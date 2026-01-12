La Generalitat i l'Estat constitueixen l’empresa mixta que gestionarà Rodalies
- La nova empresa permet mantenir l’empresa dins del grup estatal, però amb control operatiu des de Catalunya
- L'acte s’ha celebrat al Palau de la Generalitat amb la presència del president Salvador Illa i del ministre de Transports, Óscar Puente
La Generalitat i el govern espanyol fan un pas clau en el traspàs de Rodalies amb la constitució de l'empresa mixta que gestionarà el servei. S'ha oficialitzat amb un acte al Palau de la Generalitat, amb la presència del president Salvador Illa i el ministre de Transports, Óscar Puente. L’acord fixa el nou marc de governança del servei ferroviari a Catalunya.
En què consisteix?
La constitució de la nova societat mercantil compartida entre la Generalitat i l’Estat estableix un nou marc de governança del servei de Rodalies a Catalunya. L’acord dona compliment als compromisos inclosos en els acords d’investidura i desenvolupa el traspàs iniciat l’any 2010.
La nova empresa neix amb la voluntat de millorar la gestió del servei ferroviari a Catalunya mitjançant un model de col·laboració entre administracions. Tot i mantenir-se dins del Grup Renfe, la societat comptarà amb un consell d’administració amb majoria de membres designats pel Govern català (5 representants de la Generalitat i 4 representant de Renfe Viajeros S.M.E., S.A.).
Consell d’Administració de Rodalies de Catalunya SME, SA
Generalitat de Catalunya
- Sílvia Paneque i Sureda Presidenta
- Pere Macias i Arau Conseller
- Marc Sanglas Alcantarilla Conseller
- Teresa Torres Consellera
- Òscar Playa Velasco Conseller delegat
Renfe Viajeros
- Marta Torralvo Liébanas Consellera
- Miguel Ángel Vicente Calado Conseller
- Luis Manuel Suárez Conseller
- Raquel González Hernández Consellera
La presidència del consell recaurà en una persona proposada per la Generalitat, amb vot de qualitat per resoldre possibles empats, fet que reforça el lideratge català en la presa de decisions estratègiques.
Governança i estructura societària
El capital social inicial de la societat és de dos milions d’euros. En una primera fase, Renfe Viajeros tindrà el 50,1% de les accions i la Generalitat el 49,9%, una distribució que permet mantenir l’empresa dins del grup estatal, però amb control operatiu des de Catalunya.
L’acord preveu que la Generalitat pugui instar, en el futur, una transmissió d’accions per assumir la majoria del capital social, sempre amb l’acord de les dues parts i la participació de la representació de les persones treballadores.
Garantia dels drets laborals
Un dels punts destacats de l’acord és el manteniment íntegre dels drets laborals del personal. La nova societat garantirà l’aplicació del conveni col·lectiu del Grup Renfe a totes les persones treballadores subrogades, assegurant la continuïtat de les condicions laborals.
Subrogació i continuïtat del servei
La Generalitat donarà continuïtat a la relació de servei públic mitjançant la subrogació de la nova operadora en la posició actual de Renfe Viajeros. L’objectiu és garantir que la prestació del servei no pateixi interrupcions durant el procés de transició.
Actuacions immediates
Entre les primeres actuacions previstes hi ha l’elaboració d’un inventari detallat dels béns, drets i obligacions necessaris per a la prestació del servei. Renfe Viajeros es compromet a lliurar aquesta informació en el termini màxim d’un mes des de la signatura de l’acord.
Paral·lelament, s’iniciarà el procés per obtenir les autoritzacions imprescindibles per operar com a empresa ferroviària, com la llicència d’operador i el certificat de seguretat.
Atès que les llicències no són transferibles, es preveu la contractació d'una empresa especialitzada per donar suport a la seva obtenció, que es basarà en la col·laboració amb el Grup Renfe i en la disponibilitat de la informació.
Pla estratègic i model de negoci
La nova societat haurà d’elaborar un pla estratègic i de negoci que defineixi l’organització interna, els processos operatius i el model de governança. El model s’estructurarà en tres àrees principals: operació ferroviària, instal·lacions i atenció als usuaris.
Avanç en el traspàs de la línia del Maresme
El traspàs de Rodalies avança també en l’àmbit de les infraestructures. Les negociacions per transferir la titularitat de la línia del Maresme a la Generalitat progressen de manera "satisfactòria", amb la previsió que la gestió operativa es mantingui sense interrupcions durant el canvi de titularitat.
ADIF farà el manteniment i la seguretat estarà en mans estatals fins que es creï l'agència homòloga catalana. Durant una primera fase, ADIF continuarà encarregant-se del manteniment, la gestió de la circulació i de les funcions operatives. L'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF) exercirà temporalment com a autoritat de seguretat sobre la línia 276N, amb habilitació jurídica expressa, fins que es constitueixi l'Agència Catalana de Seguretat Ferroviària.
Una fita històrica
Segons el Govern, la constitució de la nova empresa suposa una fita en el desenvolupament de l’Estatut de Catalunya i permetrà una gestió més propera a les necessitats de les persones usuàries. El nou model ha de facilitar una presa de decisions més àgil i una millor interlocució amb el territori.