Neix l'empresa mixta de Rodalies: un canvi estructural per millorar el servei ferroviari
- La Generalitat i Renfe formalitzen l’empresa mixta de Rodalies per impulsar un canvi estructural en la gestió i millorar el servei a llarg termini
- El consell d’administració celebra la seva primera reunió amb Paneque i Playà al capdavant
"No prometem miracles, sinó responsabilitat". Així de clara ha estat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a l'acte de constitució de l’empresa mixta de Rodalies. Es tracta d'un nou model de gestió compartida entre Generalitat i Estat.
Paneque ha remarcat que el projecte no generarà “resultats immediats”, però que suposa un compromís ferm basat en la responsabilitat i orientat a millorar la fiabilitat i la informació al servei.
“🚆 Sílvia Paneque presenta la constitució de Rodalies de Catalunya amb l'objectiu de "millorar la fiabilitat, la informació i la resposta" del servei.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 16, 2026
🗣️ "No prometem miracles, sinó responsabilitat" pic.twitter.com/XS80nQf7Ze“
Treball immediat
Un cop designats els càrrecs, el consell ha celebrat la seva primera reunió amb Òscar Playà, director de la xarxa de metro de TMB, com a conseller delegat.
Paneque ha qualificat el traspàs com un “canvi profund i estructural” en la governança ferroviària, destacant que permetrà incrementar la capacitat de decisió des de Catalunya en un sistema que arrossega problemes acumulats durant anys.
Composició del nou Consell
El nou consell combina perfils proposats per la Generalitat —com Pere Macias, Marc Sanglas, Teresa Torres i el mateix Òscar Playà— amb representants de Renfe —Marta Torralvo, Miguel Ángel Vicente, Luis Manuel— i la participació sindical de Raquel González.
L’empresa, participada en 50,1% per Renfe i 49,9% per la Generalitat, haurà d’acordar les decisions estratègiques amb el suport de tres quartes parts del consell.
Primer repte: l'R1
El primer gran repte serà la gestió de la línia R1, que el Govern considera un traspàs “molt avançat”. Abans de començar l’operació, prevista per al 2027, l’empresa haurà d’obtenir les llicències de seguretat, definir el marc legal i completar la gestió econòmica del procés. Tant el Govern com Renfe confien a avançar en un model més consensuat i orientat a una millora real del servei de Rodalies.
🧑⚖️ Nou consell d’administració
- Es constitueix el primer consell d’administració, amb Òscar Playà (TMB) com a conseller delegat.
- La Generalitat hi aporta: Pere Macias, Marc Sanglas, Teresa Torres i Playà.
- Renfe hi aporta: Marta Torralvo, Miguel Ángel Vicente, Luis Manuel i, per part sindical, Raquel González. 🧩
🏗️ Un canvi estructural
- L’empresa és 50,1% Renfe / 49,9% Generalitat, amb opcions per ampliar participació.
- Les decisions estratègiques requeriran un 75% dels vots. 🔐
🚆 Primer gran repte: la línia R1
- La primera línia que gestionarà la nova empresa serà l'R1.
- El traspàs està molt avançat: inventari fet i pendent d’entrega en un mes.
- Encara falten llicències, marc legal i gestió econòmica.
- L’operació real no començarà fins al 2027.