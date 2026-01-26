Represa caòtica del servei de Rodalies per incidècies al centre de control d'Adif, en directe
- El servei cau dues vegades en només una hora en el centre de control
- L'aturada s'atribueix a una fallada informàtica i no es descarta un sabotatge o ciberatac
- Renfe restableix la circulació amb tren a les línies R1, R2 i R4 amb alguns trams amb transport alternatiu
Aquest dilluns es reprèn el servei de manera parcial després de portar suspès des de dissabte. Una represa caòtica, ja que, en una hora, s'ha reiniciat i s'ha suspès dues vegades el servei de trens per una incidència tècnica al centre de control, però a quarts de 8 Adif ja ha confirmat confirma que s'ha resolt i es pot reiniciar el servei.
Segons Adif l'aturada s'atribueix a una fallada informàtica i no es descarta un sabotatge. El ministre de Transports, Óscar Puente ha anat més enllà i tampoc ha descartat un possible ciberatac.
Tot, després de les incidències dels últims dies i després de l'accident mortal en Gèlida (Barcelona) del passat dimarts. Adif ha realitzat ja més d'un centenar d'inspeccions en la xarxa ferroviària i continua fent-les per a evitar noves incidències en el servei.
12:26
Patronals alerten sobre els efectes del caos de Rodalies.
La Taula Mou-te per Barcelona, que agrupa les principals patronals i sectors econòmics de la ciutat, ha advertit que la recomanació del Govern de fomentar el teletreball davant les incidències de Rodalies “no és viable” per a sectors com el sanitari, educatiu, comerç, restauració i serveis. En un comunicat, reclamen una estratègia d’emergència que garanteixi la seguretat dels desplaçaments i la recuperació immediata de la normalitat laboral. Segons la Taula, la crisi ferroviària “sense precedents” afecta més de 400.000 usuaris diaris, que no poden complir amb les seves responsabilitats laborals.
12:12
Alteracions al servei de la línia Barcelona-Vallès d'FGC per un atropellament.
El servei de trens de la Línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya funciona amb retards entre les estacions de Plaça Catalunya i Sant Cugat, després que una persona hagi estat atropellada a les vies. La línia L6 (Sarrià) ha quedat suprimida temporalment.
Segons Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), la persona està ferida i tot el que poden confirmar és que ha “caigut” a les vies. Ambulàncies i serveis de bombers s’han desplaçat fins al lloc dels fets, amb dues ambulàncies i tres camions de bombers mobilitzats per atendre l’incident.
12:08
Una ruptura a la via de l’alta velocitat a l’Espluga de Francolí obliga Adif a reduir la velocitat a 80 km/h.
Una ruptura detectada a la via d’alta velocitat a l'altura de l’Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, ha obligat Adif a reduir la velocitat dels trens a 80 km/h en un tram del recorregut. Segons fonts del Ministeri de Transports, es tracta d’una mesura temporal que no posa en perill la circulació de combois, però que se suma a les limitacions de velocitat registrades aquest cap de setmana en diversos trams entre Barcelona i Madrid, provocant retards d’una hora o més als trajectes d’AVE i Iryo.
12:04
Els Bombers reben més de 350 avisos pel temporal de vent durant la nit i el matí de dilluns.
Els Bombers de la Generalitat han rebut 358 avisos pel temporal de vent entre les vuit del vespre de diumenge i les onze del matí d'aquest dilluns. La majoria de les alertes s'han donat a les comarques de Tarragona, que ha acumulat 289 avisos, i el principal motiu ha estat la caiguda d'arbres. A la regió metropolitana sud s'han donat 32 avisos, 13 a la metropolitana nord, 10 a la de Terres de l'Ebre, cinc respectivament a la de Girona i a la Centre, i quatre a la de Lleida. Entre les vuit del vespre de diumenge i les set del matí els Bombers havien atès 216 avisos, entre les set i les nou del matí 80 més, i entre les nou i les onze se n'han sumat 62.
11:50
Macias diu que l’avaria al centre de control d'Adif causa una "recuperació més lenta" del servei, però evita parlar de col·lapse.
El comissionat per al traspàs integral de Rodalies, Pere Macias, ha assegurat aquest dilluns que el matí de caos a Rodalies i dels darrers dies són fruit de la manca de manteniment. Alhora, Macias desconeix què ha provocat l’avaria al Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) d’Adif i ha evitat parlar de “col·lapse” del servei. Tot i això, el comissionat ha admès que l’avaria ha fet “anar molt malament” als usuaris i ha provocat una “recuperació molt més lenta” del que voldrien.
10:00
Retencions quilomètriques als accessos a Barcelona.
Les incidències a Rodalies han tingut també un impacte directe a la xarxa viària. Aquest dilluns al matí, els accessos a Barcelona registren importants retencions, segons el Servei Català de Trànsit. Les rondes Litoral i de Dalt acumulen uns 10 quilòmetres de cues, mentre que a l’A-2 hi ha fins a nou quilòmetres de congestió entre Sant Vicenç dels Horts i Castellbisbal.
També es registren retencions destacades a la B-23, la C-32 i la C-31, tant als accessos sud com nord de la capital, així com a diversos trams de l’AP-7, en una jornada marcada de nou per les dificultats de mobilitat a l’àrea metropolitana.
11:00
El Govern activa el decret de teletreball i recomana minimitzar la mobilitat davant les incidències a Rodalies.
El Govern ha decidit activar el decret de teletreball i recomana minimitzar la mobilitat davant les incidències a la xarxa de Rodalies. La decisió s'ha pres després d'una nova reunió de seguiment on també s'ha acordat reforçar totes les línies de bus interurbanes de Catalunya. Davant d'un restabliment parcial aquest dilluns amb interrupcions del servei per incidències al centre de control d'Adif, la Generalitat ha exigit tant a Renfe i Adif una solució. Per la seva banda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que té delegades les funcions de president, compareixerà dimecres al Parlament de Catalunya.
10:21
Les plataformes d'usuaris de Rodalies preparen una manifestació.
Les plataformes d’usuaris del ferrocarril preparen una manifestació unitària a Barcelona per respondre al caos recurrent a la xarxa de Rodalies. La convocatòria, impulsada per diverses entitats d’arreu del país, es farà pública en les pròximes hores i vol sumar també organitzacions civils i econòmiques. Des de Dignitat a les Vies, el seu portaveu Adrià Allo ha denunciat que la situació de Rodalies és “lamentable” i que s’ha convertit en “un llast per al desenvolupament social i econòmic del país”, tot afegint que el servei ferroviari “s’ha anat degradant progressivament els últims anys” i que les noves incidències d’aquest dilluns han accentuat la preocupació entre els usuaris.
10:17
Estacions buides malgrat la gratuïtat i molts usuaris que opten per l'autobús.
La interrupció del servei de Rodalies a primera hora del matí i els retards que acumulen els retards en les tres línies que operen, han fet que molts usuaris hagin optat per l'autobús per arribar a la feina. Tot això, malgrat que des d'aquest dilluns es pot viatjar de manera gratuïta.
“¿ Matí de caos a Rodalies amb interrupcions del servei a primera hora.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 26, 2026
Molts usuaris han optat per l'autobús per assegurar que arriben a la feina | @bernatherrandiz
¿ https://t.co/OfRyIdBmFh pic.twitter.com/MsAdkxg079“
10:10
Ginesta (PIMEC) qüestiona que el permís retribuït per incidències de transport no s'hagi de recuperar.
Josep Ginesta, secretari general de PIMEC, ha qüestionat al Cafè d’idees de RTVE Catalunya la interpretació del Govern que estableix permisos retribuïts i no recuperables per als treballadors que no poden arribar a la feina per incidències de transport, advertint que es trasllada indegudament la responsabilitat a les empreses."Hi ha persones que estan buscant mesures alternatives i que busquen vies alternatives per anar a la feina. Per tant, no podem penalitzar, no podem aquí generar una controvèrsia".
Ginesta ha defensat la flexibilitat i el sentit comú als centres de treball, ha assegurat que no hi ha hagut conflictes generalitzats i ha alertat que el principal problema ha estat el relat públic, que ha generat inseguretat i angoixa entre els treballadors davant la manca de solucions clares i la deixadesa en la gestió de la infraestructura ferroviària.
10:08
Puente diu que "no se sap" perquè ha caigut Rodalies, però no descarta un ciberatac.
El ministre de Transports, Óscar Puente, no descarta el sabotatge o el ciberatac com a causes de la manca de servei de Rodalies d’aquest dilluns al matí: "El sabotatge o el ciberatac és una possible hipòtesi, però no sabem què ha succeït".
Segons el ministre, des de passades les vuit del matí el sistema funciona correctament i “s’està donant el servei amb normalitat”. En una entrevista a La Hora de TVE, Puente ha admès que a hores d’ara “no se sap” els motius de la caiguda.
“¿Óscar Puente, ministre de transports sobre la fallida del sistema informàtic a Rodalies aquest dilluns al matí:— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 26, 2026
¿¿"El sabotatge o el ciberatac és una possible hipòtesi, però no sabem què ha succeït"
¿ Info: https://t.co/OfRyIdBmFh pic.twitter.com/pOFyPtYoEi“
9:51
Renfe posa en marxa un dispositiu especial d’informació als usuaris.
Renfe ha activat un ampli dispositiu d’informació per atendre els viatgers afectats. Segons ha detallat Carmona, s’han mobilitzat més de 700 persones a tota la xarxa: més de 600 de Renfe, més de 100 de la Generalitat i una vintena de l’Ajuntament de Barcelona.
L’objectiu és mantenir informats els usuaris en temps real sobre l’estat del servei i facilitar alternatives de mobilitat mentre es recupera la normalitat.
El portaveu de Renfe ha reconegut el desgast que acumulen els usuaris després de les incidències reiterades i ha admès que recuperar la confiança del viatger “costa molt”. Tot i això, ha assegurat que tots els equips tècnics i les administracions implicades estan treballant al màxim per restablir el servei.
Carmona ha defensat que Rodalies és un element clau per a la mobilitat de milers de ciutadans de Catalunya i ha reiterat el compromís de Renfe per millorar-ne el funcionament.
9:45
Renfe assegura que la situació a Rodalies està estabilitzada després del caos ferroviari.
La circulació de Rodalies comença a recuperar-se progressivament després de les greus incidències registrades a primera hora del matí a Catalunya. Així ho ha afirmat al Cafè d’idees el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, que ha assegurat que la situació ja està “estabilitzada”.
“Antonio @Acarmonaarevalo, portaveu de Renfe, diu que la situació està "estabilitzada" després de les incidències que han fet suspendre el servei ferroviari |— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 26, 2026
¿¿ "Està permetent recuperar de forma progressiva el servei de Rodalies"
¿ Info: https://t.co/OfRyIdBmFh pic.twitter.com/TKws8WsKQJ“
Segons ha explicat Carmona, els tècnics d’Adif han aconseguit estabilitzar el centre de control, fet que ha permès reprendre de manera pradual el servei ferroviari.
El portaveu de Renfe ha comparat la situació amb una fallada del sistema semafòric d’una gran ciutat: quan el centre de control deixa de funcionar, tots els semàfors passen a vermell per seguretat i no es pot reprendre la circulació fins que el sistema torna a ser operatiu.
Carmona ha remarcat que l’objectiu és oferir, dins les limitacions existents, el màxim servei possible per garantir la mobilitat dels usuaris de Rodalies de Catalunya.
9:30
Ester Capella: "Paneque s'ha convertit en el parallamps de l'Estat".
Ester Capella exigeix als responsables de Rodalies "que donin la cara" davant la crisi i les "informacions contradictòries": creu que la consellera Sílvia Paneque "s'ha convertit en el parallamps de l'Estat i ha dimitit de la responsabilitat que té a l'hora de treure el gra de la palla". La portaveu del grup parlamentari d'Esquerra Republicana demana la seva dimissió per la "incapacitat de comandar la nau del Govern" enmig del caos de Rodalies: "Han de decidir si governen per Catalunya o tapen les vergonyes a l'Estat". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reclama una "resposta immediata" i veu "evident que hi ha d'haver responsabilitats": "S'ho estan carregant absolutament tot". Així, creu que el Govern s'ha de "posar les piles" i assenyala la "responsabilitat directa" del Ministeri de Transports
9:18
21 punts crítics a la xarxa catalana: alguns revisats i d'altres en el pròxims dies.
En paral·lel, Adif ha confirmat que s’han identificat 21 punts crítics a la xarxa ferroviària de Catalunya que requereixen actuacions urgents. Aquestes revisions s’han fet conjuntament amb tècnics d’Adif, personal de Renfe i maquinistes, revisant la infraestructura quilòmetre a quilòmetre.
Algunes actuacions ja s’han completat, mentre que d’altres, com al voltant dels túnels del Garraf, continuen en marxa. L’empresa assegura que hi destinarà tots els recursos necessaris.
Davant els dubtes dels usuaris, Adif ha insistit que la xarxa ferroviària catalana és segura i que, en cas contrari, no hauria autoritzat la circulació dels trens. Tot i això, ha reconegut el cansament dels viatgers i ha demanat disculpes per les afectacions.
09:10
Adif atribueix l’aturada a una fallada informàtica i no descarta un sabotatge.
El cap de comunicació d’Adif, Salvador Almenar, ha explicat que la suspensió del servei d’aquest dilluns podria respondre a una fallada informàtica que ha obligat a aturar la circulació de trens “per una qüestió de seguretat”.
En declaracions al Cafè d'idees,Almenar ha explicat que l’incident s’ha produït cap a les 6.30 del matí al centre de regulació situat a l’estació de França, on dos errors consecutius en menys d’una hora han afectat el mateix punt de control. La incidència ha provocat la pèrdua de visibilitat sobre la posició real dels trens als panells de control.
Davant d’aquesta situació, i per motius de seguretat, s’ha pres la decisió d’aturar la circulació i retenir els combois a les estacions. Almenar ha remarcat que no es podia garantir que la informació mostrada fos fidel a la realitat.
Adif ha reconegut que no només ha fallat el sistema principal, sinó també el sistema de seguretat de reserva, fet que ha qualificat d’“anomalia significativa”. Per aquest motiu, els equips d’informàtica i ciberseguretat ja han rebut l’encàrrec d’analitzar què ha passat.
El responsable d’Adif ha assegurat que aquest tipus de caigudes no són freqüents i que, tot i que no és la primera vegada que passa.
“El portaveu d'@Adif_es, @SalvaAlmenar, no descarta un sabotatge en la fallada informàtica que ha obligat a aturar els trens per seguretat— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 26, 2026
¿¿ "És una situació d'una certa anomalia i volem analitzar-ho, també per poder prendre alguna mena de mesura"
¿ Info:… pic.twitter.com/yNHzERhT9f“
8:50
Illa tanca files amb Paneque per la crisi a Rodalies malgrat la pressió política.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, descarta destituir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, tot i la crisi recurrent a Rodalies i l’augment de la pressió política. Fonts de la Presidència asseguren que Illa manté la confiança en la consellera, després que ERC i Junts n’hagin demanat la dimissió.
Illa continua ingressat a l’Hospital Vall d’Hebron, on es recupera d’una osteomielitis púbica causada per un bacteri, mentre que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, exerceix com a president en funcions. Tot i això, la capacitat de destituir un conseller correspon exclusivament al president de la Generalitat i no està inclosa en les competències delegades.
8:35
Nova reunió de seguiment de Rodalies enmig d’un nou matí caòtic a la xarxa de trens.
Una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies ha començat aquest dilluns al matí a la seu del Departament de Territori, en una jornada marcada novament pel caos ferroviari. La circulació de trens s’ha hagut de suspendre dues vegades en menys de dues hores a causa d’una incidència al centre de control d’Adif, fet que ha provocat retards generalitzats i afectacions a milers d’usuaris a tot el territori català.
La trobada està encapçalada pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, amb la participació del secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano. Per primer cop, el president de Renfe, Álvaro Fernández, hi assisteix de manera presencial. També hi són presents alts càrrecs d’Adif, Renfe, Infraestructures.cat, els Mossos d’Esquadra i el Servei Català de Trànsit, entre altres responsables tècnics.
8:30
Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, alerta de les dificultats per reobrir totalment l'AP-7 en la zona propera a les vies del tren de l’accident de Gelida.
“¿¿ Ramon Lamiel, director de @transit, alerta de les dificultats per reobrir totalment l'AP-7 en la zona propera a les vies del tren de l’accident de Gelida.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 26, 2026
¿¿ "És un fangar, pluja sobre pluja. Si fa més bo, els treballs seran més fàcils" | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/tfHI8vkHxd“
8:25
Reoberta parcialment l'AP7 a Martorell en sentit sud amb només un carril.
La previsió és que la carretera estigui afectada durant dues setmanes més per l'accident de tren de Gelida
“¿¿ Reoberta parcialment l'AP7 a Martorell en sentit sud amb només un carril.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 26, 2026
La previsió és que la carretera estigui afectada durant dues setmanes més per l'accident de tren de Gelida | @mireiab12 @cafedidees_rtve pic.twitter.com/ThG18SMBGj“
8:20
El servei de Rodalies es recupera a compte gotes després d'una incidència en el Centre d'Adif.
El servei de Rodalies s'està reprenent amb comptagotes, informa Debbie Padilla al Cafè d'idees. Aquest dilluns estava previst que es reprengués el servei per a un 80% de viatgers, en les línies R1, R2 I R4, però a causa d'una caiguda, en dues ocasions, en el centre de Control d'Adif de l'estació de França, ha obligat a la seva suspensió poc després d'iniciar-se.
Malgrat la progressiva normalització, el servei de Rodalies encara sofreix retards i en alguns trams que continuen tallats el recorregut es cobreix a través de carretera.
La incertesa dels viatgers és molt alta a causa d'aquestes últimes incidències en el servei de Rodalies.
“¿ Nou matí de caos a Rodalies amb interrupcions constants per una incidència.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 26, 2026
¿ Molts usuaris utilitzen els autobusos com a única alternativa
¿¿ L'última hora amb @debbiepss, @bernatherrandiz i @Laura_Vdl | @cafedidees_rtve
¿ Info: https://t.co/LXIYfwFRPL pic.twitter.com/2VrzLbsC2W“
8:15
El Govern reactiva la recomanació de teletreballar després del caos ferroviari de Rodalies.
El Govern ha demanat de nou a la ciutadania que teletreballi si és possible davant el caos ferroviari d'aquest dilluns. Poc després de les 7.30 hores, la Generalitat ha reactivat així la recomanació d'optar pel teletreball i ha instat a "minimitzar els desplaçaments innecessaris" en el seu compte de la xarxa social X. L'Executiu ha anunciat que s'estan reforçant el servei d'autobusos per a donar alternatives als viatgers.
8:10
El servei pateix interrupcions constants i la incertesa és molt gran.
Matí caòtic a Rodalies: En una hora, s'ha reiniciat i s'ha suspès dues vegades el servei de trens. A les 6 hors de matí, s'ha reprès el servei de Rodalies, a les 6.30 hores s'ha suspès per una incidència tècnica al centre de control de trànsit a l'estació de França. A les 7.15 hores s'ha reprès, però cinc minuts després s'ha tornat a suspendre.
El que a hores d'ara sembla que només pot assegurar Renfe és que es descarta una vaga encoberta dels maquinistes, com sí que va passar dijous. Està previst que el 87% dels usuaris tinguessin transport ferroviari. ADIF comunica que ja s'ha resolt la incidència al centre de control.
8:05
Transport alternatiu en les línies de Rodalies sense servei ferroviari.
El Ministeri de Transports ha emès un comunicat d'informació de la reobertura parcial de Rodalies i dels plans alternatius de transport on no hi ha servei, que són els següents:
- R3 Montcada Bifurcació - Vic (obra en marxa al traçat del R3)
- * R7 (obra en marxa de Montcada Bifurcació)
- R1 Blanes - Maçanet
- R3 la Garriga/Vic - Puigcerdà
- R4 Sant Sadurní - Martorell
- R13 Sant Vicenç de Calders - Plana - Picamoixons
- R14 Plana - Picamoixons - Vinaixa
- R15 Reus - Riba-vermella RL4 Cervera - Manresa
8:00
Bon dia, iniciem la narració minut a minut de l'actualitat relativa a la represa del servei de Rodalies a Catalunya.
