Rodalies restableix amb retards el seu servei després de dos dies interromput per l'accident de Gelida
- S'obre després de l'acord amb els maquinistes perquè es reprengués el servei una vegada haguessin conclòs unes inspeccions extraordinàries
- El tram de l'R2, entre l'Aeroport de Barcelona i Maçanet-Massanes, es va restablir dijous a la nit
El servei de Rodalies de Catalunya ha recuperat a primeres hores d'aquest divendres la seva operativitat en la totalitat de les línies, després de dos dies suspès des de l'accident mortal de Gelida (Barcelona), una vegada revisada tota la xarxa i garantida la seva seguretat.
Es va reprendre a última hora d'aquest dijous en la línia R2 nord i ha continuat de manera progressiva durant el matí d'aquest divendres, encara que algunes d'elles circulen amb retards d'uns 30 minuts, com l'R1, l'R2 Sud i l'R4.
“ℹ️ Informació de servei sobre l'estat de la xarxa ferroviària de Rodalies pic.twitter.com/qOJzxIRgpl“— Govern de Catalunya (@govern) January 23, 2026
El servei s'hauria d'haver reprès aquest dijous al matí, però no va ser possible, ja que els maquinistes de Rodalies i Regionals de Catalunya es van negar a conduir els trens en considerar que no tenien prou garanties de seguretat després dels accidents de Còrdova i el de Gelida els passats dies 18 i 20, respectivament.
Davant aquesta situació, la Generalitat, Adif, Renfe i el sindicat de maquinistes Semaf van mantenir aquest dijous a la tarda una reunió en la qual van acordar reprendre el servei una vegada acabessin unes inspeccions extraordinàries per a comprovar la seguretat; i des de les 07.00 hores d'aquest divendres mantenen una altra trobada per a fer un seguiment de la situació.
La trobada, que té lloc al Departament de Territori, està presidida pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera Sílvia Paneque, amb la participació de representants de Renfe, Adif, Mossos d'Esquadra, Trànsit i Protecció Civil.
Retards en algunes línies de 30 minuts
Segons informa Rodalies de Catalunya en les seves xarxes socials, de moment les úniques incidències es registren en l'R1 on només circulen dos trens per sentit i hora; i en l'R4 en el tram entre Martorell Central i l'Hospitalet de Llobregat, amb la mateixa freqüència de pas, la qual cosa provoca retards de mitja hora en totes dues línies.
En l'R2 Sud també hi ha retards d'uns 30 minuts en el tram Vilanova i la Geltrú-Barcelona-estació de França a causa "de causes operatives derivades de la recuperació del servei", segons la companyia.
Servei interromput
El servei de Rodalies es trobava interromput des de la nit del passat dimarts, després que un tren de la línia R4 xoqués contra un mur de contenció que havia caigut a la via a causa de les fortes pluges a Gelida. En aquest accident va morir un maquinista en pràctiques i 37 persones van resultar ferides de diversa consideració.
Després de les revisions realitzades dimecres, la Generalitat va anunciar que el servei es reprendria de manera gradual des de primera hora de dijous, si bé no va poder ser així.
Davant aquesta situació, la Generalitat, Adif, Renfe i el sindicat de maquinistes Semaf van mantenir una reunió en la qual van aconseguir un acord perquè es reprengués el servei de *Rodalies una vegada haguessin acabat unes inspeccions extraordinàries per a comprovar la seguretat.