes de conservació i explotació, ha inspeccionat en tres ocasions aquest tram, "dues bàsiques al maig de 2023 i en 2024, i una inspecció principal, realitzada a nivell superior, al febrer de 2025", ha assegurat Puente.