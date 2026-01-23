Recta final per retirar el tren sinistrat de Gelida
- Les tasques per retirar el tren accidentat a Gelida i reparar el mur de l’AP-7 avancen lentament
- Trànsit encara no pot concretar quan es reobrirà l'autopista a Martorell en sentit sud
Les tasques per retirar el tren sinistrat a Gelida continuen actives. Ara només resta el primer vagó del comboi accidentat, on va morir el maquinista en pràctiques. Aquest vagó serà desmuntat i desballestat in situ a causa del seu estat.
Segons han informat els operatius, la resta dels vagons ja han estat remolcats marxa enrere, fet que ha permès avançar parcialment en el dispositiu, tot i la complexitat de la intervenció.
Les tasques per retirar el tren accidentat a Gelida i reparar el mur de l'AP-7 avancen lentament.
Els operaris han començat a desmuntar el primer vagó després de retirar la resta del comboi
Reparació del mur de contenció de l’AP-7
A aquestes feines s’hi afegeix la reparació del mur de contenció de l’AP-7, afectat arran de l’accident. Aquest divendres, els operaris han descarregat barres de ferro per apuntalar la superfície del mur, una actuació delicada i lenta.
La combinació d’ambdues intervencions fa difícil determinar quan es podrà recuperar la circulació a l’AP-7 en sentit sud, en el tram comprès entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia.
Augment de la pressió viària i avís de Trànsit
El tall ha provocat més pressió sobre la xarxa de carreteres alternatives. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La2Cat que aquest matí la circulació és més fluida, però ha alertat d’un increment del trànsit aquesta tarda, coincidint amb la sortida de vehicles de Barcelona cap al cap de setmana.
Ramon Lamiel, director de Trànsit, recomana programar les sortides d'aquesta tarda buscant alternatives al tall de l'AP-7