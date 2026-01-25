ERC se suma a la petició de dimissió de Paneque pel caos de Rodalies
- Oriol Junqueres demana la dimissió de Paneque i Puente per la seva "incapacitat manifesta"
- Els comuns reclamen la presència del ministre i liderar l'emergència sobre el terreny
- Puigdemont apuja el to contra el Govern i parla de "col·lapse nacional gegant"
La crisi de Rodalies, amb el servei suspès per falta de garanties de seguretat, deixa sense suports polítics externs al Govern. Esquerra Republicana s’ha afegit aquest diumenge a la petició de dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pel caos ferroviari que viu Catalunya.
Crítiques per manca de lideratge
El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha reclamat també la dimissió del ministre de Transports, Óscar Puente, acusant-los d’“incapacitat manifesta” per afrontar i explicar la crisi. En roda de premsa, ha afirmat que tots dos ja han dimitit de facto, perquè no estan exercint les seves funcions amb eficàcia.
“🔴 ERC demana la dimissió de Sílvia Paneque i Óscar Puente per "la seva incapacitat manifesta" a l'hora d'afrontar el caos de Rodalies | @Esquerra_ERC @RTVECatalunya pic.twitter.com/OpGdEjvPhz“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 25, 2026
Segons Junqueras, tant el Govern espanyol com el català estan més pendents de buscar excuses puntuals que d’abordar el problema en tota la seva magnitud. Per això, ha reclamat que siguin conseqüents i facin un pas al costat davant una situació que afecta centenars de milers d’usuaris.
Els Comuns miren a Puente
Per la seva banda, el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha instat el ministre de Transports, Óscar Puente, a agafar les regnes de la crisi ferroviària i liderar-la sobre el terreny a Catalunya, com ja va fer en altres situacions d’emergència, com la dana. Des de l’estació de França, Cid ha assegurat que no pot ser que el ministre no sigui present davant una crisi d’aquesta magnitud.
David Cid també ha reclamat al Govern de la Generalitat que es planti davant la patronal per decretar el teletreball mentre duri la situació excepcional. A més, ha defensat que els equips de manteniment d’Adif, activats de manera urgent per afrontar la crisi, es converteixin en estructurals per evitar que episodis com l’actual es repeteixin.
Junts endureix el to
La petició d’ERC de dimissió de Paneque i Puente se suma a la que ja va fer Junts per Catalunya aquest dissabte. El seu president, Carles Puigdemont, ha acusat el Govern d’“incompetent” i ha qualificat la crisi de Rodalies com “la punta de l’iceberg d’un col·lapse nacional gegant”. Puigdemont ha assegurat que hauria destituït Paneque si fos president.
Les crítiques arriben també del Partit Popular, que reclama explicacions immediates i transparència, i denuncia que el col·lapse és fruit de la incompetència, no de les competències. Per la seva banda, la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach, insta el Govern a liderar la crisi i deixar de ser un simple espectador davant els conflictes entre Renfe i Adif.