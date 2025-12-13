Francia gana Eurovisión Junior 2025 por cuarta vez con la canción "Ce Monde". España queda quinta con Gonzalo Pinillos

¡FRANCIA GANA EUROVISIÓN JUNIOR 2025! La francesa Lou Deleuze se ha proclamado ganadora de la 23ª edición del Festival de Eurovisión Junior con la canción "Ce Monde". Con tan solo 11 años, Lou partía como una de las grandes favoritas antes de llegar a Tiflis y ha terminado confirmándolo sobre el escenario, conquistando tanto al jurado profesional como a los espectadores de todo el mundo, que la han llevado directa al trofeo de cristal. Lou Deleuze se ha alzado con la victoria con 248 puntos, siendo la favorita para los jurados profesionales (152 puntos) y la segunda más votada en la votación en línea (96 puntos).

Lou Deleuze gana Eurovisión Junior 2025 para France Corinne Cumming

Con esta victoria, Francia suma su cuarto triunfo en el certamen infantil, tras los logrados en 2020 con Valentina, en 2022 con Lissandro y en 2023 con Zoé Clauzure. Con una voz dulce, una puesta en escena impactante y una conexión total con Europa han convertido a Lou en la nueva campeona de Eurovisión Junior. Félicitations à la France!

Francia gana Eurovisión Junior 2025 Corinne Cumming

La delicadeza francesa enamora a Europa Francia ha brillado sobre el escenario de Eurovisión Junior 2025 con una propuesta tan delicada como emotiva. "Ce Monde", interpretada por Lou Deleuze, ha conquistado con una actuación íntima y teatral en la que cada gesto y cada nota han contado una historia. La escenografía, de marcado aire parisino, ha transportado al espectador a un universo que recuerda a la estética de Amélie y a la sensibilidad de Barbara Pravi y su "Voilà", donde la emoción se ha impuesto al artificio. Inicio de la actuación francesa en Eurovisión Junior 2025 Corinne Cumming Sobre una plataforma circular dorada, como una gran caja de música, Lou ha brillado en un entorno minimalista cuidadosamente iluminado. Su vestuario —boina roja y vestido de terciopelo oscuro— ha reforzado la identidad francesa de la propuesta, mientras que la realización y la luz han envuelto su interpretación en una atmósfera cálida y elegante. Una actuación que ha destacado por su belleza, su honestidad y su capacidad para emocionar, y que ha convertido a Francia en la vencedora indiscutible del certamen. “Ce Monde”, la canción ganadora de la XXIII edición de Eurovisión Junior, es una balada delicada y emotiva que pone el foco en el idealismo, la esperanza y el deseo de cambiar el mundo. A través de una letra íntima y reflexiva, Lou Deleuze canta a un mundo que percibe como "frío" y "desgraciado", pero al que se niega a renunciar. La canción transmite la mirada de una niña que, pese a ser observada con escepticismo, defiende la fuerza de soñar y creer en un mañana mejor. Lou Deleuze, ganadora de la 23ª edición de Eurovisión Junior

Cuarta victoria de Francia en seis años Esta es la cuarta victoria de Francia en Eurovisión Junior. Con el triunfo de Lou, el país galo vuelve a empatar con Georgia en número de victorias (4) y se sitúa como el país más laureado en el palmarés del certamen infantil. Anteriormente, Francia ya había ganado Eurovisión Junior en 2020 y, más recientemente, en 2022 y 2023. La francesa Lou Deleuze se ha proclamado ganadora de la 23ª edición del Festival de Eurovisión Junior Corinne Cumming Francia debutó en la primera edición de Eurovisión Junior, celebrada en 2003 en Noruega, y lo hizo con un meritorio sexto puesto. Sin embargo, pese a ese buen resultado, la televisión francesa decidió retirarse del certamen a partir de 2005, al considerar que no existía la motivación necesaria para continuar participando. El país no regresaría al concurso hasta 14 años después, en 2018, y su vuelta supuso una auténtica sorpresa. En su regreso al festival, celebrado en Minsk 2018, Angelina logró un brillante segundo puesto, demostrando que Francia volvía a Eurovisión Junior con la clara intención de hacer historia. Y así fue: solo dos años más tarde, en Varsovia 2020, Francia consiguió su primera victoria en el certamen gracias a la dulce Valentina y su canción "J’imagine". Ese triunfo permitió al país ejercer como anfitrión en la edición de 2021, celebrada en París. 03.07 min Eurovisión Junior 2020: Actuación de Valentina (Francia) La segunda victoria francesa no se hizo esperar: en Ereván 2022, el país se alzó de nuevo con el triunfo gracias al carisma de Lissandro y su canción "Oh Maman". Este nuevo éxito permitió a la televisión francesa organizar una vez más el certamen, eligiendo en esta ocasión a Niza como sede de la 21ª edición de Eurovisión Junior. 03.10 min Eurovisión Junior 2022 - Francia: Lissandro canta "Oh Maman!" La tercera victoria francesa llegó en suelo francés, en Niza 2023. La jovencísima Zoé Clauzure conquistó a toda Europa con "Cœur" en uno de los duelos más ajustados de los últimos años. Francia se impuso con 228 puntos, frente a los 201 obtenidos por España, representada por Sandra Valero, que se quedó a las puertas de lograr la segunda victoria española en el certamen. Pese al triunfo, la televisión francesa decidió declinar la organización del festival en 2024, debido al elevado coste económico que suponía albergar los Juegos Olímpicos de París. Finalmente, Madrid fue elegida como sede de la 23ª edición de Eurovisión Junior, convirtiéndose en el primer festival celebrado en España desde 1969. 01.58 min Eurovisión Junior 2023 - Francia: Zoé Clauzure canta "Coeur" Francia es uno de los países con mejor palmarés en la historia de Eurovisión Junior. Su peor resultado hasta la fecha ha sido un 6.º puesto, logrado en el año de su debut. Desde su regreso al certamen en 2018, el país galo ha firmado una trayectoria impecable: en las ocho ediciones disputadas desde entonces, siempre ha terminado dentro del top 5, sumando además un tercer puesto, un segundo puesto y, desde esta tarde, cuatro victorias que consolidan a Francia como una de las grandes potencias del festival. 02.00 min Eurovisión Junior 2025 - Francia gana Eurovisión Junior 2025 Como dato destacado, Francia ha ganado el certamen en cuatro ocasiones en un periodo de seis años (2020-2025), consolidándose como una de las grandes potencias de Eurovisión Junior en los últimos tiempos. Las cuatro victorias de Francia en Eurovisión Junior

Así es Lou, ganadora de Eurovisión Junior 2025 La ganadora de Eurovisión Junior 2025 es una de las jóvenes promesas del panorama artístico francés. Con solo 11 años, acumula ya miles de seguidores en redes sociales. La pequeña fue elegida por parte de la televisión francesa para representar al país en Eurovisión Junior 2025, a través de su habitual proceso de selección interna. A pesar de su corta edad, Lou es cantante y actriz, y se dio a conocer al gran público tras su paso por programas de televisión como «La France a un incroyable talent», la versión francesa de Got Talent. Con apenas 10 años, impresionó al jurado y a la audiencia con una versión de Mylène Farmer, demostrando una madurez artística poco habitual. Desde muy pequeña se interesó por la música, creciendo en un entorno en el que esta siempre formó parte de su vida. Lou Deleuze representará a Francia con "Ce Monde" en Eurovisión Junior 2025 Patri Campos Paralelamente a su carrera musical, Lou ha desarrollado una sólida trayectoria como actriz desde los 7 años, participando en diversos cortometrajes, largometrajes y series de televisión. Su versatilidad le permite combinar música e interpretación con naturalidad, aportando a cada proyecto talento, determinación y una autenticidad que la ha convertido en una de las figuras infantiles más prometedoras de Francia.

Gonzalo Pinillos hace soñar a España El representante español ha cumplido esta tarde uno de sus mayores sueños: representar a España en Eurovisión Junior. El madrileño ha conquistado el escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis con una canción que invita a soñar a través de la lectura, un mensaje que ha llegado a miles de niñas y niños de todo el mundo que han seguido su actuación. Con "Érase una vez (Once Upon a Time)", Gonzalo ha reivindicado los libros como una puerta abierta a una imaginación sin límites y a viajes infinitos. Acompañado por sus bailarines, Daniela Valladolid y Álex Garrido, ha firmado una actuación memorable que ya forma parte de la historia reciente del certamen y de la participación española. 02.48 min Actuación de España en Eurovisión Junior 2025: Gonzalo Pinillos con "Érase Una Vez (Once Upon a Time)" La propuesta española, que combina español, inglés, francés y lengua de signos para hablar de imaginación, lectura y sueños, ha conectado tanto con el público como con los jurados gracias a su mensaje positivo y a una puesta en escena inspirada en el universo de los libros y los personajes de ficción. “Érase una vez (Once Upon a Time)” se ha convertido en un viaje musical que pone en valor la creatividad y la cultura como pilares fundamentales de la infancia y la juventud europea. Sobre el escenario, Gonzalo Pinillos ha brillado con una presencia vocal sólida y una gran capacidad interpretativa, arropado por una puesta en escena colorida, vibrante y original que ha destacado entre las 18 candidaturas participantes. Una actuación que ha transmitido con claridad el mensaje central de la canción: que, como dice su letra, "todo es posible" cuando se sueña, se imagina y se lee. Al finalizar la actuación, visiblemente emocionado, el artista ha dedicado unas palabras de agradecimiento que ya quedan para la historia del festival: "Thank you, Europe. Gracias, España. We love you". España en Eurovisión Junior 2025 Corinne Cumming Las primeras palabras del artista al bajar del escenario han estado cargadas de emoción: "Estoy muy agradecido por esta experiencia. Lo realmente importante para mí es haberme podido subir a ese escenario y disfrutar de toda esta semana". Gonzalo tenía claro su objetivo desde el primer momento, y hoy puede darlo por cumplido: "Quería que el mensaje de la canción llegase a la gente y que se emocionase conmigo". Y así ha sido. Dentro del estadio, el público ha vibrado con la actuación de España, dejando claro que "Érase una vez (Once Upon a Time)" no solo ha conquistado el marcador, sino también el corazón de los espectadores.

España finaliza en quinta posición con 156 puntos En la votación del 50 % correspondiente al jurado profesional, España ha logrado un sólido respaldo internacional que le ha permitido finalizar en cuarta posición con un total de 98 puntos. La candidatura española ha recibido la máxima puntuación, 12 puntos, por parte de Portugal, mientras que Malta, Croacia y Países Bajos han otorgado 10 puntos cada uno. También han destacado los 8 puntos concedidos por San Marino, Italia y Francia, así como los 7 puntos procedentes de Irlanda, Georgia y Chipre. A estos se han sumado los 5 puntos de Armenia, 4 de Azerbaiyán y 1 punto tanto de Ucrania como de Polonia, completando un reparto de votos amplio y equilibrado. En total, 14 países han votado la propuesta española, evidenciando el fuerte apoyo del jurado profesional a "Érase una vez (Once Upon a Time)". España en la final de Eurovisión Junior 2025 Corinne Cumming Por su parte, en la votación de los espectadores, España ha recibido un total de 54 puntos, lo que ha situado su marcador final en 152 puntos. Con este resultado, España ha regresado al top cinco de Eurovisión Junior, siendo esta la novena ocasión en la que nuestro país ha logrado situarse entre los cinco primeros del certamen. Gonzalo Pinillos se ha quedado a tan solo 24 puntos del podio, que han completado Francia, Ucrania y Georgia, el país anfitrión. Por delante de España ha quedado Armenia, con un total de 175 puntos. Resultados de Eurovisión Junior 2025 Tras conocer el veredicto final, Gonzalo Pinillos se ha mostrado emocionado y agradecido por la experiencia vivida en Eurovisión Junior 2025. El artista ha reconocido que, aunque todos los participantes aspiran a la victoria, el resultado obtenido ha superado sus expectativas: "Al final todos queremos ganar, pero un quinto puesto es increíble. No me lo esperaba", ha confesado. Gonzalo ha querido poner el acento en lo vivido durante toda la semana del festival, más allá de la clasificación final: "Lo realmente importante es todo lo que hemos vivido estos días y haberme podido subir a ese escenario". El joven cantante también ha hablado de los nervios previos a la actuación, asegurando que han formado parte de la ilusión del momento: 2Los nervios también son buenos, porque significan que estás haciendo algo que te gusta. Subirme a ese escenario con tanta ilusión y poder actuar ha sido increíble". Unas palabras que reflejan la satisfacción y la madurez con la que Gonzalo ha afrontado su paso por el festival, cerrando una experiencia que recordará toda su vida.

La actuación de España en Eurovisión Junior 2025 España partía como una de las grandes favoritas y, aunque no ha logrado alzarse con la victoria, ha firmado una de las actuaciones más destacadas de Eurovisión Junior 2025. La candidatura española ha brillado por una puesta en escena cuidada, coherente y plenamente alineada con los valores del festival, con la lectura y la imaginación como pilares del mensaje. Desde el primer instante, la propuesta ha atrapado gracias a un relato visual y musical que invitaba a soñar. España en la final de Eurovisión Junior 2025 La actuación de Gonzalo se ha desarrollado como un cuento en tres actos: un inicio íntimo al piano, un crecimiento progresivo de energía junto a los bailarines y un desenlace lleno de fantasía con visuales inmersivos, coreografía interpretativa y una gran biblioteca circular como símbolo del poder transformador de los libros. La combinación de música, interpretación, danza y efectos especiales, junto al uso de varios idiomas y la lengua de signos, ha convertido la propuesta española en una de las más reconocibles y memorables de esta edición, dejando una huella muy positiva en el público europeo. ¿Quién es Gonzalo Pinillos, el representante de España en Eurovisión Junior 2025? Patri Campos Detrás de la candidatura española ha habido un equipo artístico muy sólido y cohesionado. El director artístico y escenógrafo Juan Sebastián ha explicado que la puesta en escena nació tanto de la esencia musical de la canción como del propio perfil de Gonzalo, aprovechando sus cualidades interpretativas y escénicas. Por su parte, la coreógrafa Mónica Peña ha apostado por una coreografía claramente interpretativa, en la que no solo hay movimientos, sino gestos pensados para transmitir emoción y contar la historia que propone la canción. El estilista y figurinista de RTVE, Raúl Amor, ha diseñado un vestuario cargado de referencias literarias y símbolos del viaje, como la rosa de los vientos o el globo aerostático con las banderas de los 18 países participantes, que actúan como brújula en este recorrido imaginario a través de los libros. A este trabajo se suma el de Verónica Ferreiro, responsable de la preparación vocal de Gonzalo, que ha adaptado su interpretación a una canción exigente y a una puesta en escena dinámica en la que el artista no ha dejado de moverse.