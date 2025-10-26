La Guardia Civil investiga como posible caso de violencia de género la muerte de una joven de 19 años en Librilla, Murcia

La Guardia Civil está investigando como un posible caso de violencia de género la muerte de una joven de 19 años de edad, cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en una vivienda del municipio de Librilla, en Murcia.

Los agentes han forzado el acceso a la vivienda donde convivía la pareja. Alli encontraron a la mujer muerta. Horas después, los agentes han detenido al presunto autor, sobre el que no existían antecedentes de malos tratos. La víctima no constaba en el sistema VioGen.

Según las primeras hipótesis, habría sido asfixiada por su pareja de madrugada.