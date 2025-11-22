Investigan el asesinato de una mujer en Málaga presuntamente a manos de su expareja
- El hombre ha sido detenido por la Guardia Civil y no existían denuncias previas
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Una mujer de 60 años ha sido asesinada este sábado en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, Málaga, presuntamente a manos de su expareja, un hombre que ha sido detenido por la Guardia Civil. El Ministerio de Igualdad está recabando datos del caso como violencia de género.
Los hechos se han producido en la mañana de este sábado. Los vecinos han alertado al 112 sobre las 10.20 horas de una pelea de pareja en una vivienda del municipio, por lo que el centro de emergencias ha movilizado a la Guardia Civil y se informó al Instituto Andaluz de la Mujer. Además, también acudieron efectivos de la Policía Local.
El instituto armado ha confirmado el fallecimiento de la mujer y la detención de la expareja por su presunta relación con el suceso, del que no han trascendido más detalles. El levantamiento del cadáver para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal se ha producido a las 14:10 horas.
Igualdad está recabando datos de este caso que, de confirmarse, elevaría a doce las mujeres asesinadas en Andalucía por violencia de género en lo que llevamos de 2025; lo que sería un total de 39 víctimas en toda España durante este año y de 1.334 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.
No existen antecedentes de denuncias en el sistema Viogén
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que las fuerzas de seguridad están "recabando datos" sobre la muerte de la mujer y que no existen antecedentes de denuncias en el sistema Viogén de seguimiento de los casos de violencia de género.
Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha expresado su pésame a la familia y amigos de vecina de la localidad que "ha perdido la vida, presuntamente a manos de su expareja" y ha mostrado su "más absoluta condena y repulsa" ante este nuevo supuesto caso de violencia machista.
Además, Salado ha invitado "a todas las mujeres a que no duden ni un momento en denunciar cualquier tipo de agresión" y a todas las personas "a que reaccionen y denuncien cualquier tipo de situación anómala y que pueda generar en un caso de violencia".
Asimismo, ha anunciado que el municipio guardará este domingo un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento en una concentración a partir de las 12.00 horas en señal de repulsa.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.