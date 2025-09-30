El asesino de Cristina Romero, víctima de violencia machista a los 18 años: "Me molestaba que fuera feliz"

Raúl M. O., el joven que asesinó a Cristina Romero en junio de 2022 en Parla, Madrid, ha admitido en el juicio sobre el caso que le "molestaba que fuera feliz" cuando él sufría una depresión tras dejar la relación. Cristina murió apuñalada en un parque próximo a su casa diez meses después de que se rompiera su relación, y en vísperas de su 19 cumpleaños.

El acusado se enfrenta a una solicitud fiscal de 25 años y nueve meses de prisión por un delito de asesinato y otro de maltrato en el ámbito familiar.

Cristina no le denunció por miedo Sus padres y sus amigos corroboran que la joven sufría violencia de género y que no le denunció por miedo. Su madre ha enseñado a la sala una foto de su hija. "Esta era mi hija y se sentía como una mierda. Ahora está pudriéndose en un nicho", ha lamentado. En su declaración, el acusado ha explicado tranquilo y con detalle cómo la mató y por qué, reconociendo que fantaseaba con hacerle daño. Según ha afirmado, le molestaba que fuera "feliz" cuando él sufría una depresión tras el fin de la relación. Los padres han llegado a la Audiencia Provincial de Madrid acompañados por su letrado. La madre se ha roto al hablar con los medios de lo sucedido y ha reclamado que "no se niegue la violencia de género porque existe". Confirmado como crimen machista el asesinato de una joven de 18 años en Parla, Madrid

"El machismo mata" "Solo puedo decir que la violencia de género existe a pesar de que haya gente que lo niegue, porque negarlo es negar el caso de mi hija y su verdad. El machismo mata", ha aseverado, y ha reclamado que las penas sean más duras, ha señalado. Ya en la sala, el padre ha relatado que su hija puso fin a la relación en septiembre de 2021 por los malos tratos que sufría. "Ella le tenía mucho miedo y volvía por la presión", ha narrado. Además, vio desde la ventana algún episodio violento, pero su hija aparentaba que todo iba bien. Minutos después del crimen, un vecino encontró al perro de Cristina ensangrentado y lo llevó a su casa. El padre de la joven se dirigió rápidamente al parque y vio a su hija desangrándose, falleciendo en el acto.

Una relación "tóxica" Según el relato del acusado, la relación empezó cuando ambos tenían 15 años en el instituto y se rompió en agosto de 2021. "Teníamos amigos comunes, pero cuando la relación se rompe, mis amigos se distanciaron de mí", ha detallado. Preguntado sobre cómo se sintió tras la ruptura, ha explicado que "aliviado" porque estaban en "una relación toxica" por su culpa y consideraba que era lo mejor. "Me sentí aliviado pero empecé una depresión. He tenido desde los doce años tentativas de suicidio e iba al psicólogo", ha relatado. Conocía que Cristina estaba con otra pareja meses antes de los hechos. "Pensé que ella quería hacerme daño. Es lo que entendía", ha admitido, agregando que "le achacaba" que sus amistades le dieran de lado mencionando unos mensajes que Cristina colgó en sus redes sociales. El día de los hechos, quiso quedar para que le diera explicaciones acerca de por qué le quería hacer daño y pensó en "castigarla" pero ha dicho que eran "solo fantasías". "Imaginaba que ella acababa sufriendo tanto como yo", ha confesado.

El acusado "merodeaba" cerca de casa de Cristina y miraba sus redes Según el relato del fiscal, Raúl y su excompañera sentimental mantuvieron una relación sin llegar a vivir juntos desde abril de 2019 hasta septiembre de 2021, cuando finalizó "tras varias idas y venidas". Pese a que Cristina dejó de tener contacto con él a partir de septiembre de 2021, el acusado nunca llegó a aceptar la ruptura de la relación, "llegando a merodear cerca del domicilio de Cristina y a mirar las publicaciones en redes sociales de la víctima y su nuevo novio". Lo hacía, según la Fiscalía, "como venganza hacia ella por contar a sus amigos comunes los problemas que habían tenido durante la relación sentimental". Así, el 30 de junio de 2022, tras cerciorarse de que su expareja paseaba sola al perro de la familia por un parque cercano a su domicilio, decidió esperarla allí mismo. Nada más verla, la atacó de manera "súbita" con la intención de causarle la muerte, "o a sabiendas de que este resultado podía producirse". La defensa reclama 14 años de prisión por un delito de homicidio, mientras que la familia pide 33 años de cárcel.