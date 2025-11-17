El Gobierno confirma como violencia de género los asesinatos de dos mujeres en Barcelona y Alpedrete

La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado como casos de violencia machista los asesinatos de dos mujeres en Barcelona y Alpedrete —Madrid— tras ser agredidas por sus respectivas parejas, por lo que ya son 38 las víctimas registradas por este tipo de crímenes en lo que va de año.

Silvia, de 38 años, madre de tres hijas y residente en el distrito barcelonés de Sant Martí, perdió la vida el 13 de noviembre. Su presunto asesino, detenido el día después de la agresión, se encuentra desde entonces en prisión provisional, si bien en agosto ya había sido detenido por una agresión a la víctima que había sido denunciada ante las autoridades por una tercera persona.

Por otro lado, María de Pilar, de 60 años, murió en la localidad madrileña de Alpedrete después de recibir el viernes casi medio centenar de puñaladas. Su marido, sobre el que no constaban denuncias, se suicidó tras cometer el crimen, del que la familia no tuvo constancia hasta el sábado por la mañana, cuando uno de los hijos de la pareja localizó ambos cadáveres en el domicilio familiar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su pésame a las familias de las dos víctimas y ha reclamado "unidad y firmeza hasta acabar con esta violencia estructural", así como no dar "ni un paso atrás" porque "es insoportable tanto dolor".

En nueve de los 38 asesinatos por violencia de género de 2025 constaban denuncias previas contra el feminicida, según las estadísticas oficiales. Tres agresores se suicidaron tras perpetrar sus asesinatos, mientras que otros siete lo intentaron.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es.