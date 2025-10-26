La Guardia Civil investiga como posible caso de violencia de género la muerte de una joven de 19 años en Librilla, Murcia
- La víctima no constaba en el sistema VioGen y su pareja ha sido detenida
- Atención a la violencia machista: teléfono 016, WhatsApp 600 000 016 y correo 016-online@igualdad.gob.es
La Guardia Civil está investigando como un posible caso de violencia de género la muerte de una joven de 19 años de edad, cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en una vivienda del municipio de Librilla, en Murcia.
Los agentes han forzado el acceso a la vivienda donde convivía la pareja. Alli encontraron a la mujer muerta. Horas después, los agentes han detenido al presunto autor, sobre el que no existían antecedentes de malos tratos. La víctima no constaba en el sistema VioGen.
Según las primeras hipótesis, habría sido asfixiada por su pareja de madrugada.
Sería la víctima número 34 por violencia de género en 2025
De confirmarse la naturaleza machista de este crimen, se trataría de la víctima número 34 por violencia de género en lo que va de año y la 1.328 desde 2003.
"Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de la joven presuntamente asesinada en Librilla. Si se confirma el asesinato machista, sería la segunda víctima por violencia de género este año en la Región de Murcia", ha escrito en su perfil de X el delegado del Gobierno murciano, Francisco Lucas.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.