El debate por el nuevo liderazgo en la izquierda más progresista levanta ampollas dentro de él: "Es inoportuno"
- Esta semana salió el nombre del ministro Pablo Bustinduy como sucesor a Yolanda Díaz, pero él insiste en desmarcarse
- El líder de IU, Antonio Maíllo, pidió este martes acelerar la elección de candidato a las generales
Nerviosismo e incluso enfado dentro de la izquierda más progresista por acelerar la elección del nuevo líder de la coalición de cara a las elecciones generales. La semana comenzó con la noticia de que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, podría ser el sucesor de Yolanda Díaz, pero él mismo se ha encargado de desmentirlo y desmarcarse.
"No ha habido tal ofrecimiento y en todo caso yo he dicho muchas veces que no es eso lo que aspiro a hacer. Lo importante es que nos centremos ahora en lo que nos ocupa, que es que entre la prórroga de alquileres en el decreto ley para paliar los efectos de la guerra de Irán. Lo más importante ahora es que peleemos por los derechos de los inquilinos", ha salido al paso en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso de los Diputados.
El mero hecho de que haya salido el nombre de Bustinduy a la palestra para liderar el espacio que conformarán Más Madrid, Comuns, IU y Sumar, ha despertado críticas internas. "Es una distorsión ese baile de nombres de liderazgo", apuntan fuentes críticas de IU. "Es absolutamente inoportuno y no compartida por todo el mundo dentro de IU", añaden al tiempo que piden estar centrados esta semana en negociar con el Gobierno el decreto de medidas anticrisis por la guerra de Irán.
Además, según comentan dichas fuentes críticas de IU, el lunes hubo debate interno y se habló de que había que acelerar el nombramiento de quien tenía que ocupar el espacio, pero que en ningún momento se habló de nombres concretos.
"En IU no se ha debatido nada y primero tiene que hablarse internamente", añaden otras fuentes desde dentro del propio partido. Este lío interno llega después de que el coordinador federal de la propia formación, Antonio Maíllo, pidiese acelerar la elección del candidato a las elecciones generales.
Los cuatro integrantes de la coalición niegan haber hablado de nombres
Desde fuentes de los cuatro partidos integrantes de la propia coalición han añadido que "con todo el respeto y la admiración a Pablo Bustinduy y plenamente convencidos de su capacidad de liderazgo —como también del de otras muchas personas del espacio plurinacional y de izquierda—, queremos aclarar que los partidos que integramos la coalición plurinacional no hemos realizado ninguna petición en ese sentido, ni a él ni a ninguna otra persona". Se pone fin así a la rumorología sobre el ministro catalán.
¿Y ahora qué? Es la cuestión que se le ha planteado a la portavoz de Sumar este miércoles en los pasillos del Congreso, Verónica Barbero. "Mantenemos el plan que teníamos y buscaremos a la persona adecuada", ha zanjado.
"No estamos pidiendo nada a nadie, sólo reflexión para avanzar y definir liderazgos. Bustinduy es un buen candidato como tantos otros", ha apuntado por su parte el diputado Enrique Santiago. Sea como fuere y la búsqueda de ese candidato llegará "antes de mayo", han asegurado.
Y con mayo en el horizonte, lo que si apuntan fuentes de Más Madrid es que todo "habrá que hablarlo y consensuarlo entre todas las fuerzas" que conforman la coalición y que el enigma se puede resolver poniendo a una persona que pertenezca a uno de los partidos "o no". Todo abierto y con muchos perfiles posibles en una semana cuanto menos convulsa en la izquierda española, otra más.