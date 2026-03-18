El debate por el nuevo liderazgo en la izquierda más progresista levanta ampollas dentro de él: "Es inoportuno"

Nerviosismo e incluso enfado dentro de la izquierda más progresista por acelerar la elección del nuevo líder de la coalición de cara a las elecciones generales. La semana comenzó con la noticia de que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, podría ser el sucesor de Yolanda Díaz, pero él mismo se ha encargado de desmentirlo y desmarcarse.

"No ha habido tal ofrecimiento y en todo caso yo he dicho muchas veces que no es eso lo que aspiro a hacer. Lo importante es que nos centremos ahora en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos", ha salido al paso en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso de los Diputados.

El mero hecho de que haya salido el nombre de Bustinduy a la palestra para liderar el espacio que conformarán Más Madrid, Comuns, IU y Sumar, ha despertado críticas internas. "Es una distorsión ese baile de nombres de liderazgo", apuntan fuentes críticas de IU. "Es absolutamente inoportuno y no compartida por todo el mundo dentro de IU", añaden al tiempo que piden estar centrados esta semana en negociar con el Gobierno el decreto de medidas anticrisis por la guerra de Irán.

Además, según comentan dichas fuentes críticas de IU, el lunes hubo debate interno y se habló de que había que acelerar el nombramiento de quien tenía que ocupar el espacio, pero que en ningún momento se habló de nombres concretos.

"En IU no se ha debatido nada y primero tiene que hablarse internamente", añaden otras fuentes desde dentro del propio partido. Este lío interno llega después de que el coordinador federal de la propia formación, Antonio Maíllo, pidiese acelerar la elección del candidato a las elecciones generales.