El Govern torna a suspendre totalment Rodalies fins que es garanteixi la seguretat
- La jornada s'ha encetat amb afectacions generalitzades a la majoria de línies
- El Govern acorda amb Renfe la gratuïtat del servei mentre durin les incidències
El Govern ha ordenat la suspensió total de Rodalies a Catalunya després d’una jornada marcada per afectacions generalitzades i manca de garanties de seguretat. La decisió s’ha pres després d’una nova reunió amb Renfe i Adif i s’aplicarà fins que es pugui assegurar la plena operativitat del servei.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat que el mateix Govern ha signat una resolució per obligar els operadors ferroviaris a aturar completament el servei. Dalmau ha reclamat també la gratuïtat dels desplaçaments mentre la represa no sigui fiable i sostinguda en el temps.
El Govern torna a demanar la paralització total del servei de Rodalies fins que es pugui assegurar la plena operativitat de la xarxa.
@AlbertDalmau: "Venen unes hores complicades"

⚠️ Seguretat i dret a la mobilitat
Segons el Govern, les últimes incidències, com el despreniment a l’R1 de divendres, sumades a la situació meteorològica adversa, han forçat aquesta decisió. “L’objectiu prioritari és garantir la seguretat i el dret a la mobilitat de la ciutadania”, ha remarcat Dalmau.
@AlbertDalmau assegura que "la prioritat absoluta del Govern és la seguretat" i que es treballa amb Adif i Renfe "per trobar solucions" a Rodalies.

"No ens la podem jugar"
🗣️ "No ens la podem jugar" | @RTVECatalunya

🚫 Sense condicions per a una mobilitat segura
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat que actualment “no es donen les condicions per acreditar una mobilitat segura”. Paneque ha recordat que aquest divendres ja es va demanar que els trens no sortissin, però que l’operador va optar per mantenir part del servei, motiu pel qual s’ha formalitzat l’ordre aquest mateix migdia.
El Govern assegura que ahir ja va advertir a l'operador que Rodalies no podia operar i aquest dissabte a ordenat a Renfe que l'aturi per manca de seguretat

💸 Gratuïtat mentre durin les incidències
El Govern ha acordat amb Renfe la gratuïtat del servei de Rodalies mentre es mantinguin les incidències i fins que la represa sigui fiable i sostinguda. Això inclou bitllets i abonaments afectats pels talls, amb retorns i compensacions segons el títol utilitzat. L’objectiu és minimitzar l’impacte econòmic sobre els usuaris en un context d’aturades i retards generalitzats.
El Govern acorda amb Renfe la gratuïtat de Rodalies fins que no es normalitzi plenament el servei

😠 Caos i resignació dels usuaris
Tot i això, aquest dissabte Rodalies ha arrencat parcialment, amb només l'R2 i l'R8 funcionant amb retards de fins a mitja hora, i greus afectacions a la resta de línies. La jornada ha estat novament marcada pel caos, la confusió i la indignació dels usuaris, que han vist com el servei no es prestava amb normalitat en la majoria d’itineraris.
Nova jornada marcada pel desconcert, la resignació i la indignació dels usuaris de Rodalies

A l’estació de Sants, molts viatgers s’han desplaçat amb l’esperança de poder arribar al seu destí, però s’han trobat amb línies suprimides, retards importants i un servei que només funcionava de manera parcial.
Finalment, poc després de la una del migdia, la megafonia ha anunciat la cancel·lació total del servei de Rodalies, fet que ha accentuat la indignació i la resignació entre els viatgers. La manca d’informació i les esperes inútils a les andanes han generat protestes, mentre encara hi havia usuaris despistats que no sabien que no circulava cap tren.