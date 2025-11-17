El Gobierno confirma como violencia de género los asesinatos de dos mujeres en Barcelona y Alpedrete
- El alcalde de Alpedrete alega que se han "malinterpretado" sus palabras y Sánchez avisa de que no caben "medias tintas"
La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado como casos de violencia machista los asesinatos de dos mujeres en Barcelona y Alpedrete —Madrid— tras ser agredidas por sus respectivas parejas, por lo que ya son 38 las víctimas registradas por este tipo de crímenes en lo que va de año.
Silvia, de 38 años, madre de tres hijas y residente en el distrito barcelonés de Sant Martí, perdió la vida el 13 de noviembre. Su presunto asesino, detenido el día después de la agresión, se encuentra desde entonces en prisión provisional, si bien en agosto ya había sido detenido por una agresión a la víctima que había sido denunciada ante las autoridades por una tercera persona.
Por otro lado, María de Pilar, de 60 años, murió en la localidad madrileña de Alpedrete después de recibir el viernes casi medio centenar de puñaladas. Su marido, sobre el que no constaban denuncias, se suicidó tras cometer el crimen, del que la familia no tuvo constancia hasta el sábado por la mañana, cuando uno de los hijos de la pareja localizó ambos cadáveres en el domicilio familiar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su pésame a las familias de las dos víctimas y ha reclamado "unidad y firmeza hasta acabar con esta violencia estructural", así como no dar "ni un paso atrás" porque "es insoportable tanto dolor".
En nueve de los 38 asesinatos por violencia de género de 2025 constaban denuncias previas contra el feminicida, según las estadísticas oficiales. Tres agresores se suicidaron tras perpetrar sus asesinatos, mientras que otros siete lo intentaron.
El alcalde de Alpedrete matiza sus palabras
El alcalde de Alpedrete, Juan Fernández, ha mostrado este lunes su "rechazo total y sin paliativos" a la violencia de género después de unas declaraciones que, según él, se habían "malinterpretado". Había puesto en cuestión que el asesinato de María del Pilar pudiese considerarse un caso de violencia de género, asegurando que "ha fallado el sistema" al no detectar los supuestos problemas psicológicos del marido, que había solicitado una incapacidad y "no ha soportado la presión".
Fernández, que había asegurado que el presunto agresor "quería mucho a su mujer" y que el crimen "no ha sido por odio", ha insistido en un vídeo este lunes por la tarde en que se trataba de "una situación difícil" en la que quería manifestar su apoyo a la familia y allegados.
El presidente del Gobierno se ha referido en la red social X a las declaraciones iniciales del alcalde, señalando que "quien menosprecia el impacto de esta violencia no es digno de representar a la ciudadanía". Sánchez, que ha compartido en su perfil una información relativa a la polémica, ha subrayado que "frente a la violencia machista no hay medias tintas: o estás con las víctimas o con los negacionistas que blanquean a los agresores". "Quien menosprecia el impacto de esta violencia", ha añadido, "no es digno de representar a la ciudadanía".
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, había reclamado al alcalde que rectificara o dimitiera por sus palabras, "intolerables" en su opinión. "Los negacionistas maquillan la realidad para negar la evidencia del maltrato y la violencia machista. El negacionismo mata", ha advertido la ministra en un mensaje publicado en la red social X.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.