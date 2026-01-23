Interrompuda l'R1 de Rodalies entre Maçanet i Blanes per un nou despreniment
- La circulació de Mitja Distància, Regionals, i Rodalies s'havia restablert aquest divendres amb retards
- La majoria dels trens van buits perquè els viatgers habituals opten per transports alternatius
Un nou despreniment de terres ha obligat a interrompre la circulació de la línia R1 de Rodalies a Tordera, entre les estacions de Maçanet-Maçanes i Blanes. La via ha quedat totalment bloquejada per les pedres i fins i tot abres que han caigut d'un dels laterals. S'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre el tram afectat.
La circulació entre Hospitalet de Llobregat i Blanes es manté amb una freqüència de dos trens per hora i sentit.
Recuperació parcial del servei
La nova incidència s'ha produït només unes hores després que el servei de Rodalies de Catalunya hagi recuperat la seva operativitat en la totalitat de les línies. Ara bé, la represa de l'activitat s'ha fet amb retards i cancel·lacions generalitzades. La interrupció de la xarxa s'havia allargat dos dies des de l'accident mortal de Gelida, i no ha quedat restablert fins que s'ha revisat tota la xarxa amb equips conjunts d'Adif, Renfe i els maquinistes per garantir la seva seguretat.
La decisió es va reprendre a última hora d'aquest dijous en la línia R2 nord i ha continuat de manera progressiva durant el matí d'aquest divendres, encara que algunes d'elles circulen amb retards d'uns 30 minuts, com l'R1, l'R2 Sud i l'R4.
El servei s'hauria d'haver reprès aquest dijous al matí, però no va ser possible, ja que els maquinistes de Rodalies i Regionals de Catalunya es van negar a conduir els trens en considerar que no tenien prou garanties de seguretat després dels accidents de Còrdova i el de Gelida els passats dies 18 i 20, respectivament.
Davant aquesta situació, la Generalitat, Adif, Renfe i el sindicat de maquinistes Semaf van mantenir aquest dijous a la tarda una reunió en la qual van acordar reprendre el servei una vegada acabessin unes inspeccions extraordinàries per a comprovar la seguretat.
Sobre aquest acord s'ha pronunciat Francisco Cárdenas, responsable de la UGT Renfe Catalunya, en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4. Cárdenas ha celebrat l'acord sobre Rodalies per bé que admet que demanaven més: "És un acord satisfactori per a tots". Cárdenas ha negat que el dia anterior només hi hagués sis maquinistes actius de 140 i ha assegurat que “n’hi havia molts més”, alhora que ha posat en dubte l’estat de les infraestructures i el control de les vies, comparant-les amb l’AP-7. També ha qüestionat que els canvis en seguretat arribin després dels accidents d’Adamuz i Gelida i ha afirmat que “fiar-se del plantejament d’Adif no és gaire raonable”.
De manera més contundent s'ha mostrat, el portaveu de la plataforma 'Perquè no ens fotin el tren', ,Marc Janeras, qui ha qualificat de “nefasta” la gestió de la crisi de Rodalies i ha denunciat que els usuaris són “ostatges d’un desgovern i d’una manca de lleialtat”.
En una altra entrevista també al 'Cafè d'idees', Janeras ha criticat la convocatòria de vaga dels maquinistes i ha remarcat que “usuaris i personal ferroviari estem al mateix vaixell”, tot assegurant que “no ens sentim acompanyats ni percebem l’empatia necessària”.
Els autobusos continuen com a transport alternatiu
Els transports alternatius al tren són la principal opció un dia més per a molts viatgers habituals de Rodalies. Molts per manca de confiança a que la xarxa ferroviària funcioni al 100% i decideixen optar pels autobusos. La imatge d’aquest divendres al matí a l’estació de Fabra i Puig contrasta amb la dels darrers dies.
Busos que arriben amb seients lliures, andanes sense aglomeracions i passatgers que poden esperar sense presses. L’ambient, poc habitual en un divendres feiner, recorda més el d’un dia festiu que no pas el d’una jornada laboral en plena hora punta.
"Els dos darrers dies els autobusos: l'alternativa de transport per a molts usuaris de #Rodalies. Última hora des de l'estació d'autobusos de Fabra i Puig"
Última hora des de l'estació d'autobusos de Fabra i Puig | @patriciamases
➕ Info: https://t.co/mIwipOEP3m pic.twitter.com/m0hBvQyJKP“
El fet que sigui final de setmana, l'extensió del teletreball i el reforç del servei d'autobusos han contribuït a una afluència baixa de viatgers, amb vehicles circulant mig buits i passatgers asseguts.
Carreteres amb més afuència, també pel tall de l'AP-7
El Servei Català de Trànsit ha constatat aquest divendres un increment puntual del 10% de la mobilitat a la xarxa viària en comparació amb un dia laborable habitual, segons ha explicat el seu director, Ramon Lamiel, en declaracions a Ràdio 4. Tot i aquest augment, s’han registrat menys retencions que dijous, un fet que també s’atribueix que els divendres acostumen a ser jornades d’entrada més fluixes pel teletreball.
Pel que fa a la C-32, amb les barreres de peatge obertes, la via ha duplicat la intensitat mitjana diària, passant d’uns 60.000 a 120.000 vehicles. En relació amb l’AP-7, ha indicat que el tall a Martorell es mantindrà “fins demà segur” i ha recordat que dissabte està previst avaluar la situació amb el Ministeri de Transports.
"Ramon Lamiel, director de @transit, explica que hi ha "certa normalitat" a les carreteres catalanes tot i el tall a l'AP-7. "Divendres sol ser un dia més fluix de mobilitat, segurament per la programació dels teletreballs""
🗣️ "Divendres sol ser un dia més fluix de mobilitat, segurament per la programació dels teletreballs" | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/TXJ9fVr975“
Lamiel ha demanat, però, “estar atents” especialment a les hores de sortida aquesta tarda.
Retards en algunes línies de 30 minuts
Segons informa Rodalies de Catalunya en les seves xarxes socials, de moment les úniques incidències es registren en l'R1 on només circulen dos trens per sentit i hora; i en l'R4 en el tram entre Martorell Central i l'Hospitalet de Llobregat, amb la mateixa freqüència de pas, la qual cosa provoca retards de mitja hora en totes dues línies.
En l'R2 Sud també hi ha retards d'uns 30 minuts en el tram Vilanova i la Geltrú-Barcelona-estació de França a causa "de causes operatives derivades de la recuperació del servei", segons la companyia.
El pla alternatiu continuarà actiu fins dimecres
El Govern mantindrà fins dimecres vinent el pla de transport alternatiu i el reforç d’informadors tot i la represa progressiva del servei de Rodalies des d’aquest divendres. Així ho ha anunciat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després de la trobada amb els implicats per a fer un seguiment de la situació. La consellera ha assegurat que es mantenen tots els recursos extraordinaris activats arran de la incidència ferroviària.
"Catalunya recupera la circulació de Rodalies. L'R1 i l'R4 es mantenen amb menys trens, perquè són els trams on s'han trobat incidències"
L'R1 i l'R4 es mantenen amb menys trens, perquè són els trams on s'han trobat incidències
➕ Info: https://t.co/mIwipOEP3m pic.twitter.com/HRAXiRzQSj“
Segons ha detallat Paneque, continuaran operatius els serveis alternatius de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), els autobusos interurbans —amb la incorporació de 61 vehicles nous aquest divendres— i el reforç d’informadors a les principals estacions.
El Govern també mantindrà fins dimecres la suspensió de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a l’àrea de Barcelona, així com el dispositiu especial d’atenció a les persones usuàries del transport públic.
Pel que fa a les mesures laborals, aquest divendres és l’últim dia que el Govern recomana el teletreball com a mesura excepcional vinculada a la situació del transport ferroviari.
Servei interromput
El servei de Rodalies es trobava interromput des de la nit del passat dimarts, després que un tren de la línia R4 xoqués contra un mur de contenció que havia caigut a la via a causa de les fortes pluges a Gelida. En aquest accident va morir un maquinista en pràctiques i 37 persones van resultar ferides de diversa consideració.
Després de les revisions realitzades dimecres, la Generalitat va anunciar que el servei es reprendria de manera gradual des de primera hora de dijous, si bé no va poder ser així.
Davant aquesta situació, la Generalitat, Adif, Renfe i el sindicat de maquinistes Semaf van mantenir una reunió en la qual van aconseguir un acord perquè es reprengués el servei de *Rodalies una vegada haguessin acabat unes inspeccions extraordinàries per a comprovar la seguretat.