Avisos en toda España por fuertes vientos con nivel rojo en Castellón y trenes suspendidos en el Corredor Mediterráneo

La novena borrasca en lo que va de año, la llamada Oriana, está causando problemas en diferentes puntos del país y ha provocado la activación de avisos en todas las comunidades autónomas, que será de nivel 'rojo' (peligro extraordinario) en la provincia de Castellón, ante los fuertes vientos huracanados que pueden alcanzar los 140 kilómetros por hora. Además de por vientos, en otros puntos del país siguen los avisos por nevadas, lluvias u oleaje.

La Generalitat Valenciana ha enviado un mensaje de alerta Es-Alert a los móviles de la provincia de Castellón este sábado para avisar de los fuertes vientos que se prevén en la zona y pide que se eviten desplazamientos. La situación se complica con el servicio ferroviario suspendido en el Corredor Mediterráneo y limitación de velocidad en las carreteras. Ya envió este viernes por la tarde también mensajes Es-Alert en las tres provincias en previsión del temporal de vientos.

Protección Civil también ha enviado a primera hora de este sábado un Es-Alert a los móviles del sur de Tarragona y, poco después, un segundo mensaje de emergencia a las comarcas del Pirineo, Prepineo de Cataluña y la del Alt Empordà, en Girona, por el temporal de viento, que ya se ha cobrado una víctima mortal, este viernes, en Cataluña.

Peligro en Castellón por la posible caída de árboles y cornisas La situación más peligrosa se da en Castellón donde la Aemet ha activado el aviso rojo ante la previsión de las rachas de viento huracanadas y el peligro que supone por la posible caída de árboles, ramas y cornisas. La alcaldesa de Castellón de la Plana, Begoña Carrasco, pide toda la precaución porque "lo peor está por venir". Así lo ha dicho en una entrevista en TVE, en la que ha insistido en que nadie salga de casa, si no son desplazamientos totalmente necesarios. Ha instado, además, a no hacer fuego porque Castellón está en riesgo extremo por incendios con vientos tan fuertes. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha limitado velocidad a 80 km/h en las carreteras de la provincia de Castellón y, además, está restringido en esas vías el adelantamiento para vehículos pesados que deben mantenerse en el carril derecho. La DGT pide mucha precaución a los conductores de todo el país debido a la borrasca Oriana, especialmente a los que circulen por la zona del Levante, y les emplaza a realizar solo desplazamientos que sean estrictamente necesarios Renfe ha suprimido durante la jornada de este sábado el servicio ferroviario en el Corredor Mediterráneo y trenes del Corredor del Levante entre Valencia y Castellón por los avisos rojo y naranja emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la Comunitat Valenciana ante las rachas de vientos fuertes y huracanados. ““

Toda España en el mapa de avisos con vientos de 100 km/h Las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas han activado algún tipo de aviso, según los datos de la Aemet, que ha informado de que durante el día de este sábado se ha iniciado un cambio en la situación meteorológica debido al reforzamiento del anticiclón de las Azores y a la progresiva entrada de altas presiones por el oeste, lo que unido a la borrasca Oriana que se sitúa sobre el Mediterráneo está generando vientos muy fuertes en muchos lugares del país. Además del aviso 'rojo' mencionado en la provincia de Castellón, se han activado avisos de nivel 'naranja' (peligro importante) por fuertes vientos en Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y Melilla, ante la previsión de que el viento suple con mucha fuerza y alcance velocidades que en muchos puntos van a superar los 100 kilómetros por hora. En nivel 'amarillo' (peligro bajo) por el viento están las comunidades de Cantabria, Navarra, País Vasco, La Rioja y todas las islas del archipiélago canario, según los datos de la Aemet. No te lo parece a ti: en dos tercios de España ya ha llovido el doble o más de lo normal Jaime Gutiérrez