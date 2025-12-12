Enlaces accesibilidad
Eurovisión Junior
Tiflis 2025

Revive todas las actuaciones de Eurovisión Junior 2025

  • Gonzalo Pinillos emociona a Europa con "Érase una vez (Once upon a time)" y logra una XXXX posicion
  • XXXXXXX se erige como vencedor de Eurovisión Junior 2025 ((((insert link)))
Redacción Eurovisión

Música, color, espectáculo y mucha emoción la que se ha vivido esta tarde en toda Europa. La energía y el talento de los más jóvenes ha cruzado las fronteras, y desde Georgia la buena vibra se ha hecho notar en todos los países participantes en la XXIII edición del Festival de Eurovisión Junior 2025. [[++PAÍS]] se ha alzado con la victoria gracias a la actuación de [[++REPRE]] que ha defendido [[++TEMA]] un [[++descripción de actuación]].

Por su parte, Gonzalo Pinillos ha dejado bien alto el pabellón de España con una [[++##]] posición después de ilusionar a toda Europa con "Érase una vez (Once upon a time)". Una actuación que, durante tres minutos, ha hecho que el salón de nuestros hogares se transformara en el patio de butacas de un musical. Y sí, para qué negarlo, alguna lagrimita de emoción ha empañado nuestros ojos.

Aquí te dejamos todas las actuaciones de los 18 artistas que han participado en el concurso:

España | Gonzalo Pinillos – “Érase Una Vez (Once Upon a Time)”

XX Posición - XX Puntos

++VIDEO

PAÍS | Ganador – “Tema”

1ª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Malta | Eliza Borg – “Creo”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Azerbaiyán | Yağmur – “Miau Miau”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Croacia | Marino Vrgoč – “Snovi”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

San Marino | Martina CRV – “Beyond the Stars”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Armenia | Albert – “Brave Heart”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Ucrania | Sofia Nersesian – “Motanka”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Irlanda | Lottie O'Driscoll Murray – “Rúin”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Países Bajos | Meadow – “Freeze”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Polonia | Marianna Kłos – “Brightest Light”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Macedonia del Norte | Nela Mancheska – “Miracle”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Montenegro | Asja Džogović – “I Tužna i Srećna Priča”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Italia | Leonardo Giovannangeli – “Rockstar”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Portugal | Inês Gonçalves – “Para Onde Vai o Amor?”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Georgia | Anita Abgariani – “Shine Like a Star”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Chipre | Rafaella & Christos – “AWAY”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Francia | Lou Deleuze – “Ce Monde”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

Albania | Kroni Pula – “Fruta Perime”

XXª Posición - XX Puntos

++VIDEO

[[++OTRAS ACTUACIONES]]

