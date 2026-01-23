Alcaraz elimina a Moutet y avanza a octavos de final del Abierto de Australia

El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, se ha clasificado este viernes sin demasiadas dificultades para los octavos de final del Abierto de Australia, superando al francés Corentin Moutet (37º) por 6-2, 6-4, 6-1 en 2 horas y 5 minutos.

"Estoy contento de haber jugado contra él, lo disfruté mucho", ha señalado el español de 22 años, que buscaba su primer título en Melbourne. Nunca antes se habían enfrentado en el circuito. Este choque entre dos excelentes jugadores solo cumplió con su promesa de entretenimiento de forma intermitente, en parte debido a numerosos errores no forzados (20 para Alcaraz, 34 para Moutet a lo largo del partido).

Primer set Como había prometido, Moutet —el último de los 18 jugadores franceses, hombres y mujeres, que compiten en el torneo— ha realizado numerosos golpes de toque, incluyendo su famoso saque por debajo y un tiro entre las piernas sin sentido. Pero se ha visto abrumado por la potencia del español, que aspira a su séptimo título de Grand Slam. Alcaraz debuta en el Open de Australia con una cómoda victoria ante el local Adam Walton Cuando Moutet aceptó jugar al gato y al ratón, los jugadores deleitaron al público con puntos espectaculares. Como en el 4-1 del primer set, donde ambos se han turnado en la red y luego se han lanzado globos. Ha sido Moutet quien se ha descompuesto y ha metido la pelota en la red antes de perder el juego (5-1). Alcaraz entonces ha sacado para el set con 5-2 y lo ha ganado con una potente derecha que Moutet no ha podido controlar y envió fuera.