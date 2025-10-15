La Guardia Civil investiga como crimen machista el atropello mortal en La Codosera, Badajoz

Una mujer de 46 años ha sido asesinada en la localidad pacense de La Codosera, en Badajoz, presuntamente atropellada por su pareja, un hombre de 43 años que ya ha sido detenido. Los hechos ocurrieron en la noche de este martes, según ha confirmado la Guardia Civil, que investiga las posibles causas de este suceso.

La Benemérita baraja la violencia machista como principal hipótesis, a tenor de las primeras gestiones acometidas y la investigación desarrollada por el instituto armado. Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado ya a primera hora de este miércoles de que está recabando datos del "asesinato por presunta violencia de género".

La mujer tenía 46 años y su pareja 43 y, según ha relatado a la agencia Efe el alcalde de la localidad, Juan Manuel Gómez, los hechos ocurrieron sobre las 23.00 horas en la calle Enrique Tierno Galván, situada a la salida del pueblo, a unos 500 metros del ayuntamiento.

El primer edil ha añadido que algunos testigos del suceso han confirmado que quien conducía el vehículo era la pareja de la fallecida, que trabaja en Badajoz, aunque reside en este municipio de unos dos mil habitantes, próximo a la frontera portuguesa. Se trataba, según el primer edil, de una "pareja normal", conocida como suele ocurrir en un pequeño municipio y que no tiene hijos.

A última hora de esta mañana, la investigación apuntaba a que no se trataba de un caso de violencia machista, sino a una riña entre los hermanos de la fallecida y el matrimonio que habría acabado con el atropello mortal de la mujer, según explicó entonces el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.