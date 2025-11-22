Investigan el asesinato de una mujer en Málaga presuntamente a manos de su expareja

Una mujer de 60 años ha sido asesinada este sábado en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, Málaga, presuntamente a manos de su expareja, un hombre que ha sido detenido por la Guardia Civil. El Ministerio de Igualdad está recabando datos del caso como violencia de género.

Los hechos se han producido en la mañana de este sábado. Los vecinos han alertado al 112 sobre las 10.20 horas de una pelea de pareja en una vivienda del municipio, por lo que el centro de emergencias ha movilizado a la Guardia Civil y se informó al Instituto Andaluz de la Mujer. Además, también acudieron efectivos de la Policía Local.

El instituto armado ha confirmado el fallecimiento de la mujer y la detención de la expareja por su presunta relación con el suceso, del que no han trascendido más detalles. El levantamiento del cadáver para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal se ha producido a las 14:10 horas.

Igualdad está recabando datos de este caso que, de confirmarse, elevaría a doce las mujeres asesinadas en Andalucía por violencia de género en lo que llevamos de 2025; lo que sería un total de 39 víctimas en toda España durante este año y de 1.334 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.