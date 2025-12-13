Gonzalo Pinillos dentro del Top 5 de Eurovisión Junior 2025: "Estoy muy agradecido, lo importante es todo lo vivido"

Gonzalo nos ha dejado claro desde un primer momento que "everything is possible" (todo es posible). Este sábado 13 de diciembre, el representante español en Eurovisión Junior 2025 hizo por fin su sueño realidad: subirse al escenario del certamen infantil. Con su canción "Érase una vez (Once Upon A Time), el madrileño ha dejado boquiabierta a Europa y ha logrado un satisfactorio quinto puesto tras recibir un total 152 puntos, siendo 98 puntos del jurado de profesionales y 54 puntos del televoto. El tema transmite un mensaje de fomento de la cultura y la literatura dirigido a todas las edades e idiomas. Apasionado de la lectura y la música desde pequeño, Gonzalo Pinillos representa a una generación de jóvenes que encuentran en los libros un espacio de libertad y creatividad.

"Estoy muy agradecido, no me esperaba el puesto cinco. Todos queremos ganar, pero no me esperaba ese puesto y lo importante es todo lo hemos vivido toda esta semana y haberme subido a ese escenario" han sido las primeras palabras del abanderado de España tras finalizar la gala de Eurovisión Junior que acogió el Pabellón de Gimnasia de Tiflis, la capital de Georgia. "Los nervios también son buenos porque hay algo que te gusta, con mucha ilusión subirme a ese escenario, y poder actuar ha sido increíble", ha añadido.

España finaliza dentro del Top 5 de Eurovisión Junior Gonzalo ha hecho una actuación de 12. Tras cantar "Érase una vez (Once Upon A Time)", el madrileño ha obtenido toda ovación por parte del público asistente al recinto de Eurovisión Junior. En el momento de las votaciones, concretamente en las del jurado de profesionales, España ha logrado un sólido respaldo internacional que le ha permitido finalizar en cuarta posición con un total de 98 puntos. 02.48 min Actuación de España en Eurovisión Junior 2025: Gonzalo Pinillos con "Érase Una Vez (Once Upon a Time)" La candidatura española ha recibido la máxima puntuación, 12 puntos, por parte de Portugal, mientras que Malta, Croacia y Países Bajos han otorgado 10 puntos cada uno. También han destacado los 8 puntos concedidos por San Marino, Italia y Francia, así como los 7 puntos procedentes de Irlanda, Georgia y Chipre. A estos se han sumado los 5 puntos de Armenia, 4 de Azerbaiyán y 1 punto tanto de Ucrania como de Polonia, completando un reparto de votos amplio y equilibrado. En total, 14 países han votado la propuesta española, evidenciando el fuerte apoyo del jurado profesional a "Érase una vez (Once Upon a Time)". En la parte de las votaciones de los espectadores, España ha recibido un total de 54 puntos, lo que ha situado su marcador final en 152 puntos.