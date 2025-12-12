Revive todas las actuaciones de Eurovisión Junior 2025
- Gonzalo Pinillos emociona a Europa con "Érase una vez (Once upon a time)" y logra una XXXX posicion
- XXXXXXX se erige como vencedor de Eurovisión Junior 2025 ((((insert link)))
Música, color, espectáculo y mucha emoción la que se ha vivido esta tarde en toda Europa. La energía y el talento de los más jóvenes ha cruzado las fronteras, y desde Georgia la buena vibra se ha hecho notar en todos los países participantes en la XXIII edición del Festival de Eurovisión Junior 2025. [[++PAÍS]] se ha alzado con la victoria gracias a la actuación de [[++REPRE]] que ha defendido [[++TEMA]] un [[++descripción de actuación]].
Por su parte, Gonzalo Pinillos ha dejado bien alto el pabellón de España con una [[++##]] posición después de ilusionar a toda Europa con "Érase una vez (Once upon a time)". Una actuación que, durante tres minutos, ha hecho que el salón de nuestros hogares se transformara en el patio de butacas de un musical. Y sí, para qué negarlo, alguna lagrimita de emoción ha empañado nuestros ojos.
Aquí te dejamos todas las actuaciones de los 18 artistas que han participado en el concurso:
España | Gonzalo Pinillos – “Érase Una Vez (Once Upon a Time)”
XX Posición - XX Puntos
++VIDEO
PAÍS | Ganador – “Tema”
1ª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Malta | Eliza Borg – “Creo”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Azerbaiyán | Yağmur – “Miau Miau”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Croacia | Marino Vrgoč – “Snovi”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
San Marino | Martina CRV – “Beyond the Stars”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Armenia | Albert – “Brave Heart”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Ucrania | Sofia Nersesian – “Motanka”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Irlanda | Lottie O'Driscoll Murray – “Rúin”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Países Bajos | Meadow – “Freeze”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Polonia | Marianna Kłos – “Brightest Light”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Macedonia del Norte | Nela Mancheska – “Miracle”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Montenegro | Asja Džogović – “I Tužna i Srećna Priča”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Italia | Leonardo Giovannangeli – “Rockstar”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Portugal | Inês Gonçalves – “Para Onde Vai o Amor?”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Georgia | Anita Abgariani – “Shine Like a Star”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Chipre | Rafaella & Christos – “AWAY”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Francia | Lou Deleuze – “Ce Monde”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
Albania | Kroni Pula – “Fruta Perime”
XXª Posición - XX Puntos
++VIDEO
[[++OTRAS ACTUACIONES]]