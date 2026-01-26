Ester Capella, davant la crisi a Rodalies: "Paneque s'ha convertit en el parallamps de l'Estat"
- L'exconsellera de Territori exigeix al Govern que comparegui al Parlament i demani perdó als ciutadans
- La republicana nega la possibilitat de negociar els pressupostos fins que se cedeixi l'IRPF a Catalunya
La portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Parlament, Ester Capella, ha acusat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, de la seva "incapacitat de comandar la nau del govern" enmig del caos de Rodalies. Per a la republicana, l'executiu de la Generalitat ha de donar una "resposta immediata" a la crisi que ha deixat inoperatiu el servei ferroviari durant cinc dies i que manté diversos trams tallats.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, l'exconsellera de Territori ha insistit en la dimissió de Paneque perquè creu que s'han dedicat a "tapar" la falta d'inversió crònica en Rodalies per part de l'Estat: "Paneque s'ha convertit en el parallamps de l'Estat i ha dimitit de la responsabilitat que té".
En aquesta línia, la diputada d'Esquerra ha exigit que els responsables de Rodalies "donin la cara". "Si el ministre Puente ha de venir i demanar disculpes. Que ho faci", ha reclamat. A la vegada, creu que la interrupció de Rodalies durant cinc dies demana una assumpció de responsabilitats: "Després en parlarem de qui ha de plegar, però que ho solucionin".
Capella també ha reclamat al Govern que demani perdó als ciutadans i que comparegui al Parlament per donar explicacions per la seva gestió en aquesta crisi. "No ens mereixem que els nostres serveis públics no funcionin", ha afirmat, a la vegada que ha criticat la "imatge" que s'està donant de Catalunya.
Davant d'aquesta situació, la republicana ha defensat el traspàs de Rodalies com la solució als problemes estructurals que arrossega el servei ferroviari. En aquest sentit, ha exigit celeritat en transferir les línies i els diners a la nova empresa, així com "duplicar" les inversions previstes en el Pla de Rodalies.
Cessió de l'IRPF a canvi de negociar pressupostos
Capella ha vinculat la disposició d'Esquerra a negociar els pressupostos de la Generalitat i l'Estat al compliment dels acords d'investidura amb especial menció a la cessió de l'IRPF a Catalunya. "Si no passa això, no passaran altres coses", ha advertit.
Sobre les converses en aquest punt, la republicana ha evidenciat les dificultats que tenen amb la vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero. "Amb Montero un dia avances i dos dies recules", ha explicat.
Des d'ERC han expressat el seu compromís a complir els acords si "hi ha la garantia que la cessió de l'IRPF passarà".