Dos detenidos por el asesinato de una mujer en Alicante en un presunto caso de violencia machista
- De confirmarse como un caso de violencia machista, sería la víctima mortal número 33 por violencia de género en lo que va de año
- Atención a la violencia machista: teléfono 016, WhatsApp 600 000 016 y correo 016-online@igualdad.gob.es
Dos personas han sido detenidas tras el hallazgo el viernes del cadáver de una mujer de 37 años en la ciudad de Alicante, unos hechos que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género investiga como un presunto asesinato machista.
"Estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante", ha escrito Delegación de Gobierno en X.
De confirmarse, 33 víctimas en lo que va de año
No obstante, la Policía Nacional no descarta ninguna hipótesis, según fuentes de la investigación han informado a EFE, por lo que se está a la espera del resultado del examen forense del cuerpo de la fallecida para tener más datos.
El juzgado de guardia de la ciudad ha decretado secreto de sumario y por ahora no han trascendido la implicación de los dos arrestados ni más circunstancias del crimen.
De confirmarse este asesinato como un caso de violencia machista, sería la víctima mortal número 33 por violencia de género en lo que va de año y la 1.327 desde 2003.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.