Dos detenidos por el asesinato de una mujer en Alicante en un presunto caso de violencia machista

Dos personas han sido detenidas tras el hallazgo el viernes del cadáver de una mujer de 37 años en la ciudad de Alicante, unos hechos que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como un presunto asesinato machista.

"Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante", ha escrito Delegación de Gobierno en X.